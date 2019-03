เกือบไม่ทัน! ‘นร.ม.6’ สอบ 9 วิชาสามัญเสร็จ รีบวิ่งขาขวิด มาใช้สิทธิเลือกตั้งครั้งแรก

เมื่อเวลา 17.00 น.วันที่ 17 มีนาคม ผู้สื่อข่าวรายงานว่า บรรยากาศการปิดหีบบัตรลงคะแนนเสียการเลือกตั้ง ส.ส.ล่วงหน้านอก –ในเขตเลือกตั้ง ที่เขตเลือกตั้งที่ 1 หอประชุม 95 ปีโรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง (ปรอ.) อ.เมืองปราจีนบุรี จ.ปราจีนบุรี พบว่า มีผู้มาใช้สิทธิเบาบาง จนเหลือ 4 นาทีสุดท้ายได้มีผู้มาใช้สิทธิล่าสุดรวม 3 คนวิ่งกระหืดกระหอบ รีบมาเข้าคูหาลงคะแนนให้ทันเวลา

นางผลพรม วุฒิทนา อายุ 29 ปีชาว จ.กาญจนบุรี กล่าวว่า ที่มาช้าเพราะเดินทางมาจากกรุงเทพฯ ภูมิใจที่ได้ใช้สิทธิเลือกตั้ง เหตุที่มาลงคะแนนเลือกตั้งล่วงหน้า เนื่องจากสามีมาทำงานที่ปราจีนบุรี ความต้องการหลังเลือกตั้งคือ อยากให้ได้รัฐบาลที่เข้ามาดูแลเศรษฐกิจของประเทศให้ดีและพัฒนายิ่งขึ้นต่อไป

ผู้สื่อข่าวรายงานต่อไปว่า บรรยากาศการลงคะแนนเลือกตั้ง สส.ล่วงหน้านอก-ในเขต เขตเลือกตั้งที่ 3 ที่โรงเรียนกบินทร์วิทยา ก่อนปิดหีบบัตรลงคะแนน พบนายพิบูลย์ หัตถกิจโกศล ผวจ.ปราจีนบุรี พร้อมด้วย พล.ต.ต.นราเดช กลมทุกสิ่ง ผบก.ภ.จว.ปราจีนบุรี และ กกต.จังหวัดปราจีนบุรี ได้ร่วมตรวจความเรียบร้อย ในการใช้สิทธิเลือกตั้งไม่มีการทำผิดกฎหมาเลือกตั้งแต่อย่างใด

ผู้สื่อข่าวรายงานต่อว่า น.ส.ศุภาพิชญ์ ฉ่ามนิ่ม อายุ 18 ปี นร.ชั้น ม.6 โรงเรียน ปรอ. มาลงคะแนนเป็นคนล่าสุด ทันปิดหีบบัตรลงคะแนนเลือกตั้งล่วงหน้า หลังจากการสอบ 9 วิชาสามัญแล้วเสร็จ โดยศุภาพิชญ์ กล่าวว่า หลังการสอบ 9 วิชาสามัญ เสร็จ ได้รีบมาลงคะแนนเลือกตั้ง ส.ส.ล่วงหน้า ซึ่งเป็นการใช้สิทธิเลือกตั้ง ส.ส.ครั้งแรก รู้สึกดีใจมากที่ได้มาใช้สิทธิเลือกตั้งส.ส.ครั้งแรก

“วันนี้พ่อกับแม่พามาลงคะแนน อยากได้ นายกฯ ที่มีความรู้มีความสามารถพัฒนาประเทศชาติได้ดี แก้ไขปัญหาเศรษฐกิจได้ดีซื่อสัตย์ และอยากให้จัดการการเรียนการสอนของ นักเรียน นักศึกษาให้ดีและจริงจังด้วย” น.ส.ศุภาพิชญ์ กล่าว

ต่อมาเวลา 17.00 น. ทำการปิดหีบเลือกตั้ง โดยเจ้าหน้าที่ประจำหน่วยเลือกตั้ง ร่วมนับซองใส่บัตรลงคะแนนเลือกตั้งล่วงหน้าใส่ถุง ถุงละ 500 ใบ มีเจ้าหน้าที่ไปรษณีย์มารอรับที่เขตเลือกตั้ง พร้อมเจ้าหน้าที่ตำรวจรักษาความปลอดภัยอย่างเข้มงวด จากนั้นจะนำส่งทางบริษัทไปรษณีย์ไทย ส่งไปยังตามจังหวัดต่างๆเพื่อ รอรวมนับคะแนนกับบัตรในเขตเลือกตั้ง ส.ส.ของแต่ละจังหวัด ในวันที่24 มี.ค.ที่จะถึงนี้อีกครั้งหนึ่งต่อไป

นายป้องปราการ สุดนุช ผอ.กกต.ประจำ จ.ปราจีนบุรี กล่าวว่า ในการเลือกตั้งล่วงหน้าทั้งนอกและในเขตเลือกตั้ง ทั้ง 3 เขต ได้รับรายงานเรียบร้อยดี พบประชาชนตื่นตัวมาใช้สิทธิออกเสียงเลือกตั้งคึกคัก มากกว่า ร้อยละ 80 หลังปิดหีบลงคะแนนเสียง พบมีผู้มาใช้สิทธิล่าช้า เพียงเล็กน้อย ไม่มีปัญหาใด

นายป้องปราการ กล่าวต่อไปว่า จากที่มีการโพสต์และแชร์ในเฟสบุ๊ค ระบุมีผู้ใช้ชื่อในทวิตเตอร์ Look what you Made me do @JaruwanPumz มีภาพเป็นกระดาษเขียนถึง จ.ปราจีนบุรีเต้นท์ 5 พร้อมเขียนข้อความว่า … “อยากเตือนทุกๆคนที่จะไปเลือกตั้งล่วงหน้าว่า ให้ดูเขตบนหัวกระดาษว่าตรงกับเขตที่เรามีสิทธิ์มั้ย นี่เจอกับตัวเลยเจ้าหน้าที่ให้บัตรเลือกตั้งผิดเขต พอเราทักท้วงเค้ากลับบอกให้กาๆไปเลย นี่ก็ค้านว่า เขตมันไม่ใช่เขตหนูเบอร์ก็ไม่ตรงกัน สุดท้ายเราเลยไปกาโดย อิงชื่อพรรค” นั้น ตนขอเรียนว่า มีการลงทะเบียนเลือกตั้งล่วงหน้านอกเขตของจังหวัดอื่น เป็นการแจกบัตรเลือกตั้งผิดเขตนั้น ไม่ใช่เคสที่เกิดในจังหวัดปราจีนบุรี ในภาพเป็นการไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งที่อื่น ไม่ใช่ปราจีนบุรี

“หลังเกิดเหตุได้มีนักข่าวโทรมาสอบถามจำนวนมาก โดยเข้าใจว่าเป็นจังหวัดปราจีนบุรี ขอชี้แจงว่า เหตุการณ์ดังกล่าวไม่ใช้ที่ จ.ปราจีนบุรี เป็นคนละแห่งกัน แต่ผู้ลงคะแนนเลือกตั้งล่วงหน้ามีสิทธิ์ลงคะแนนใน จ.ปราจีนบุรีเท่านั้น ยินยันว่า จ.ปราจีนบุรีเรียบร้อยดี ” นายป้องปราการกล่าว