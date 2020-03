ย่ำไปในดงเพลง : He Ain’t Heavy, He’s My Uncle. และ The Air That I Breathe.

ที่มา เสาร์ประชาชื่น มติชนรายวัน ผู้เขียน เขบ็ดหัวโต เผยแพร่

ก่อนอื่นต้องขอบคุณคุณ วารี วิไล ผู้เสนอชื่อเรื่องและจุดประกายให้เขียนเรื่องนี้ขึ้นมา

เริ่มจากบทสนทนาว่าด้วยการ “อุ้ม” นายกรัฐมนตรีและรองนายกรัฐมนตรีอย่างออกหน้าออกตาของบรรดาสมาชิกสภาผู้แทนฝ่ายรัฐบาลในการอภิปรายไม่ไว้วางใจหนที่ผ่านมา

He Ain’t Heavy, He’s My Brother ก็เลยกลายเป็น He Ain’t Heavy, He’s My Uncle ด้วยประการฉะนี้

อาจจะทำให้เพลงดีๆ เขา “เสียเพลง” ไปบ้างก็อย่าว่ากัน

เป็นปกติของเพลงแปลงทั่วไปนะครับ

หยิบเอามาหยอกล้อกันระดับนี้นี่ถือว่า “เบา” แล้ว

เชื่อว่าน้อยคนจะไม่รู้จักหรือไม่เคยได้ยินเพลง He Ain’t Heavy, He’s My Brother ที่เป็นหนึ่งในเพลงยอดฮิตของ The Hollies

หนึ่งในสองยอดวงจากอังกฤษ ที่ก่อตั้งตั้งแต่ยุค 1960 แล้วยังอัดแผ่น-ตระเวนแสดงอยู่จนถึงปัจจุบันโดยไม่เคยยุบวง

อีกหนึ่งก็คือ The Rolling Stones

และในยุคเฟื่องฟูที่สุดของวงช่วงทศวรรษ 1960 วงมีเพลงที่ติดอันดับบน UK Singles Chart เป็นเวลาทั้งสิ้น 231 สัปดาห์

จัดเป็นศิลปินลำดับที่ 9 ที่มีเพลงติดอันดับมากถึงขนาดนั้น

The Hollies ก่อตั้งโดยเพื่อนรักสองคนตั้งแต่วัยประถม Allan Clarke และ Graham Nash เมื่อปี 1962

โดยมี The Everly Brothers วงสองพี่น้องนักร้องเสียงประสานเป็นแบบอย่าง

แต่ชื่อวงกลับได้อิทธิพลมาจากยอดนักดนตรีอีกคนที่ล่วงไปก่อนวัยอันควร-Buddy Holly

Nash ให้สัมภาษณ์ย้อนอดีตเอาไว้เมื่อปี 2009 ว่า ชื่อวงนั้นมีที่มาจาก Buddy Holly และต้น Holly ที่นิยมนำมาประดับในเทศกาลคริสต์มาส

แต่เพลงสุดฮิตที่จะพูดถึงกันวันนี้ทั้งสองเพลง เป็นเพลงที่เกิดขึ้นหลังจาก Nash ที่เป็นยอดนักแต่งเพลงประจำวงผละจากวงไปแล้ว

Nash ซึ่งในช่วงนั้นเบื่อหน่ายการตระเวนแสดงดนตรี ออกจากวงไปเมื่อปี 1968 แต่ The Hollies ยังเดินหน้าต่อ

และไปได้เพลง He Ain’t Heavy, He’s My Brother จาก Bobby Scott นักดนตรีและนักประพันธ์ทำนองที่เคยทำเพลงให้ Nat King Cole และเขียนเพลง A Taste of Honey กับ Bob Russell นักเขียนเนื้อเพลง เพื่อนรักของ Sidney Sheldon ยอดนักเขียนนวนิยายชื่อดัง

Russell ได้แรงบันดาลใจในการเขียนเพลงนี้มาจากคติพจน์ของบ้านเด็กกำพร้าในเมืองโอมาฮา มลรัฐเนบราสก้า ของสหรัฐ ที่ก่อตั้งเมื่อปี 1917

ข้อความนี้ดั้งเดิมไม่ใช่ชาวบ้านเด็กกำพร้าคิดขึ้นมาเอง แต่เกิดจากคุณพ่อฟลานาแกนผู้ดูแลบ้านในขณะนั้น อ่านนิตยสาร The Messenger เมื่อปี 1941 แล้วเห็นภาพเด็กชายคนหนึ่งแบกเด็กตัวที่เล็กกว่าอยู่บนหลัง แล้วมีบรรยายใต้ภาพว่า He Ain’t Heavy, He’s My Brother.

จึงเอามาตั้งเป็นคติพจน์ของบ้าน

กลายเป็นที่มาของเพลงฮิตแห่งยุคของปี 1969-1970

หมายเหตุว่าในห้องอัดเสียงนั้น ได้ Elton John ในยุคที่ยังไม่ดังมาเล่นเปียโนให้ด้วย ในราคาค่าตัวชั่วโมงละ 12 ปอนด์

โดยขึ้นถึงอันดับ 3 ที่ฝั่งอังกฤษ และติดอันดับ 7 บนบิลบอร์ด กับอันดับ 8 บนแคชบ็อกซ์ฝั่งสหรัฐ

และขึ้นหิ้งเป็นเพลงอมตะมาจนกระทั่งปัจจุบัน

ทีนี้พอพูดถึง “ลุง” และ The Hollies แล้ว ก็เลยนึกถึง The Air That I Breathe ที่เกี่ยวข้องกับสถานการณ์ปัจจุบันขึ้นมาด้วย

ก็ถ้าตื่นมาทุกเช้าต้องคอยเช็กว่าวันนี้ค่าฝุ่นพีเอ็ม 2.5 อยู่ระดับใด

แถมยังต้องติดตามข่าวไวรัสโคขวิด โกวิท หรือโควิด-19 ทุกวัน ว่าการระบาดไปถึงไหนแล้ว

มีอะไรแพร่กระจายอยู่ในอากาศหรือเปล่า

รวมทั้งจะหาซื้อหน้ากากอนามัยราคาย่อมเยา และไม่รีไซเคิลมาแล้วได้หรือไม่

จะไม่คิดถึง The Air That I Breathe ได้อย่างไร

เพลงนี้ก็มีที่มาไม่ธรรมดา เพราะจริงๆ แล้วเป็นเพลงของ Albert Hammond ยอดนักร้อง นักดนตรี และนักแต่งเพลงอีกคนหนึ่ง

เรื่องของ Hammond นี่ก็สนุกไปอีกแบบ เพราะแกเขียนเพลงให้คนอื่นร้องแล้วดังระเบิดนับไม่ถ้วน ยกตัวอย่างเช่น Nothing Gonna Stop Us Now-Starship, One Moment in Time-Whitney Houston, To All The Girls I Love Before-Julio Iglesias, When I Need You-Leo Sayer และอีกมาก

แต่ตัวเองมีเพลงฮิตสุดยอดอยู่เพลงเดียว ก็คือ It Never Rains In Southern California ในปี 1972 (Moonlight Lady ที่ตามมาในอีกหลายปีให้หลัง โดยแทบจะก๊อบปี้ทำนองกันมานั้นไม่นับ)

The Air That I Breathe ที่อยู่ในอัลบั้ม It Never Rains In Southern California ด้วยก็ถูกข่มเสียสนิท จน The Hollies ไปขอซื้อมาทำใหม่ในปี 1974

แล้วก็ดังเปรี้ยงปร้าง กลายเป็นหนึ่งในเพลง signature ของวงไป

เพราะขึ้นถึงอันดับ 2 ในบ้านเกิด และอันดับ 6 บนบิลบอร์ด กับอันดับ 7 บนแคชบ็อกซ์ รวมทั้งอันดับ 3 บน easy listening ฝั่งสหรัฐ

Alan Parson ยอดโปรดิวเซอร์คนหนึ่งเล่าว่า Eric Clapton เคยพูดกับเขาว่า โน้ตขึ้นต้นของ The Air That I Breathe นั้นมีความเป็น “โซล” มากกว่าเพลงไหนๆ ที่เคยฟังมา

ประเด็นก็คือว่า ในขณะที่ใครต่อใครก็พยายามช่วยกันอุ้ม “ลุง” ถึงขนาดไม่เอียงไม่อายที่จะเขียนกติกาพิลึกพิสดาร (เสร็จแล้วก็ไม่ทำตามกติกานั้นเสียเอง)

หรือใช้วิธีการสารพัดที่มนุษย์ปกติเขาไม่ทำกัน เพื่อให้ลุงอยู่ในอำนาจต่อไป

ในขณะที่ชาวบ้านน้อยใหญ่ หายใจไม่ค่อยจะออกเพราะมลพิษบ้าง ไวรัสบ้าง หรือแน่นอกมาจากปัญหาปากท้องที่ไม่ค่อยมีกินมีใช้บ้าง

ลุงคิดว่าจะช่วยเหลือประคับประคองให้คนธรรมดาสามัญทั่วไป กลับมาหายใจได้เต็มปอดได้อย่างไร

และเมื่อไหร่

เพราะวันไหนที่คนเริ่มรู้สึกว่าทนไม่ไหวกับ The Air That I Breathe

และ “ลุง” เริ่มเป็นภาระหนักอึ้ง

เพลงอะไรก็เอาไม่อยู่ละนา

…

The Air That I Breathe

https://www.youtube.com/watch?v=HydvceA1PAI

He Ain’t Heavy, He’s My Brother

https://www.youtube.com/watch?v=JI5vi9ir49g

