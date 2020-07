ย่ำไปในดงเพลง : The Highwayman ปีศาจของกาลเวลา

ที่มา เสาร์ประชาชื่น มติชนรายวัน ผู้เขียน เขบ็ดหัวโต เผยแพร่

ความเชื่อเรื่องเวียนว่ายตายเกิดนี่อยู่ในสามัญสำนึกของคนทั่วไปทุกชาติ ทุกภาษา ทุกวัฒนธรรม

และทุกยุคทุกสมัยตั้งแต่ในอดีตจนถึงปัจจุบัน

สะท้อนอยู่ในประเพณี พิธีกรรม งานศิลปะ

ที่รวมถึงเพลงด้วย

The Highwayman ของวง The Highwaymen ก็อยู่ในข่ายนี้

…

แต่ก่อนจะถึงตัวเพลง ขอพูดถึงตัววงก่อน

The Highwaymen คือการรวมตัวกันของ 4 ยอดนักร้องลูกทุ่งอเมริกัน

ประกอบด้วย

Johnny Cash, Waylon Jennings, Willie Nelson และ Kris Kristofferson

จะเรียกว่ารวมตัวกันเฉพาะกิจก็ไม่เชิง เพราะวงมีอายุถึง 10 ปี

ระหว่างปี 1985-1995

แต่จะเป็นวงที่เอาจริงเอาจังก็ไม่ใช่ เพราะในช่วง 10 ปีที่รวมตัวกัน มีผลงานอัดแผ่นแค่ 3 ชุด

และในข่วงนั้นแต่ละคนก็มีผลงานเดี่ยวที่ได้รับความนิยมของตัวเอง

งานหลักจึงเป็นการร่วมกันเดินสายและแสดงสดมากกว่า

แต่เมื่อระดับ “ตัวพ่อ” ของวงการมาอยู่ด้วยกันอย่างนี้

ต้องมีอะไรดีๆ เกิดขึ้นบ้างละน่า

The Highwayman คือหนึ่งในอะไรดีๆ ที่ว่านั้น

…

เพลงนี้แต่งเนื้อร้องและทำนองโดย Jimmy Webb นักร้อง-นักแต่งเพลงลูกทุ่งอเมริกัน

ที่อัดแผ่นเสียงออกขายเองในปี 1977

แต่ไม่ประสบความสำเร็จเท่าไหร่

Glen Campbell ยอดนักร้องลูกทุ่งอีกรายเอาไปอัดแผ่นวางตลาดในปี 1979

ก็ยังไม่ประสบความสำเร็จอีก

จนกระทั่ง 4 สหายไปหยิบมาอัดแผ่นบ้างในปี 1985

เพลงถึงดังระเบิดเปรี้ยงปร้างขึ้นมา

อยู่บนอันดับหนึ่งของ Country Chart ติดต่อกันถึง 20 สัปดาห์

นอกจากเป็นชื่อเพลงแล้วยังเป็นขื่ออัลบั้มของวงติดกัน 2 ชุด

คือ Highwayman 1 และ 2

แล้วก็กลายเป็นชื่อวงให้กับยอดฝีมือทั้งสี่

ที่ตอนแรกออกอัลบั้มใช้วิธีเรียงชื่อของตัวเองเอาไว้บนปกแผ่นเสียง

…

เนื้องเพลง The Highwayman พูดถึงการเวียนว่ายตายเกิดของ “โจรสัญจร” หรือ The Highwayman รวม 4 ชีวิต

จากโจรสัญจร มาเป็นกลาสีเรือ แล้วเป็นคนงานสร้างเขื่อนฮูเวอร์

ก่อนที่จะกลายเป็นนักบินยานอวกาศ

เนื้อสี่ส่วน เพลงสี่ท่อน คนร้องสี่คนแยกกันร้องคนละส่วน

เปิดหัวด้วยเนลสัน ซึ่งหางเสียงเหมือนโจรจริงๆ

ต่อด้วยคริสทอฟเฟอร์สัน ที่เสียงนุ่มลงมาหน่อย สมแล้วที่เคยเป็นพระเอกหนัง

แล้วเป็นเจนนิงส์ กับเสียงเศร้าเข้ากับเนื้อเพลงท่อนนี้

ก่อนจะตบท้ายด้วยแคช-ผู้อาวุโสกว่าใคร ด้วยเสียงกว้างลึก

ชวนให้เชื่อว่านักบินอวกาศคนนี้อาจจะกลับไปย้อนเกิดใหม่เป็นโจรสัญจรได้จริงๆ

…

ที่คิดถึงเพลงนี้ขึ้นมาก็เพราะเมื่อสัปดาห์ก่อน

สำนักพิมพ์มติชนเขาจัดงาน Book Wonder เอาหนังสือดี หนังสือเก่า หนังสือหายาก ออกมาขายให้กับท่านผู้สนใจ

แล้วก็มีผู้สนใจอย่างอุ่นหนาฝาคั่งจริงๆ

โดยเฉพาะกลุ่มหนังสือหายาก

และหนึ่งในหนังสือหายากที่ได้รับความนิยมมากที่สุด ถึงขนาดหมดเกลี้ยงตั้งแต่วันแรกๆ ก็คือ “ปีศาจ” นวนิยายอมตะของ “ลุงเส” เสนีย์ เสาวพงศ์

เหมือนจะให้แปลความว่า บรรยากาศของการปะทะกันระหว่างพลังอนุรักษ์กับพลังของความเปลี่ยรแปลง ที่ลุงเสเขียนปีศาจเอาไว้เมื่อเกือบ 70 ปีที่แล้ว หวนกลับมาครอบงำสังคมไทยอีกหน

ปีศาจของกาลเวลาไม่มีวันตาย

การปะทะกันระหว่างพลังเก่าและใหม่ ก็เกิดขึ้นซ้ำแล้วซ้ำเล่าไม่มีที่สิ้นสุด

จะสั่ง จะห้ามอย่างไร ก็รั้งไม่อยู่ ขืนไม่ได้

วนเวียนไปมาไม่รู้จบเหมือน The Highwayman

…

ลองเปรียบเทียบกับเนื้อท่อนสุดท้ายของเพลงดู

I fly a starship

Across the Universe divide

And when I reach the other side

I””ll find a place to rest my spirit if I can

Perhaps I may become a highwayman again

Or I may simply be a single drop of rain

But I will remain

And I”ll be back again, and again and again and again and again