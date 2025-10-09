สถานีคิดเลขที่ 12 : นโยบายของพรรค โดย วรศักดิ์ ประยูรศุข

|ผู้เขียน
พรรคเพื่อไทย จัดงานเปิดบ้านไปเมื่อวันที่ 7 ต.ค. ยืนยันว่า พรรคพร้อมจะต่อสู้ในการเลือกตั้งครั้งต่อไป
พร้อมกับเปิดตัวคณะทำงาน และผู้สมัครจำนวนหนึ่ง
แม่ทัพใหญ่ หรือ “ผอ.เลือกตั้ง” รอบนี้ คือ นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ ซึ่งประกาศว่า ให้รอดูผลเลือกตั้ง ซึ่งตนเองตั้งเป้าว่าน่าจะได้ 200 บวกลบ 10%
ที่ยังไม่ได้ประกาศออกมา คือ “นโยบายพรรค” และ “แคนดิเดตนายกฯ” ของพรรค
สำหรับนโยบาย อดีตนายกฯแพทองธาร ชินวัตร บอกว่า จะระดมความคิดความเห็นจากประชาชน โดยเปิด “เวทีตาดูดาว เท้าติดดิน (Moonshot Forum)” ศึกษา วิจัย และค้นหาทางออกใหม่ของประเทศในยุคที่โลกเผชิญความผันผวนทั้งทางเศรษฐกิจ การเมือง และสังคม
ไม่ใช่แค่เวทีพูดคุยทั่วไป แต่คือการตั้งเป้าหมายใหญ่ โดยเวทีดังกล่าวจะเริ่มที่สำนักงานใหญ่กรุงเทพฯ ภายในเดือน ต.ค.นี้ ก่อนขยายสู่ภูมิภาคต่างๆ เพื่อให้ประชาชนจากทุกภาคมีส่วนร่วมในการออกแบบนโยบายโดยตรง
ก็ต้องรอฟังกันต่อไปว่า พรรคเพื่อไทยจะนำเอาข้อมูลจากประชาชนไปเสนอนโยบายแนวไหน จะเข้าตาตรงใจ ผู้มีสิทธิออกเสียงมากน้อยอย่างไร
สถานการณ์ของพรรคเพื่อไทยรอบนี้ ค่อนข้างยุ่งยาก หลังจากเพลี่ยงพล้ำในเกมการเมือง กลายเป็นฝ่ายค้านไป
แม้ว่าค่อนข้างเฉิดฉายในเวลา 2 ปีแรก แต่สถานการณ์หลังๆ มีอุปสรรคมากขึ้น ก่อนศาลรัฐธรรมนูญตัดสินคดีคลิปเสียงนายกฯไทยกับฮุน เซน
ทำให้นายกฯแพทองธารพ้นตำแหน่ง เกิดการเปลี่ยนขั้วการเมือง พรรคภูมิใจไทยเป็นรัฐบาลภายใต้เงื่อนไขยุบสภาใน 4 เดือน และทำประชามติแก้รัฐธรรมนูญ
ส่วนเพื่อไทยเป็นฝ่ายค้าน
จะว่าไป การเมืองที่รอคอยอยู่ข้างหน้า หากยุบสภาเลือกตั้งในปี 2569 เป็นโจทย์ยากสำหรับทุกพรรค จากหลายๆ ปัจจัย
ปมสำคัญที่จะมองข้ามไม่ได้ คือ ความขัดแย้งกับกัมพูชา
ความขัดแย้งกับกัมพูชา รุนแรงขึ้นเรื่อยๆ จากคดีปราสาทพระวิหารปี 2505 มาสู่การปะทะ เมื่อกัมพูชา จะนำปราสาทพระวิหารขึ้นทะเบียนมรดกโลก
รอบล่าสุด เกิดการปะทะ 5 วันในเดือน ก.ค.ที่ผ่านมาทำให้สหรัฐก้าวเข้ามาขอให้หยุดยิง
อาเซียนเข้ามาไกล่เกลี่ย โดยมีจีนเข้ามาสังเกตการณ์ใกล้ชิด
ในประเทศไทย บทบาทของทหารเป็นที่ชื่นชม ข่าวสารจากแนวรบชายแดนเป็นที่สนใจของประชาชน
การเลือกตั้งที่จะเกิดขึ้นปีหน้า 2569 หรือเร็วกว่านั้นผู้มีสิทธิเลือกตั้ง จะให้ความสนใจกับบทบาทการแสดงออกและแนวทางของพรรคการเมือง เกี่ยวกับปัญหาประเทศรั้วติดกัน
บางพรรคอาจจะทำคะแนนไปแล้ว บางพรรคอาจจะยังตามอยู่
เป็นเรื่องละเอียดอ่อนที่มองข้ามและละเลยไม่ได้
วรศักดิ์ ประยูรศุข