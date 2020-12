อุทยานวิทยาศาสตร์สงขลา จัดงาน “SPARK STSP”ส่งเสริมวัฒนธรรมวิจัยเอกชนภาคใต้

วันที่18 ธันวาคม 2563 ที่อาคารอำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคใต้ จ.สงขลา นางสาวสุณีย์ เลิศเพียรธรรม ผู้ตรวจราชการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ประธานในพิธีเปิดงาน“SPARK STSP Innovation Fair 2020 : Innovation driven the new South เพื่อพัฒนากลุ่มผลิตภัณฑ์ยุทธ์ศาสตร์ของภูมิภาค ยกระดับเทคโนโลยี สร้างนวัตกรรม และส่งเสริมวัฒนธรรมวิจัยในภาคเอกชนในภาคใต้ มี ผศ.นพ.สุนทร วงษ์ศิริ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม มอ. ผศ.คำรณ พิทักษ์ ผู้อำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคใต้ หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ตลอดจนผู้ประกอบการและประชาชนในพื้นที่เข้าร่วม

นางสาวสุณีย์กล่าวว่า งาน SPARK STSP Innovation Fair 2020 : Innovation driven the new South ทำให้เกิดการยกระดับมาตรฐานนวัตกรรมไทยให้ดียิ่งขึ้น และสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ภาคเอกชนว่านวัตกรรมของคนไทยสามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพและเปิดโอกาสให้ภาคใต้ภาคเอกชนหรือผู้ที่มีความสนใจเข้ารับบริการที่มีของอุทยานวิทยาศาสตร์ภูมิภาคในการพัฒนาขีดความสามารถของผู้ประกอบการและอุตสาหกรรมในระยะยาว ประชาชนรับรู้และตระหนักถึงนวัตกรรมที่เป็นความสามารถของคนไทย อันจะนำไปสู่การเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของผู้ประกอบการอย่างยั่งยืน

ด้าน ผศ.คำรณ เปิดเผยว่า “อุทยานวิทยาศาสตร์ภาคใต้” จัดงานเป็นการรวมกิจกรรมต่างๆ ภายในงานให้เชื่อมโยงกับนวัตกรรมที่ช่วยขับเคลื่อนอุตสาหกรรมและเศรษฐกิจในพื้นที่ภาคใต้ ภายในงานมีกิจกรรม การแสดงนิทรรศการนวัตกรรมพร้อมใช้ การแสดงและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์นวัตกรรม งานแสดงสินค้าผลิตภัณฑ์ฮาลาลของผู้ประกอบการรุ่นใหม่ในพื้นที่ภาคใต้ (New Gen Muslim Incubation) รวมถึงกิจกรรมเสวนาประกอบด้วยเรื่อง “Pewering our Future With Sustainabie Energy” และเรื่อง “Go further with FOOD” จากวิทยากรและผู้ทรงคุณวุฒิในพื้นที่