เอกชนโคราช ขานรับนโยบายรัฐบาลมาตรการช้อปดีมีคืน

เอกชนโคราช ขานรับนโยบายรัฐบาลกับมาตรการช้อปดีมีคืน

เมื่อวันที่ 6 มกราคม หลังจากรัฐบาลโดยกระทรวงการคลัง ได้ออกมาตรการช้อปดีมีคืน ปี 2566 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรักษาการบริโภคในประเทศ สนับสนุนผู้ประกอบการที่อยู่ในระบบภาษี รวมถึงส่งเสริมการผลิตสินค้าท้องถิ่นและการอ่าน อีกทั้งส่งเสริมให้ผู้ประกอบการเข้าสู่ระบบภาษีและการใช้ระบบภาษีอิเล็กทรอนิกส์

ล่าสุด ที่จ.นครราชสีมา ทางภาคเอกชน บริษัท และห้างร้านต่างขานรับนโยบาย ช้อปดีมีคืน โดยทางเดอะมอลล์ กรุ๊ป และเดอะมอลล์โคราช ขานรับนโยบายรัฐบาลกับมาตรการช้อปดีมีคืน เพื่อเป็นของขวัญปีใหม่ให้กับนักช้อป โดยร่วมการลดหย่อนภาษีปี 2566 จากการใช้จ่ายจริงสูงสุด 40,000 บาท เมื่อซื้อสินค้าและบริการพร้อมออกใบกำกับภาษีที่เดอะมอลล์โคราช ทั้งห้าง ทุกชั้น ทุกแผนก เริ่มแล้วตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2566 -15 กุมภาพันธ์ 2566 โดยตามมาตรการรัฐได้แบ่งเป็น

1.ค่าซื้อสินค้าหรือค่าบริการ จำนวนไม่เกิน 30,000 บาทแรก ต้องมีใบกำกับภาษีในรูปแบบกระดาษหรือใบกำกับภาษีในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ผ่านระบบ e-Tax Invoice & e-Receipt ของ กรมสรรพากร

2. ค่าซื้อสินค้าหรือค่าบริการ จำนวนไม่เกิน 10,000 บาทที่เหลือ จะต้องมีใบกำกับภาษีในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ผ่านระบบ e-Tax Invoice & e-Receipt ของกรมสรรพากรเท่านั้น สำหรับสินค้าประเภทหนังสือ e-book และสินค้า OTOP จะต้องใช้ใบเสร็จรับเงินด้วย

ซึ่งเดอะมอลล์ กรุ๊ป ขานรับนโยบายรัฐบาลกับมาตรการช้อปดีมีคืน ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2566 -15 กุมภาพันธ์ 2566 เอาใจนักช้อปเมื่อช้อปสูงสุด 40,000 บาท รับสิทธิ์ลดหย่อนภาษีได้ตามจำนวนจริง คืนภาษีให้นักช้อปสูงสุด 14,000 บาท (ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับอัตราเงินได้สุทธิที่เสียภาษี) ที่ เดอะมอลล์ ทุกสาขา, ดิ เอ็มโพเรียม, ดิ เอ็มควอเทียร์ และ พารากอน ดีพาร์ทเม้นสโตร์ ซึ่งจุดออกใบกำกับภาษีที่เดอะมอลล์ โคราช มีทั้งหมด 3 จุดบริการ ดังนี้ 1.จุด In Spector บริเวณหน้ากรูเมต์มาร์เก็ต ชั้น 1 2.จุด In Spector แผนก The Living ชั้น 2 3.จุด In Spector แผนก Powermall ชั้น 3 สำหรับสินค้าและบริการที่ไม่ร่วมมาตรการ “ช้อปดีมีคืน” ได้แก่ 1.ค่าสุรา เบียร์ และไวน์ 2.ค่ายาสูบ,บุหรี่ 3.ค่ารถยนต์ รถจักรยานยนต์ และเรือ 4.ค่าหนังสือพิมพ์และนิตยสารและค่าบริการ หนังสือพิมพ์ และนิตยสาร 5.ค่าบริการจัดนำเที่ยวที่จ่ายให้แก่ผู้ประกอบธุรกิจนำเที่ยว และมัคคุเทศก์ 6.ค่าที่พักในโรงแรมที่จ่ายให้แก่ผู้ประกอบธุรกิจโรงแรม 7.ค่าสาธารณูปโภค 8.ค่าน้ำประปา 9.ค่าไฟฟ้า 10.ค่าบริการสัญญาณโทรศัพท์ 11.ค่าบริการสัญญาณอินเทอร์เน็ต 12.ค่าบริการสำหรับบริการที่มีข้อตกลงการให้บริการระยะยาว ซึ่งเริ่มต้นก่อนวันที่ 1 มกราคม 2566 แม้ว่าจะจ่ายค่าบริการระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2566 -15 กุมภาพันธ์ 2566 13.ค่าเบี้ยประกันวินาศภัยเพื่อสนับสนุน ผู้ประกอบการที่อยู่ในระบบภาษี และผู้ประกอบกิจการ

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์บริการข้อมูลสรรพากร (สรรพากร Call Center) โทร. 1161 ให้บริการข้อมูลสรรพากรทางโทรศัพท์แก่ผู้เสียภาษีและประชาชนทั่วไป เวลาทำการ จันทร์-ศุกร์ เวลา 08.30-18.00 น.