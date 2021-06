สุพรรณบุรี ยังไม่เปิดโรงเรียน ให้เรียนออนไลน์ไปก่อน เลื่อนสุพรรณบุรีเกมส์ไปปีหน้า

วันที่ 11 มิถุนายน นายณัฐภัทร สุวรรณประทีป ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี ได้ร่วมประชุมกับคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดสุพรรณบุรี ที่ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดสุพรรณบุรี เพื่อติดตามสถานการณ์และการเฝ้าระวัง ป้องกันไวรัส โควิด 19 ที่ประชุมพิจารณา เรื่องการเปิดสถานศึกษาในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดสุพรรณบุรีมีมติเป็นเอกฉันท์ ไม่อนุญาตให้สถานศึกษา เปิดการเรียนการสอน แบบ on site ภาคเรียนปกติ

แต่ให้เรียนแบบ Online /On Air/ On Hand และ On demand โดยจะตั้งคณะทำงาน เข้าไปตรวจสอบสถานศึกษา ก่อนที่จะเปิดเรียนแบบ on site นอกจากนั้นยังมีมติ ไม่อนุญาตให้เปิดโรงภาพยนตร์ โรงเรียนกวดวิชา ตามที่สถานประกอบการร้องขอมา โดยจะตั้งคณะทำงาน เข้าไปตรวจความพร้อม และมาตรการป้องกัน ไวรัสโควิด 19 ของโรงภาพยนตร์และโรงเรียนกวดวิชา ก่อน และจะมีการประชุมพิจารณาอีกครั้งในสัปดาห์หน้า

ส่วนการแข่งขันกีฬาโรงเรียนกีฬาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 23 หรือสุพรรณบุรีเกมส์ ครั้งที่ 23 ซึ่งกำหนดจัดระหว่างวันที่ 11 -20 กันยายน 2564 ที่จังหวัดสุพรรณบุรี คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดสุพรรณบุรีขอให้เลื่อนการจัดเป็นปีหน้า โดยขณะนี้ คำสั่งอื่น ยังไม่มีการเปลี่ยนแปลง