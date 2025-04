ตามเก็บให้ครบ! LINE MAN Wongnai Users’ Choice ประกาศ 45 ร้านเด็ด ที่สุดแห่งปี 2025

เมื่อวันที่ 4 เมษายน “LINE MAN Wongnai” ประกาศรายชื่อ 650 ร้านอาหารที่ ได้รับรางวัล LINE MAN Wongnai Users’ Choice Best of 2025 อย่างเป็นทางการ การันตีจากผู้ใช้งานกว่า 26 ล้านคนทั่วประเทศ โดยปีนี้เฟ้นหาที่สุดของร้านอร่อยจากกว่า 700,000 ร้านทั่วไทย ตอกย้ําความเป็น แพลตฟอร์มอันดับ 1 ที่มีเครือข่ายร้านอาหารมากที่สุดในไทย เพื่อยกให้เป็น “ร้านอร่อยรีวิวดี” พร้อมเพิ่มดีกรี ความอร่อยด้วยการเปิดตัว 5 เมนู Exclusive Collaboration จากร้านดังในลิสต์ LINE MAN Wongnai Users’ Choice Best of 2025 ที่จะวางขายเฉพาะบน LINE MAN เท่านั้น เพื่อต่อยอดรางวัลให้เป็นมากกว่าสัญลักษณ์กา รันตีคุณภาพ แต่ช่วยสร้างยอดขายและประสบการณ์ใหม่ให้ กับร้านและผู้บริโภคไปพร้อมกัน

สำหรับที่สุดของร้านอาหารแห่งปีที่ถูกคัดเลือกโดยผู้ใช้บริการแอปพลิเคชัน LINE MAN ซึ่งคะแนนจะมาจาก รีวิว เรตติ้ง และยอดสั่งซื้อ โดยแบ่งเป็นที่สุดในแต่ละประเภท รวมทั้งสิ้น 13 หมวด 45 ร้าน ได้แก่

1. ที่สุดของร้านอาหารไทยแห่งปี โดยแบ่งเป็น

– ประเภทร้านภาคกลาง ได้แก่ ร้านนายแกะ

– ประเภทร้านภาคเหนือ ได้แก่ ก่องข้าวเมือง

– ประเภทร้านภาคใต้ ได้แก่ ร้านน้ำย้อย

– ประเภทร้านภาคตะวันออก ได้แก่ ลุงเลียง-ป้ามาลี อาหารป่า อาหารพื้นบ้าน

– ประเภทร้านภาคตะวันตก ได้แก่ เรณู

– ประเภทร้านภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้แก่ ประสิทธิ์โภชนา

ADVERTISMENT

2. ที่สุดของร้าน Dine In แห่งปี โดยแบ่งเป็น

– ประเภทร้านโอมากาเสะ ได้แก่ Homura Wagyu Omakase

– ประเภทร้านสเต๊ก ได้แก่ มหาสาร-mahasan

– ประเภทร้านปิ้งย่าง ได้แก่ Gamsa Korean BBQ House

– ประเภทร้าน Fine Dining ได้แก่ Restaurant Potong

ADVERTISMENT

3. ที่สุดแห่งร้านก๋วยเตี๋ยวแห่งปี โดยแบ่งเป็น

– ประเภทก๋วยเตี๋ยวเรือ ได้แก่ ทองสมิทธ์

– ประเภทร้านก๋วยเตี๋ยวหมู ได้แก่ รุ่งเรือง (ตั๋ง) ก๋วยเตี๋ยวหมู สุขุมวิท 26 เจ้าเก่า

– ประเภทร้านก๋วยเตี๋ยวเนื้อ ได้แก่ เฮ้งชุนเส็ง

4. ที่สุดของร้านอาหารเพื่อสุขภาพแห่งปี โดยแบ่งเป็น

– ประเภทร้านอาหารคลีนและสลัด ได้แก่ สวนผัก โอ้กะจู๋

– ประเภทร้านน้ำผลไม้ ได้แก่ Lele Juice Bar

5. ที่สุดของร้านหน้าใหม่ไฟแรง โดยแบ่งเป็น

– ประเภท ร้านอาหารเปิดใหม่ปี 2024 ได้แก่ ครัวบ้านพี่เอ

– ประเภทร้านขนมหวานเปิดใหม่ปี 2024 ได้แก่ bonnana

6. ที่สุดของร้านอาหารเซเลปแห่งปี ได้แก่ After Yum

7. ที่สุดของร้านอาหารจานด่วนแห่งปี โเยแบ่งเป็น

– ประเภทร้านกะเพรา/ตามสั่งแห่งปี ได้แก่ Phed Mark เผ็ดมาร์ค

– ประเภทร้านข้าวมันไก่ ได้แก่ หมึกมันไก่ ข้าวมันไก่สไตล์สิงคโปร์

– ประเภทร้านข้าวขาหมู ได้แก่ ขาหมูเจริญแสง

– ประเภทร้านข้าวหมูแดง/หมูกรอบ ได้แก่ CHU ROAST ชูโรสท์ เชฟชูหมูแดงฮ่องกง

– ประเภทร้านหมูกระทะ ได้แก่ หมูกระทะ เฮงเฮงเฮง

– ประเภทร้านโจ๊ก ได้แก่ โจ๊กเจ๊หมวยเกี้ย

– ประเภทร้านข้าวต้ม ได้แก่ ข้าวต้มปลากิมโป้

– ประเภทร้านซีฟู้ด ได้แก่ สมศักดิ์ปูอบ

– ประเภทร้านไก่ทอด ได้แก่ ไก่ทอด อภิสิทธิ์

8. ที่สุดของร้านขนมหวานแห่งปี โดยแบ่งเป็น

– ประเภทร้านขนมไทย ได้แก่ ขนมไทยงานช้าง

– ประเภทร้านเบเกอรี่ ได้แก่ HOLIDAY PASTRY

– ประเภทร้านไอศกรีม ได้แก่ Guss Damn Good

9. ที่สุดของร้านยำ/ตำแซ่บ แห่งปี โดยแบ่งเป็น

– ประเภทเมนูส้มตำ ได้แก่ Phed Phed

– ประเภทเมนูยำ ได้แก่ ตำยำยั่ว by โบตั๋น

10. ที่สุดของร้านนานาชาติแห่งปี โดยแบ่งเป็น

– ประเภทร้านอาหารอิตาเลี่ยน/พิซซ่า ได้แก่ KENNY’S BKK

– ประเภทร้านอาหารจีนและติ่มซำ ได้แก่ ตวง ติ่มซำ

– ประเภทร้านเบอร์เกอร์ ได้แก่ Barney’s Burger Joint

– ประเภทร้านอาหารเกาหลี ได้แก่ KIANI

– ประเภทร้านอาหารเวียดนาม ได้แก่ นายดำอาหารเวียดนาม

11. ที่สุดของร้านอาหารย่านฮิตแห่งปี โดยแบ่งเป็น

– ประเภทร้านอาหารย่านบรรทัดทอง ได้แก่ พาข้าว บรรทัดทอง

– ประเภทร้านอาหารย่านเยาวราช/ทรงวาด ได้แก่ อีกา

12. ที่สุดของร้านเครื่องดื่มแห่งปี โดยแบ่งเป็น

– ประเภท ร้านกาแฟ ได้แก่ NANA Coffee Roasters

– ประเภทร้านชา ได้แก่ Nose Tea

– ประเภทร้านโกโก้ ได้แก่ PARADAI Crafted Chocolate and Cafe

13. ที่สุดของร้านอาหารญี่ปุ่นแห่งปี โดยแบ่งเป็น

– ประเภทร้านราเมง ได้แก่ No Name Noodle

– ประเภทร้านอาหารญี่ปุ่น/และซูชิ ได้แก่ ISAO

– ประเภทร้านสุกี้ ชาบู ได้แก่ Mo-Mo-Paradise