คอลัมน์โลกสองวัย : สร้างฝันให้เป็นจริง

ที่มา คอลัมน์ โลกสองวัย มติชนรายวัน ผู้เขียน บางกอกเกี้ยน เผยแพร่

โครงการ Ticket to Life ถือกำเนิดจากการประชุมเชิงปฏิบัติการที่กรุงมะนิลา ประเทศฟิลิปปินส์ เมื่อ ค.ศ.2006

จากนั้นประเทศในแถบภาคพื้นเอเชีย-แปซิฟิก สมัครใจเข้าร่วมเป็นสมาชิกอีก 5 ประเทศ ได้แก่ อินเดีย เนปาล บังคลาเทศ ปากีสถาน และอินโดนีเซีย รวมเป็น 6 ประเทศ มีสมาชิกทั้งหมด 33 กองรวม 895 คน มีสมาชิกอายุ 6-16 ปี

ต่อมาประเทศไทยรับเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการ “Ticket to Life” ระหว่างวันที่ 13 มกราคม-3 กุมภาพันธ์ 2560 ที่โรงแรมเยลโล่ว์ ริบบอน กรุงเทพมหานคร โดย ดร.สมบูรณ์ บุญศิริ อนุกรรมการบริหารฝ่ายต่างประเทศ สนับสนุน ริเริ่มโครงการจากดำริของหม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล ขณะดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ผู้กำกับสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ ร่วมกับสำนักงานลูกเสือภาคพื้นเอเชีย-แปซิฟิก

เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2561 นายเศรฏฐนันท์ อังกูรภาสวิชญ์ ประธานกรรมการโครงการ Ticket to Life จัดพิธีมอบหมวก ผ้าผูกคอ วอคเกิ้ล และเครื่องหมาย ให้กับสมาชิกของโครงการทั้ง 4 กอง รวม 144 คนที่ห้องประชุมเทิดพระเกียรติ โรงเรียนเทพศิรินทร์ เชิญนายดิสกุล เกษมสวัสดิ์ รองเลขาธิการสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ เป็นประธาน ได้กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์ของโครงการนี้ว่า

เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ สร้างความเข้าใจ และความร่วมมือ ในกิจการลูกเสือของสำนักงานลูกเสือภาคพื้นเอเชีย-แปซิฟิก

ดำเนินการจัดกิจกรรมให้กับเด็กด้อยโอกาส เด็กเร่ร่อน และไร้ที่อยู่ เพื่อการสร้างฝันให้เป็นจริงด้วยกระบวนการลูกเสือ

วันนี้คณะกรรมการและสมาชิกพี่น้องลูกเสือทั้งมวลได้ร่วมมือร่วมใจกันดำเนินการก่อตั้งกองลูกเสือ Ticket to Life จำนวน 4 กอง รวมทั้งสิ้น 144 คน จนโครงการดำเนินการเรียบร้อยและบรรลุวัตถุประสงค์ จึงกำหนดพิธีมอบหมวก ผ้าผูกคอ วอคเกิ้ล และเครื่องหมายแก่สมาชิกของโครงการ โดยมีท่านเป็นประธานมอบ

อนึ่ง โอกาสเดียวกัน โครงการได้จัดฝึกการอบรมบุคลากรทางการลูกเสือระดับผู้นำ ขั้นความรู้ชั้นสูง รุ่นที่ 828 เมื่อวันที่ 22-27 มกราคม 2561 ณ ค่ายลูกเสือวชิราวุธ ชลบุรี มีผู้เข้ารับการอบรมระดับสูงจากต่างประเทศ ได้แก่ อินโดนีเซีย กัมพูชา มัลดีฟส์ และประเทศไทย ผู้เข้ารับการฝึกอบรมขั้นความรู้ชั้นสูงได้เข้าเป็นสมาชิกของโครงการนี้ด้วย จึงขอรับหมวก ผ้าผูกคอ วอคเกิ้ล และเครื่องหมายพร้อมกันในครั้งนี้

ทั้งนี้ หมายถึงบุคลากรลูกเสือจากต่างประเทศ ประกอบด้วย

เอกอัครราชทูตอินโดนีเซียประจำประเทศไทย ผู้นำลูกเสืออินโดนีเซีย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการและเยาวชนกัมพูชากับผู้นำ และผู้นำลูกเสือจากมัลดีฟส์กับคณะ รวม 8 นาย ให้ความสำคัญที่ร่วมพัฒนากิจการลูกเสือไทย มุ่งสนับสนุนโครงการนี้ของไทยให้บรรลุวัตถุประสงค์

สมกับคำกล่าวของผู้ให้กำเนิดลูกเสือโลกที่ว่า “Scouting is Game for Boys Under the Leadership of Boys Under the Direction of Man”

ก่อนพิธีมอบจะเริ่มขึ้น คณะผู้ดำเนินการจัดให้ผู้เข้ารับมอบหมวก ผ้าผูกคอ วอคเกิ้ล และเครื่องหมาย Ticket to Life เดินแถวจากชั้นล่างขึ้นไปยังห้องประชุมเทิดพระเกียรติ โรงเรียนเทพศิรินทร์ มีวงปี่สก๊อตของดุริยางค์สำนักงานตำรวจแห่งชาตินำขบวน

นายอรรถ แสงจิตต์ กรรมการและเหรัญญิกโครงการ ให้ความรู้ว่าการที่ใช้วงปี่สก๊อตเดินนำขบวนสวนสนามและนำหน้าขบวนลูกเสือ ด้วยเหตุลูกเสือเกิดจากประเทศอังกฤษ และประเทศอังกฤษมีวงปี่สก๊อตเป็นหัวใจสำคัญในการนำขบวน ซึ่งคณะลูกเสือทุกประเทศในกลุ่มของสหราชอาณาจักรดำเนินเช่นเดียวกัน รวมทั้งคณะลูกเสือในประเทศอื่น เช่นคณะลูกเสือประเทศไทยได้ดำเนินการตามให้เป็นแบบอย่างที่ดีต่อไป

เมื่อขบวนลูกเสือ Ticket to Life พร้อมเข้ารับมอบ นายดิศกุล เกษมสวัสดิ์ รองเลขาธิการสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ จึงกล่าวเปิดพิธีมอบเครื่องหมายและผ้าผูกคอลูกเสือในโอกาสนั้น