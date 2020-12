Ginzado สุดยอดร้านยากินิกุปิ้งย่าง และเค้กคุกกี้เทศกาล ร้าน Truly Scrumptious โดย ปิ่นโตเถาเล็ก

ที่มา อาทิตย์สุขสรรค์, มติชนรายวัน อาทิตย์ที่ 13 ธันวาคม 2563, หน้า 20 ผู้เขียน ปิ่นโตเถาเล็ก

อาทิตย์ปิ่นโตเถาเล็กมีซีรีส์ญี่ปุ่นตอนสองมาฝาก กับสุดยอดร้านยากินิกุปิ้งย่างคุณภาพพรีเมียมเหมือนได้กินเนื้อวากิวในประเทศญี่ปุ่น ที่อยู่ในกระแสความนิยมอินเทรนด์เสมอมา คือร้าน Ginzado (กินซาโดะ) มากี่ครั้งก็ยังเห็นมีลูกค้าแวะเวียนมาเต็มร้านอยู่เสมอ

จุดเด่นของร้าน Ginzado อยู่ที่มีเจ้าของร้านเป็นชาวญี่ปุ่น รู้ซึ้งถึงเรื่องการเลี้ยงวัวและการคัดเนื้อคุณภาพ มีฟาร์มเลี้ยงวัวไทยวากิวในไทยที่ทำสัญญากันไว้ เลี้ยงอย่างดีไม่มีการใช้สารเร่งหรือฮอร์โมนใดๆ จึงได้เนื้อดีเหมือนเนื้อวากิวญี่ปุ่น อีกทั้งที่ร้านทำบริษัทส่งเนื้อเองจึงคัดแต่ของดีมีคุณภาพในราคาเหมาะสมไม่แพงจนเกินไป และเนื้อที่ใช้จะไม่ใช่เนื้อแช่แข็ง แต่เป็นเนื้อแช่เย็น (Chilled) ซึ่งมีผลดีต่อรสชาติและคุณภาพของเนื้ออย่างมาก

ตอนนี้ Ginzado มีทั้งหมด 3 สาขา ที่แรกอยู่ในซอยสุขุมวิท 26 เข้าไป 400 เมตรจากปากซอยด้านสุขุมวิท ทางเข้าร้านจะอยู่ทางซ้ายมือ สาขานี้มีร้านขายเนื้อให้ซื้อกลับบ้านด้วย ส่วนอีก 2 แห่งจะอยู่ที่ในซอยทองหล่อ สุขุมวิท 55 คือที่ปานจิตต์ทาวเวอร์ ระหว่างทองหล่อซอย 5 และซอย 7 (ติดโรงแรม Somerset) ส่วนอีกแห่งอยู่ใกล้ปากซอยทองหล่อ เพิ่งเปิดมาไม่นานมากใช้ชื่อว่า Grand Ginzado อยู่ที่ชั้นล่างของ Hotel Verve จอดรถได้ที่ โรงแรมนิกโก้ กรุงเทพ (Hotel Nikko Bangkok) ซึ่งอยู่ในบริเวณเดียวกัน แค่เดินข้ามตึกมาก็ถึงแล้ว สาขานี้มีห้องส่วนตัวถึง 5 ห้อง

เมนูของทุกสาขานั้นจะเหมือนกันหมด มาร้านนี้แค่กินเนื้อในเมนูปกติก็อร่อยเลิศเลอแล้ว มีสูตรสำเร็จที่ชอบสั่งกัน คือเมนูเนื้อเบอร์ A1 ซี่โครงเนื้อคัดพิเศษอย่างดี (Tokujyou Karubi) (590 บาท++) เบอร์ A5 เนื้อสันนอกคัดพิเศษอย่างดี (Tokujyou Rousu) (550 บาท++) และเบอร์ A14 เนื้อใบพาย (Misuji) (350 บาท++) ยิ่งชิมยิ่งถูกใจว่าเนื้อร้านนี้มีมันแทรกทุกอณูอร่อยเหมือนกินเนื้อวากิวในญี่ปุ่นจริงๆ

ด้วยความนิยมในเนื้อเหล่านี้จึงทำให้บางเมนูอาจจะหมดก่อนเป็นบางครั้ง แต่ขอบอกว่าเมนูอื่นหรือเบอร์อื่นๆก็อร่อยมีคาแรคเตอร์โดดเด่นแตกต่างกันไป เช่นเนื้อกระบังลมคัดพิเศษ (Jyou Harami) (350 บาท++) ที่มีกลิ่นรสเข้มข้นเฉพาะตัว นอกจากนี้ ยังมีเนื้อพิเศษที่แยกอยู่ในเมนูเป็นแผ่นๆ (Special Menu) ก็คุณภาพยิ่งดีขึ้นไปอีก เหมาะสำหรับผู้ที่อยากไปให้ถึงที่สุด เช่น Tokujyo Misuji หรือเนื้อใบพายคัดพิเศษอย่างดี (580 บาท++) (ในเมนูพิเศษมีแต่ภาษาอังกฤษ) ก็นุ่มหอมมันเพิ่มไปอีกขั้น ส่วนเมนูพิเศษอื่นๆ ที่ขึ้นต้นด้วยคำว่าวากิว (Wagyu) ก็สุดยอดทุกรายการ แน่นอนว่าราคาย่อมสูงขึ้นตามไปด้วย แต่ก็ยังไม่แพงมากเมื่อเทียบกับบางร้านที่ขายเนื้อพิเศษ

สำหรับคนชอบกินเนื้อ ควรจะสั่งลิ้นวัว(A17 250 บาท++ A16 คัดพิเศษ 480 บาท++)มาเพิ่มอีก มีทั้งหมักเกลือและหมักซอส ถ้าอยากได้รสชาติหอมแท้ๆ ของลิ้นวัวก็ให้สั่งชนิดหมักเกลือ พอย่างเสร็จให้บีบมะนาวเหลืองเพิ่มลงไปด้วย

ใครไม่กินเนื้อ เมนูหมูของ Ginzado ก็ใช้ได้เช่นกัน มีคำยืนยันมาจากสมาชิกที่ไม่กินเนื้อ เลือกสั่งได้ตั้งแต่เนื้อหมู (Buta) (160 บาท++) สำหรับคนที่ไม่ชอบมันมาก หรืออยากกินที่หอมมันไปเลยก็ให้สั่ง หมูสามชั้นเกรด A (Buta Bara) (180 บาท++) และคอหมูย่างคัดพิเศษ (Ton Toro) (220 บาท++)

พวกอาหารทะเลก็ดีเช่นกัน มีทั้งกุ้งทะเล (300 บาท++) หอยเชลล์ (450 บาท++) และหมึกหรือจะเลือกเป็นหนวดหมึก (180 บาท++) อย่างเดียวก็ได้

ส่วนเครื่องเคียง ซุป ข้าว และเมนูอื่นๆมีให้เลือกชิมหลากหลาย กินให้ครบเครื่องต้องสั่งกิมจิ มีทั้งที่สั่งแยกแต่ละชนิด และกิมจิรวมมิตร(220 บาท++) และให้สั่งยำผักรวมมิตร(Namuru) ใส่น้ำมันงา (150 บาท++) ซุปหางวัว(ถ้ากินเนื้อ)(250 บาท++) หรือซุปไข่กับซุปสาหร่าย(120 บาท++)

ถ้าใครมาช่วงกลางวันจะมีเซตมื้อกลางวัน (Lunch set) ซึ่งราคาย่อมเยาและคุณภาพดีเป็นที่นิยมในหมู่ลูกค้าชาวญี่ปุ่น

นี่คือร้านยากินิกุ ปิ้งย่างสไตล์ญี่ปุ่นที่ให้ความรู้สึกเหมือนกินเนื้อวากิวในประเทศญี่ปุ่นจริงๆ ร้านเปิดบริการทุกวัน ตั้งแต่ 11.30-23.00 น.(ส่วนที่ปานจิตต์ทาวเวอร์ วันจันทร์-ศุกร์ เปิดเฉพาะมื้อค่ำ 17.00-23.00 น.) คำเตือนอย่าปล่อยให้หิวโซและไปที่ร้านช่วงตอนเย็น เพราะคนจะแน่นอย่าบอกใคร

ช่วงเทศกาลปลายปีอย่างนี้ มีร้านเค้กในดวงใจมาฝาก สำหรับใครที่อยากสั่งเค้กคุกกี้มาเลี้ยงฉลองกัน ชื่อว่าทรูลี่ สครัมเชียส (Truly Scrumptious) อยู่ในซอยสุขุมวิท 49/11 (ซ.พร้อมศรี 1) ถ้าเลี้ยวมาจากด้านโรงพยาบาลสมิติเวช เข้าซอยมาเพียง 200 เมตร จะเห็นร้านทรูลี่ สครัมเชียส (Truly Scrumptious) ทางขวามือ จอดรถได้ที่ The Racquet Club ซึ่งอยู่เยื้องๆ กันทางซ้าย (รับคูปองจอดฟรีชั่วโมงแรกได้ที่ร้าน)

นอกจากเค้กซิกเนเจอร์ตัวโปรดของผมและอีกหลายคน เช่น Chocolate Ganache with Ovaltine Mascapone Filling & Mixed Berries (ก้อนละ 2,350 บาท) Basque Burnt Cheesecake (ชิ้นละ 210 บาท) และเค้กเบียร์ดำ (Signature Black Beer Cake) (สั่งเพิ่มเป็นคอนญัก (Congac) ครีมชีสได้ ก้อนละ 1,350-1,650 บาท) ซึ่งสามารถสั่งทาง Line@trulyscrumptious ล่วงหน้า 2-3 วัน ได้นั้น

น้องดิ๋งยังทำคุกกี้อร่อยๆ มาอีกด้วย เช่นชีสแครกเกอร์คุกกี้ (4 ชิ้น 210 บาท) ด้านนอกๆ กรอบ เนื้อในหนึบๆ หอมชีส และมีราสป์เบอรี่ คาราเมลไรซ์ ไวท์ช็อกโกแลตคุกกี้ (3 ชิ้น 265 บาท) ซึ่งจะใส่ช็อกโกแลตชิปส์ด้วย คุกกี้ทั้ง 2 ตัวนี้ถูกใจมาก

อีกทั้งยังมีของดีออกมาขายเฉพาะในช่วงเทศกาลด้วยมากมาย ตัวอย่างเช่น กล่องของขวัญ (950 บาท) ที่ทำเป็นรูปหน้าร้าน ซึ่งมีชาขาว No.57 2 กล่อง (12 ถุง) กับบิสกิต (Shortbread) 3 ชนิด รวม 10 ชิ้น

ส่วนเค้กและพายในเทศกาลน่าสนใจมีอีกเพียบ เช่น Red Velvet Bundt with Cream Cheese Filling(ก้อนละ 1,850 บาท) Winter Berry Meringue Wreath(2,250 บาท) Pink Himalaya Salted Honey Pie with Sour Cream (1,450 บาท) ใช้น้ำผึ้งดอกลำไยหอมๆ และคริสต์มาสคุกกี้ดูโอ้ 2 ชนิด(250-350 บาท) คือ Red Velvet with Cream Cheese Fillings กับ Matcha Macadamia White Chocolate ไม่สามารถบรรยายได้หมด ขอบอกว่าเค้กคุกกี้ร้านนี้เลิศหรูดูดีมีรสชาติมากๆ เชิญสอบถามกันได้เลยทาง Line @trulyscrumptious ร้านหยุดวันจันทร์นะจ๊ะ

ข้อมูล

Ginzado

Grand Ginzado

ที่ตั้ง 22/1 โฮเทล เวิร์ฟ (Hotel Verve) ถ.สุขุมวิท 55 คลองตันเหนือ วัฒนา กรุงเทพฯ 10110

โทร 0-2007-5645

เปิดบริการ 11.30-23.00 น. ทุกวัน

แนะนำ ยากินิกุ ปิ้งย่างสไตล์ญี่ปุ่น เนื้อไทยวากิว

หมายเหตุจอดรถในโครงการ Hotel Nikko จอดฟรี 2 ชั่วโมงเมื่อประทับตราบัตรจอดรถที่ร้าน ชั่วโมงที่ 3 คิด 80 บาท

ช่วงคนแน่น 12.00-14.00 น. และ 18.00-20.00 น.

Ginzado สุขุมวิท 26

โทร 0-2661-2300

เปิดบริการ 11.30-23.00 น. ทุกวัน

Ginzado ทองหล่อ ปานจิตต์ทาวเวอร์

โทร 0-2392-3248

เปิดบริการ 17.00-23.00 น. จันทร์ -ศุกร์

11.30-23.00 น. เสาร์ -อาทิตย์

www.ginzado.co.th

ทรูลี่ สครัมเชียส (Truly Scrumptious)

โดย คุณนิดา(ดิ๋ง) สิงหเนตร และคุณชุลีอร (แพรว) ชลิตอาภรณ์

ที่ตั้ง 197/2 ซ.สุขุมวิท 49/11 ถ.สุขุมวิท คลองเตยเหนือ วัฒนา กรุงเทพฯ 10110

โทร 0-2019-8080

สั่งเค้กได้ที่ Line @trulyscrumptious สั่งล่วงหน้า 2-3 วัน

เปิดบริการ 09.00-17.00 น. อังคาร-ศุกร์

09.30-17.30 น. เสาร์-อาทิตย์

หยุด จันทร์