‘สุวัจน์’ เปิดมหัศจรรย์100ไร่100ปีราชภัฏโคราช สร้างเส้นทางท่องเที่ยวระดับโลก

นายสุวัจน์ ลิปตพัลลภ อดีตรองนายกรัฐมนตรี และนายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา เป็นประธานเปิดงานโครงการท่องเที่ยวศูนย์เรียนรู้เพื่อการใช้ชีวิตอยู่ร่วมกับธรรมชาติอย่างมีความสุข ครั้งที่ 7 “มหัศจรรย์ 100 ไร่ 100 ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา” ที่ศูนย์ฝึกอบรมและวิจัยทางการเกษตร(100 ไร่) มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ตำบลไชยมงคล อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมาโดยมีนายแพทย์วรรณรัตน์ ชาญนุกูล ผู้อำนวยการศูนย์ตนโคราชรักจริงไม่ทิ้งกัน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อดิศร เนาวนนท์ อธิการบดี คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย และผู้มีเกียรติ ร่วมพิธี

ซึ่งกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 9 ธันวาคม 2565 – 15 มกราคม 2566 เปิดไร่ให้นักท่องเที่ยวเข้าชมในเวลา 08.00- 18.00 น. เหมือนกับที่สถาบันวิจัยไม้กลายเป็นหินฯ ซึ่งในงานได้รวมรวม 10 มหัศจรรย์มาเต็มร้อยทุกพื้นที่ อาทิ มหัศจรรย์ดอกไม้บาน Wonder blooming flowers ที่ตอนนี้ใกล้จะออกดอกให้ได้ชมแล้ว และยังมีมหัศจรรย์ความอร่อย Wonder food good taste, มหัศจรรย์รถในฝัน Amazing dream car นวัตกรรมรถยนต์พลังงานไฟฟ้า , มหัศจรรย์แห่งเสียงเพลง Miracle of music , มหัศจรรย์พันธุ์ไม้งามกระบองเพชร cactus และสับปะรดสี , มหัศจรรย์ WONDER TOYS เพลิดเพลินกับของเล่นแสนสนุก , มหัศจรรย์ DINO HUNTING ตามล่าฟอสซิลไดโนเสาร์ , มหัศจรรย์ Healthy for Long Life สาระน่ารู้กับทักษะดูแลสุขภาพ , มหัศจรรย์ มหกรรมแพะภาคอีสาน, มหัศจรรย์งานวิชาการ เปิดให้นักท่องเที่ยวเข้าไปเยี่ยมชมได้แล้ว

โดยนายสุวัจน์ ลิปตพัลลภ นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา กล่าวว่า คอนเซ็ปท์การจัดโครงการท่องเที่ยวเรียนรู้ฯ ในปีนี้ ที่บอกว่า “มหัศจรรย์ 100 ไร่ 100 ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา” ถือว่าดีมาก เพราะสถาบันราชภัฏฯ ถือว่าเป็นสถาบันการศึกษาที่เก่าแก่ของจังหวัดนครราชสีมา ปีหน้าก็จะครบ 100 ปี และภารกิจเจตนารมณ์ของมหาวิทยาลัย คือ ตอบสนองการพัฒนาท้องถิ่น จัดศูนย์อบรมวิจัยทางการเกษตรฯ 100 ไร่ เพื่อต่อยอดงานวิจัยให้มีความเจริญก้าวหน้า และประยุกต์มาใช้ในเรื่องการท่องเที่ยว เรื่องการเกษตร เป็นการผสมผสานงานวิจัย งานวิชาการ เข้ากับเรื่องเศรษฐกิจ เพราะภารกิจสําคัญของประเทศตอนนี้ คือ การส่งเสริมการท่องเที่ยว ช่วงโควิดนักท่องเที่ยวหายไปแทบจะเป็นศูนย์ พอเปิดประเทศมาตั้งแต่กลางปีมีนักท่องเที่ยวเริ่มกลับมาเดิม 40 ล้านคน อาจจะได้ถึง 20-25% เพาะการท่องเที่ยวไปได้ทุกตารางนิ้วทุกหมู่บ้าน ทุกอาชีพ ทุกตําบล เมื่อมีพื้นฐานการท่องเที่ยว ก็เลยทําให้เศรษฐกิจของเราฟื้นตัวได้อย่างรวดเร็ว พี่น้องประชาชนได้รับผลกระทบน้อยที่สุด

ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา มีแหล่งท่องเที่ยวในความดูแลอยู่ 4 แห่ง ที่จะต้องบูรณาการร่วมกัน เพราะถือเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีความเป็นสากล อย่างเช่น ไม้กลายเป็นหิน ไดโนพาร์ค อุทยานธรณีโลก ที่ยิ่งใหญ่ที่สุด ซึ่งหากเราสามารถเชื่อมโยงอุทยานธรณีโลกเข้ากับแหล่งอื่นที่ยูเนสโกได้ประกาศรับรองจังหวัดนครราชสีมาไว้ ที่เรียกว่า The UNESCO Triple Crown คือมรดกโลกที่เขาใหญ่ , พื้นที่สงวนชีวมณฑลป่าสะแกราช และถ้าเราได้อุทยานธรณีโลก อีก 5 อำเภอ คือที่อำเภอเมืองนครราชสีมา เฉลิมพระเกียรติ สีคิ้ว สูงเนิน และ อ.ขามทะเลสอ เราก็จะได้สามมงกุฎทางด้านการท่องเที่ยว โคราชก็จะยิ่งใหญ่ และจะสามารถดีไซน์ให้เกิด “ยูเนสโก รูท” เส้นทางท่องเที่ยวในเชิงวัฒนธรรมที่ยูเนสโกประกาศได้ด้วย

นอกจากนี้ จังหวัดนครราชสีมา ยังมีโครงการมอเตอร์เวย์ และโครงการรถไฟความเร็วสูง ถ้าสำเร็จก็จะเป็นจังหวัดยุทธศาสตร์ที่มีเส้นทางการคมนาคมเชื่อมโยงเมืองหลวงกับภาคอีสาน เป็นประตูพานักท่องเที่ยวมาจังหวัดได้อย่างมหาศาล ส่วนการจัดงาน มหัศจรรย์ 100 ไร่ 100 ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ก็ถือเป็นต้นแบบเรื่องการท่องเที่ยว อยากให้มหาวิทยาลัยได้ใช้บุคลากร ใช้งานวิชาการที่มีอยู่ มาช่วยพัฒนาให้เป็นจุดแข็ง เป็นโครงสร้างทางเศรษฐกิจที่สําคัญให้กับจังหวัดต่อไป