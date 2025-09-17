ในยุคที่การตลาดออนไลน์เป็นหัวใจของการสร้างยอดขาย การทำ SEO หรือ Search Engine Optimization จึงเป็นอีกหนึ่งกลยุทธ์ที่ธุรกิจไม่ควรมองข้าม เพราะช่วยให้เว็บไซต์เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้ตรงจุดและต่อเนื่อง แต่สำหรับใครที่ยังไม่มีพื้นฐานด้านนี้ การเลือกพึ่ง บริษัทรับทำ SEO เข้ามาช่วยดูแลถือเป็นทางเลือกที่ดี โดยเฉพาะเอเจนซี่ รับทำ SEO สายขาวที่มุ่งเน้นวิธีการที่ถูกต้องและยั่งยืน ซึ่งจะช่วยให้เว็บไซต์ติดอันดับใน Google และยังสร้างการเติบโตระยะยาวได้จริง
สารบัญบทความ
บริษัทรับทำ SEO เจ้าไหนใช่สำหรับคุณ รวมมาให้แล้ว!
อยากดันเว็บให้ติดหน้าแรกบน Google แต่ยังไม่รู้จะเริ่มจากตรงไหนดี? การเลือกบริษัทรับทำ SEO ที่ใช่ ถือเป็นก้าวแรกในการสร้างการเติบโตออนไลน์ ซึ่งเราได้คัดมาให้แล้วว่าเจ้าไหนน่าสนใจ ดังนี้
1. NerdOptimize
NerdOptimize เป็นบริษัทรับทำ SEO ราคาคุ้มค่าที่เป็น Pure Performance SEO Agency อันดับต้น ๆ ของไทย ได้รับความไว้วางใจจากกว่า 300 องค์กรชั้นนำ และสร้างสถิติการดันคีย์เวิร์ดขึ้นหน้าแรก Google ได้กว่า 90% ภายใน 6 เดือน พร้อมดัน Organic Traffic เพิ่มเฉลี่ย 150% ในปีแรก จุดแข็งคือการรับทำ SEO สายขาว 100% ที่โฟกัสทั้ง Google Search และต่อยอดสู่การเตรียมพร้อมสำหรับ AI Search ผ่านการพัฒนา Web API, Robots.txt และ LLMs.txt เพื่อให้เว็บไซต์ถูกดึงไปอ้างอิงโดย AI ได้ง่ายขึ้น นอกจากนี้ ยังโดดเด่นด้วยการเป็น Official Partner หนึ่งเดียวของ Ahrefs ทำให้เข้าถึง Data ได้เหนือกว่า พร้อมการันตีด้วยรางวัล Global Search Awards ปี 2022 และ 2025
ปัจจุบัน NerdOptimize วางโครงสร้างองค์กรเพื่อเป็นผู้นำด้านเอเจนซี่รับทำ SEO และกำลังมุ่งหน้าสู่กลยุทธ์ใหม่อย่าง AI SEO, AEO และ GEO (Generative Engine Optimization) ในปี 2025–2026 เพื่อตอบโจทย์ธุรกิจทุกระดับ ตั้งแต่ Start-up ไปจนถึง Enterprise ทั้งยังมีคอร์สสอน SEO แบบ Workshop ให้ลงมือทำจริงอีกด้วย
เว็บไซต์ : https://nerdoptimize.com/
2. Anga
Anga เป็นบริษัทรับทำ SEO ที่เชี่ยวชาญการตลาดออนไลน์ ตั้งแต่ Google Ads, Social Media Ads ไปจนถึงการดูแลเว็บไซต์ให้พร้อมสร้าง Conversion โดยมีทีมงานที่ช่วยวางกลยุทธ์ให้สอดคล้องกับเป้าหมายธุรกิจของลูกค้า แต่ละโปรเจกต์จะมีการรายงานผลเป็นประจำ
3. Funnel
Funnel เป็นบริษัทรับทำ SEO ที่ดูแลด้าน Google Ads, Sale Page หรือ Shopping Ads โดยมีทีมออกแบบกลยุทธ์เพื่อสร้างการเติบโตให้ธุรกิจ มีการดูแลอย่างเป็นระบบ ติดตามผลและรายงานให้ตรวจสอบได้ต่อเนื่อง และเมื่อพูดถึง SEO Funnel ก็มีบริการรับทำ SEO ให้ติดหน้าแรก เพื่อช่วยเพิ่มโอกาสเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายแบบออร์แกนิก เสริมภาพลักษณ์ออนไลน์ และต่อยอดการเติบโตระยะยาว
4. iGetWeb
iGetWeb เป็นเอเจนซี่การตลาดดิจิทัลที่สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูป การออกแบบแบนเนอร์โฆษณา และการผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ ด้วยทีมงานสร้างเว็บไซต์ที่ใช้งานง่าย รวมถึงให้บริการด้าน Production และการจัดการแคมเปญโฆษณาบนแพลตฟอร์มออนไลน์ต่าง ๆ โดยเป็นบริษัทรับทำ SEO รายเดือนที่มีระบบการันตีอันดับและส่งรายงานผลลัพธ์ เพื่อให้ลูกค้าติดตามความคืบหน้าของการปรับอันดับและปริมาณผู้เข้าชมได้อย่างชัดเจน
5. Pakka
Pakka เป็นบริษัทรับทำ SEO ที่ทำโฆษณา Google Ads การโปรโมตผ่าน Social Media ไปจนถึงการวิเคราะห์และดูแลเว็บไซต์ โดยทีมงานเน้นการออกแบบกลยุทธ์ให้เหมาะกับแต่ละธุรกิจ เพื่อสร้างการเข้าถึงและการเติบโตอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ Pakka ยังมีบริการ SEO ที่ช่วยปรับโครงสร้างเว็บไซต์ สร้างคอนเทนต์คุณภาพ และเสริมการมองเห็นบน Google เพื่อให้ธุรกิจของคุณก้าวสู่ความสำเร็จในโลกดิจิทัล
6. Makewebeasy
MakeWebEasy เป็นบริษัทรับทำ SEO และเอเจนซี่การตลาดออนไลน์ที่ให้บริการครบวงจร ตั้งแต่การออกแบบเว็บไซต์ให้ใช้งานได้จริงและถูกต้องตามหลัก SEO ไปจนถึงการทำ Google Ads และ Social Media Ads เพื่อตอบโจทย์การเติบโตของธุรกิจทุกขนาด พร้อมบริการทำ SEO สายขาว 100% วิเคราะห์คีย์เวิร์ดให้ตรงกลุ่มเป้าหมาย สร้างโอกาสการขาย และติดตามอันดับเว็บไซต์อย่างใกล้ชิดด้วยระบบรายงานผลเรียลไทม์
เลือกบริษัทรับทำ SEO ยังไงดี ให้ตอบโจทย์ความต้องการ คุ้มราคาที่จ่าย?
การเลือกบริษัทรับทำ SEO เป็นการตัดสินใจสำคัญ โดยปัจจัยที่ควรพิจารณา มีดังนี้
- เลือกบริษัทที่โฟกัส Pure SEO เป็นหลัก ไม่ใช่บริษัทที่ทำการตลาดทั่วไปแล้วมี SEO เป็นบริการเสริม
- มีความเชี่ยวชาญใน SEO ยุคใหม่ ทั้ง AI Search, AEO และ GEO
- เป็นพาร์ทเนอร์กับเครื่องมือ SEO ระดับโลก ซึ่งจะช่วยให้ได้ข้อมูลเชิงลึกมากกว่า
- มีตัวเลขที่พิสูจน์ได้ เช่น อัตราความสำเร็จในการปรับปรุงอันดับและการเพิ่ม Traffic
- มีรีพอร์ตเพื่อนำเสนอผลลัพธ์และ KPI รายเดือน
บริษัทรับทำ SEO ผู้เชี่ยวชาญที่ยกระดับเว็บไซต์ของคุณสู่ตำแหน่งแนวหน้า Google
การเลือกบริษัทรับทำ SEO ถือเป็นการลงทุนสำคัญในยุคที่ธุรกิจต้องแข่งขันกันบนโลกออนไลน์ เพราะไม่ใช่แค่การหาเอเจนซี่ที่ทำให้เว็บไซต์ติดหน้าแรก Google เท่านั้น แต่ต้องหาผู้เชี่ยวชาญที่เข้าใจ SEO ยุคใหม่เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงในอนาคต โดยจะเห็นว่าแต่ละเจ้ามีจุดเด่นที่แตกต่างกัน ตั้งแต่การเป็น Pure SEO Agency ที่โฟกัสเฉพาะด้าน ไปจนถึงเอเจนซี่การตลาดแบบครบวงจร ดังนั้น การเลือกจึงต้องดูให้สอดคล้องกับเป้าหมาย งบประมาณ และความต้องการขององค์กร