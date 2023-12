เอสเทค ฟาร์มา เปิดตัว AestheFill Collagen Booster Plus ปลดล็อกผิวอ่อนเยาว์

บริษัท เอสเทค ฟาร์มา จำกัด เปิดตัวนวัตกรรมสารกระตุ้นการสร้างคอลลาเจนตัวใหม่สู่ตลาดเสริมความงามเมืองไทย ภายใต้แบรนด์ AestheFill Collagen Booster Plus ได้รับการรับรองมาตรฐานและความปลอดภัยจาก USFDA, KFDA และ Thai FDA พร้อมจัดงาน AestheFill The New Generation of Biostimulator Natural & Youth ให้ความรู้เกี่ยวกับเทรนด์ความงามและประโยชน์จากการใช้งานผลิตภัณฑ์กลุ่ม Biostimulator โดยคณะแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ

นายกสิกิจ พ่วงภิญโญ กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอสเทค ฟาร์มา จำกัด กล่าวว่า “เทรนด์การเสริมความงามด้วยนวัตกรรมย้อนวัยกำลังเป็นที่นิยมอย่างแพร่หลาย และคนไทยก็หันมาให้ความสำคัญกับการดูแลผิวให้คงความอ่อนเยาว์เป็นธรรมชาติเพื่อเสริมความมั่นใจและบุคลิกที่ดีให้กับตัวเอง เอสเทค ฟาร์มา ในฐานะผู้นำนวัตกรรมเสริมความงามและให้ความสำคัญกับการค้นหานวัตกรรมความงามที่ล้ำสมัย มีความเข้าใจในความต้องการของผู้บริโภค จึงได้นำเสนอผลิตภัณฑ์สารสารกระตุ้นการสร้างคอลลาเจนจากธรรมชาติ AestheFill Collagen Booster Plus ซึ่งเป็น Biostimulator ที่ได้รับความนิยมอย่างแพร่หลายทั่วโลกมากว่า 10 ปี เพื่อมาตอบโจทย์ความต้องการผิวที่อ่อนเยาว์เป็นธรรมชาติโดยเฉพาะ

ด้วยประสิทธิภาพกระตุ้นการสร้าง Collagen Type 1 ที่สำคัญต่อการสร้างผิวที่แข็งแรง และช่วยเพิ่ม

การเติมเต็มให้ผิวดูเนียนเรียบ ใบหน้าอ่อนเยาว์ พร้อมยกกระชับกรอบหน้า และยังเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีมาตรฐานระดับโลก ได้รับรองจาก USFDA, KFDA และ Thai FDA โดยเชื่อมั่นว่า Aesthefill จะเป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้รับความนิยมสำหรับวงการเสริมความงาม ของประเทศไทยอย่างแน่นอน ทั้งนี้ เอสเทค ฟาร์มา ได้รับสิทธิ์แต่เพียงผู้เดียวในการนำเข้า Aesthefill Collagen Booster Plus ในประเทศไทย”

Advertisement

สำหรับงาน AestheFill The New Generation of Biostimulator Natural & Youth มีการบรรยายในหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับการใช้ผลิตภัณฑ์ Aesthefill โดยได้รับเกียรติจากคณะแพทย์ผู้เชี่ยวชาญร่วมในงาน ได้แก่

ผู้ช่วยศาสตราจารย์แพทย์หญิงธัญญา เตชะพิเชฐวณิช อาจารย์แพทย์ประจำภาควิชาตจวิทยา สาขาวิชาตจศัลยศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านผิวหนังและเลเซอร์ บรรยายหัวข้อ AestheFill The New Generation of Biostimulator

ศาสตราจารย์แพทย์หญิงรังสิมา วณิชภักดีเดชา อาจารย์แพทย์ประจำภาควิชาตจวิทยา สาขาวิชาตจศัลยศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านผิวหนังและเลเซอร์ ในหัวข้อ Product Handling and Clinical Efficacy of AestheFill เทคนิคการใช้ผลิตภัณฑ์และการศึกษาวิจัยที่เกี่ยวข้องกับประสิทธิภาพของ AestheFill

นายแพทย์ ลิน ชวน หยวน จากประเทศไต้หวัน หัวข้อ AestheFill : 10 years of Biostimulator เล่าถึงประสบการณ์การใช้ AestheFill มาเป็นระยะเวลานานกว่า 10 ปี รวมถึงความมั่นใจในความปลอดภัยได้มาตรฐานของ AestheFill Collagen Booster Plus

มาเป็นระยะเวลานานกว่า 10 ปี รวมถึงความมั่นใจในความปลอดภัยได้มาตรฐานของ นายแพทย์ อี ชอล วอน จากประเทศเกาหลีใต้ ในหัวข้อ AestheFill Safety Profile ให้ความรู้เกี่ยวกับความปลอดภัยในการใช้ AestheFill จากประสบการณ์ใช้งานในประเทศเกาหลีใต้

พร้อมด้วยคณะแพทย์จากประเทศไทย ให้ข้อมูลในหัวข้อ AestheFill in Thailand ได้แก่