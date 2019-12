เต็มแล้ว! แห่เช็คอินเชียงใหม่ ‘ดอยสุเทพ-ม่อนแจ่ม’ ติดหนัก บางเส้นยาวหลายกม.

“เจริญฤทธิ์” ควง ผบช.ภ. 5 นั่ง ฮ. ตรวจจราจรเมืองเชียงใหม่-แหล่งท่องเที่ยว เผย 3 เส้นทาง “พระธาตุดอยคำ-พระธาตุดอยสุเทพ-ม่อนแจ่ม” ติดขัดหนักสุด ส่วนดอยอินทนนท์ ยังลื่นไหล ติดขัดบางช่วง บอกพอใจ 3 วันแรก เกิดอุบัติเหตุ-บาดเจ็บ-เสียชีวิตลดลง เข้ม 4 วันสุดท้ายต่อเนื่อง หลังเกิดฝนฟ้าคะนอง ลูกเห็บตก จนรถจักรยานยนต์เกิดอุบัติเหตุมากสุด

เมื่อวันที่ 30 ธันวาคม นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เผยภายหลัง ขึ้นเฮลิคอปเตอร์ ตรวจจราจรตัวเมืองเชียงใหม่ และเส้นทางไปยังแหล่งท่องเที่ยวของจังหวัด เพื่อควบคุมสั่งการแก้ปัญหาจราจรพร้อมเยี่ยมจุดตรวจและจุดสกัด เพื่อบริการผู้สัญจรผ่านไปมา ว่า ได้ขึ้น ฮ.พร้อมกับ พล.ต.ท.ประจวบ วงศ์สุข ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 5 พล.ต.ต.พิเชษฐ จีระนันตสิน ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่ พบว่า เส้นทางต่าง ๆ ยังคงไหลลื่น ไม่ติดขัดมากนัก ยกเว้นเส้นทางขึ้นวัดพระธาตุดอยคำต.แม่เหียะ วัดพระธาตุดอยสุเทพ ราชวรวิหาร ต.สุเทพ อ.เมือง และม่อนแจ่ม อ.แม่ริม ที่การจราจรติดขัด บางเส้นทางติดยาวกว่า 2-3 กิโลเมตร ทำให้ยานพาหนะเคลื่อนตัวได้ช้า บางแห่งต้องปิดจราจรชั่วคราว เพื่อระบายรถตลอดวันส่วนดอยอินทนนท์ อ.จอมทอง การจราจรยังเคลื่อนตัวได้ ติดขัดเพียงบางช่วงเท่านั้น โดยใช้เวลาบินกว่า 2 ชั่วโมง ก่อนไปเยี่ยมจุดตรวจ-จุดสกัด ที่ อ.แม่ริมตามลำดับ

“ช่วง 7 วันอันตราย พบว่า 3 วันแรก เกิดอุบัติเหตุ มีผู้บาดเจ็บ และเสียชีวิตลดลง เมื่อเทียบกับปีแล้ว แต่มีรถจักรยานยนต์เกิดอุบัติเหตุมากที่สุด ส่วนใหญ่เป็นพื้นที่ชุมชน และเส้นทางเชื่อมสายหลักและสายรอง บางส่วนเกิดจากฝนฟ้าคะนอง มีลมกรรโชกแรง และลูกเห็บตกหลายพื้นที่ ทำให้ถนนลื่น ควบคุมยานพาหนะไม่ได้ แต่พึงพอใจที่ทุกฝ่ายบูรณาการป้องกันและลดอุบัติเหตุได้ตามแผนและเป้าหมายที่วางไว้” นายเจริญฤทธิ์ กล่าว

อย่างไรก็ตาม ช่วง 4 วันสุดท้าย จะใช้มาตรการป้องกันลดอุบัติเหตุเข้มงวดอย่างต่อเนื่อง เพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน เชื่อว่าลดการเกิดอุบัติเหตุ บาดเจ็บและเสียชีวิตน้อยลง โดยสั่งการทุกอำเภอ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) 211 แห่ง วิเคราะห์และปรับแผนการเกิดอุบัติเหตุในชุมชนพร้อมให้ครอบครัว ช่วยเตือน และยับยั้งบุตรหลานที่ดื่มแอลกอฮอล์ ไม่ใช้รถใช้ถนน เพื่อป้องกันการเกิดอุบัติเหตุดังกล่าว

นอกจากนี้ ในโลกออนไลน์ยังได้มีการโพสต์รีวิวการเดินทางไปเที่ยวเชียงใหม่ เปิดเผยว่าในสถานที่ต่างๆ มีคนเดินทางมาเป็นจำนวนมาก ทำให้จราจรติดขัด หลายเส้นทางติดยาวกว่า 5 กิโลเมตร โดยเฉพาะ แม่กำปอง หลายรายังได้ติดแฮชแทก #เชียงใหม่เต็มแล้ว เพื่อรีวิวการเดินทางด้วย

แม่กำปองวันนี้ #reviewchiangmai#เชียงใหม่เต็มแล้ว pic.twitter.com/QB1T7gKOfP

— with or with out me (@lateamatcha) December 30, 2019