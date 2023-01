สุวัจน์ฯ เปิดงานวันเด็กที่โคราชอวยพรให้เด็กๆ เติบโตเป็นคนดีของชาติ

เมื่อวันที่ 14 มกราคม ที่ห้องเอ็มซีซีฮอลล์ ชั้น 3 ห้างสรรพสินค้าเดอะมอลล์นครราชสีมา นายสุวัจน์ ลิปตพัลลภ อดีตรองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานในการเปิดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2566 ขึ้น ซึ่งทางเทศบาลนครราชสีมา ร่วมกับเดอะมอลล์นครราชสีมา จัดขึ้นระหว่างวันที่ 14-15 มกราคม ภายใต้ชื่อ “The Mall Korat Kid’s Fantasia” โดยมีผู้ปกครองในพื้นที่ จ.นครราชสีมา พาบุตรหลานเข้ามาร่วมงานเป็นจำนวนมาก ซึ่งบรรยากาศภายในงาน ได้มีการเนรมิตห้องเอ็มซีซีฮอลล์ชั้น 3 ให้เป็นสนามเด็กเล่น ที่ประกอบไปด้วยกิจกรรมมากมาย ให้เด็กๆ ได้เล่น และทำกิจกรรมกับผู้ปกครองอย่างสนุกสนาน พร้อมของรางวันมากมาย อาทิ อาทิ Monkey Hero สนุกกับบ้านลมลิงยักษ์ที่ใหญ่ที่สุด พร้อมพิชิตด่านสุดมันส์ วิ่งล่าท้าความสนุก, Snap shot with Hero สนุกกับ

ประสบการณ์การถ่ายรูปกับฮีโร่ขวัญใจเด็กๆ โดยทุกอย่างจะเกิดขึ้นจริงในภาพถ่ายของน้องๆ, Paint for kid สนุกกับการสร้างสรรค์ศิลปะ ด้วยการโรยทรายสีภาพตามจินตนาการ, Family club Work shop แต่งหน้าแสนอร่อย พร้อมรับกลับบ้าน, Pick me up ตู้คีบตุ๊กตา มาคีบกันเถอะ ตุ๊กตาน่ารักน่ากอด จนลืมปล่อยมือ ให้น้องๆ ได้สนุกกันฟรีๆ, กิจกรรม Free play จากเทศบาลนครนครราชสีมาและเดินยิ้ม สนุกกับกิจกรรมการเรียนรู้และฝึกทักษะการเล่น ผ่านสื่อสัมผัสและสันทนาการอย่างสนุกสนาน อาทิ ระบายสีภาพด้วยทราย, เกมสร้างเมือง, เกมสร้างตึกด้วยไม้จังก้า, ลูกข่างมหาสนุก, ประลองความเร็วกับ Speed Stacks, ENJOY EATING ZONE WITH WALL’S ICECREAM ฟรี! ไอศกรีมวอลล์ แพดเดิ้ลป๊อบ อิ่มฟินไม่อั้นกว่า 3,000 แท่ง ตลอดทั้งงาน, Show on stage ชมการแสดง Magic comedy Show และความสามารถของน้องๆ จากโรงเรียนต่างๆ ในจังหวัดนครราชสีมากว่า 20 โรงเรียน

นายสุวัจน์ ลิปตพัลลภ อดีตรองนายกรัฐมนตรี กล่าวในงานว่า วันเด็ก ถือว่าเป็นวันสำคัญ เพราะเป็นวันที่เราต้องการให้เด็กๆ ซึ่งเป็นเยาวชนของชาติได้รับทราบว่าทุกคนมีความหมาย ทุกคนเป็นอนาคตของประเทศชาติ เพราะประเทศต้องมีประชาชนคนรุ่นใหม่ รุ่นที่ 2 รุ่นที่ 3 ต่อจากเรา เพื่อให้การพัฒนาประเทศชาติมีความต่อเนื่อง โดยพัฒนาตั้งแค่ระดับสถาบันครอบครัว ระดับตำบล ระดับอำเภอ ระดับจังหวัด ไปจนถึงระดับชาติ ซึ่งเด็กๆ ในวันนี้ก็จะต้องเติบโตเป็นผู้ใหญ่ในวันข้างหน้า ดังนั้นผู้ใหญ่ในวันนี้จึงต้องให้ความสำคัญกับเด็กๆ โดยการจัดงานที่มีกิจกรรมดีๆ ที่จะปลูกฝังความคิดสร้างสรรค์ต่างๆ อันจะเป็นกุญแจสำคัญที่จะนำไปสู่การพัฒนาชาติให้มีความเจริญก้าวหน้าได้ในอนาคต ขณะเดียวกันวันเด็ก ไม่ใช่จะมีความสำคัญเฉพาะกับเด็กเท่านั้น ผู้ใหญ่ในบ้านเมือง รวมทั้งผู้ปกครองของเด็กๆ ก็ต้องรู้จักหน้าที่ของตนเองด้วย โดยการเป็นตัวอย่างที่ดีให้เด็กๆ เพราะเด็กจะเติบโตเป็นคนดีได้ก็ต้องมีสภาพแวดล้อมที่ดีด้วย แต่ถ้าเด็กอยู่ในสภาพแวดล้อมที่ไม่ได้ โอกาสที่เด็กจะเติบโตมาเป็นคนดีก็ค่อนข้างจะยาก ดังนั้นจึงขอให้ผู้ใหญ่ช่วยกันสร้างสภาพแวดล้อมที่ดีให้เด็กๆ เพื่อที่จะทำให้เด็กๆ สามารถเติบโตเป็นอนาคตที่ดีของชาติ อันจะส่งผลให้ประเทศชาติเจริญเติบโตอย่างมั่นคงต่อไปในอนาคต