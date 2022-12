นักท่องเที่ยวแห่เช็คอินสวนพฤกษศาสตร์แม่ริม ชมสวนสวน ดนตรีเพราะท่ามกลางอากาศเย็น

นักท่องเที่ยวแห่เช็คอินสวนพฤกษศาสตร์แม่ริม ชมสวนสวน ดนตรีเพราะท่ามกลางอากาศเย็นสบาย

เมื่อวันที่ 30 ธันวาคม นักท่องเที่ยวจำนวนมากแห่เข้าพักผ่อนในช่วงวันหยุดพักผ่อนสบายๆ ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ ภายในสวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ ซึ่งช่วงนี้จัดเต็มไปด้วยความสุขและความสุนทรีย์ พร้อมกิจกรรมดีๆ ผ่านสวนสวยแห่งการเรียนรู้คู่ความเพลิดเพลินในงาน Botanic Festival 2023 : Go to Green! Back to the Nature ซึ่งจัดขึ้นไปจนถึงวันที่ 2 มกราคม 2566 ระหว่างเวลา 08.30 – 17.00 น.

Advertisment

โดยนักท่องเที่ยวมีทั้งที่มากับแบบหมู่คณะ กลุ่มเพื่อน และครอบครัว ต่างพากันดื่มด่ำกับบรรยากาศที่แวดล้อมด้วยธรรมชาติ เหล่ามวลพฤกษา อากาศที่บริสุทธิ์ รับฟังดนตรี Music In The Garden สุนทรีย์ดนตรีในสวน สนุกสนานกับกิจกรรม DIY สเปรย์ทำความสะอาดมือ ที่สามารถผสมกลิ่นพฤกษาเป็นของตัวเอง Eco Print ถุงผ้าพิมพ์ลายจากสีธรรมชาติ ทำการ์ดและที่คั่นหนังสือจากพรรณไม้แห้ง จิตรกรน้อยใส่ใจธรรมชาติ การนำกล้วยไม้ออกจากขวด สนุกกับการจัดสวนถาด ซุ้มพฤกษาพารักษ์โลก และยังเพลิดเพลินไปกับการเลือกซื้อผักปลอดสารพิษ จากศูนย์เกษตรอินทรีย์ ต้นไม้ ร้านค้าวิสาหกิจชุมชน และผลิตภัณฑ์สินค้าของที่ระลึกจากองค์การสวนพฤกษศาสตร์ เพื่อนำมอบเป็นของฝากและของขวัญให้กับญาติ ผู้ใหญ่ที่เคารพรัก และเพื่อนๆ ในโอกาสพิเศษวันขึ้นปีใหม่ที่ใกล้จะถึงนี้