โคราชกระตุ้นเศรษฐกิจ ห้างดังจัดโปรโมชั่นส่งความสุขคริสต์มาสต้อนรับปีใหมมูลค่ากว่า 6.6ล้านบาท

โคราชกระตุ้นเศรษฐกิจ ห้างดังจัดโปรโมชั่นส่งความสุขช่วงคริสต์มาส และต้อนรับปีใหม่ อัดแน่นของรางวัล พร้อมความบันเทิง สนุกแบบพลัสไซส์ทั้งครอบครัว แจกรางวัลใหญ่ มูลค่ากว่า 6,600,000 บาท

เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม นายปรีชา ลิ้มอั่ว ผู้จัดการทั่วไปปฏิบัติการศูนย์การค้า เดอะมอลล์นครราชสีมา เปิดเผยว่า ศูนย์การค้าเดอะมอลล์นครราชสีมา ได้จัดงานคืนความสุขให้กับชาวโคราชและนักท่องเที่ยวในสัปดาห์คริสต์มาส และกิจกรรมสนุกไซส์จัมโบ้ เป็นของขวัญรับปีใหม่ให้พี่น้องชาวโคราชและนักท่องเที่ยว ภายใต้แนวคิด “Jumb Fun & Joy Moment สนุกเแบบพลัสๆ”

โดยนำช้าง สัญลักษณ์ความยิ่งใหญ่ ความสุขคู่เมืองไทย มาสวมบทซานต้าครอส มอบความสุขให้ทุกคนในช่วงเทศกาลนี้ ผสมผสานงานดีไซน์ลักษณะ 8-bits เปลี่ยนศูนย์การค้าให้เป็นดินแดนแห่งความสุข สนุกตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์ได้ทุกวัน ส่งมอบความสุขชุดใหญ่ แจกรางวัลแบบจัดเต็ม รวมมูลค่าของรางวัลกว่า 6,600,000 บาท อาทิ รถยนต์โตโยต้า ฟอร์จูนเนอร์, ตั๋วเครื่องบินสายการบินเวียตเจ็ท พร้อมสามเส้นทางเติมความสุข ญี่ปุ่น ไต้หวัน และ เวียตนาม,และฟรีของพรีเมี่ยมไซส์จัมโบ้ เมื่อช้อปตามเงื่อนไขที่กำหนด หรือแลกรับบัตรกำนัลศูนย์สูงสุด 500 บาท ที่ศูนย์การค้าเดอะมอลล์ อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา

นอกจากนี้ ยังมีกิจกรรมสร้างประสบการณ์ช้อปปิ้ง ความบันเทิง อัดแน่นให้สนุกแบบพลัสไซส์ทั้งครอบครัว กับอีเว้นท์ต้อนรับปีใหม่ สนุกลุ้นล้านกับเกมส์กาชาปองไซส์ยักษ์ พร้อมเครื่องเล่นไซส์จัมโบ้ สนุกเสมือนอยู่ในดินแดนเกมส์จำลอง ถ่ายรูปคู่แก๊งค์เพื่อน ครอบครัว คู่รัก เก็บโมเมนต์ความสุข ได้ที่บูธถ่ายรูป พิเศษสุดกับครั้งแรกร่วมกับ Sculpture ผู้นำเทรนด์ตู้ถ่ายรูป ร่วมดีไซน์เนรมิตห้องแห่งความสุข สวยสะกดแชะภาพในรูปแบบนอนถ่ายภาพได้ทุกมุม พร้อมกิจกรรมดนตรีจากเหล่าบรรดาศิลปิน วงประสานเสียง และทรูปซานต้า ตลอดเดือนธันวาคม

และร่วมนับถอยหลังส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่กับศิลปินดังและของรางวัลมากมายในคืนวันที่ 31 ธันวาคม 2565 ในงาน “The Mall Korat Countdown 2023” ที่บริเวณถนนหน้าห้างเดอะมอลล์โคราช จัด JUMBO JOY CONCERT ให้ชมฟรี พบศิลปินชื่อดังอีกมากมายตลอดแคมเปญ THE MALL SHOPPING CENTER THE GREAT HAPPY+++ NEW YEAR JUMBO JOY ตั้งแต่วันนี้ 24 – 25 ธันวาคม 2565 ซึ่งจะได้พบกับ GAM WICHAYANEE และ MINTS ส่วนวันที่ 30 ธันวาคม 2565 พบกับ 4MIX ที่ชั้น 1 MALL PARK และร่วมสนุกกับกิจกรรม “กาชาปองไซส์จัมโบ้” แจกทุกสัปดาห์ ให้ได้ลุ้นรางวัลใหญ่ Samsung Galaxy Z Flip 4 100,000 MPoint และ รางวัลอื่นๆ อีกมากมาย กว่า 20,000 รางวัล ก่อน เซอร์ไพร์สส่งท้ายปี วันที่ 31 ธันวาคม 2565 อัพความสุข Jumbo Joy งาน THE MALL KORAT COUNTDOWN 2023 พบศิลปิน #WHAL&DOLPH #กระต่าย – #กระแต #อาร์สยาม และ กฤษ บุญยะเลี้ยง เป็นต้น