หนุ่มแดนมังกร เขียน จม.สั่งลา ก่อนดิ่งดอนโดชั้น 27 ดับ

หนุ่มแดนมังกร เขียนจดหมายลา ก่อนดิ่งชั้น 27 ดับ

เมื่อเวลา 06.16 น. วันที่ 7 กุมภาพันธ์ ร.ต.อ.สมบัติ แก้วมูลมุข รอง สว.สอบสวน สภ.เมืองพัทยา จ.ชลบุรี รับแจ้งเหตุบุคคลพลัดตกที่สูง เสียชีวิต เหตุเกิดที่คอนโดมิเนียมแห่งหนึ่ง ในเมืองพัทยา ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี หลังรับแจ้งจึงรายงาน พ.ต.อ.ฐนพงศ์ โพทิ ผกก.สภ.เมืองพัทยา จ.ชลบุรี รับทราบ พร้อมนำกำลังเจ้าหน้าที่ตำรวจชุดสืบสวน เจ้าหน้าที่ตำรวจท่องเที่ยวเมืองพัทยา เจ้าหน้าที่กู้ภัยสว่างบริบูรณ์ธรรมสถานเมืองพัทยา รีบไปตรวจสอบ

ที่เกิดเหตุเป็นคอนโดสูง 35 ชั้น บนถนนทางเข้าออก พบร่างชายอายุ 39 ปี สัญชาติจีน สวมเสื้อยืดสีเทา-ดำ กางเกงขายาวสีน้ำตาล ที่แขนซ้ายมีบัตรคีย์การ์ดใส่ถุงพลาสติก แล้วใช้เทปกาวพันติดกับแขนไว้ เจ้าหน้าที่ต้องใช้ผ้าขาวคลุมไว้ พร้อมกั้นที่เกิดเหตุ ห้ามผู้ไม่เกี่ยวข้องเข้าใกล้

สอบถาม พนักงานรักษาความปลอดภัย อายุ 45 ปี เปิดเผยว่าขณะที่ตนนำรถมาจอดในจุดจอดรถ จังหวะนั้นเหลือบไปเห็นร่างของผู้ตายลอยลงมากระแทกพื้นดังตุ๊บทำให้ตนตกใจมาก เมื่อตั้งสติได้จึงรีบแจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจเข้าตรวจสอบดังกล่าว

เบื้องต้น ร.ต.อ.สมบัติ แก้วมูลมุข รอง สว.เจ้าของคดี ลงพื้นที่ตรวจสอบ ภายในห้องพักยังพบแผ่นกระดาษ ติดไว้ที่กระจก ซึ่งเชื่อว่าเป็นลายมือผู้ตายเป็นภาษาอังกฤษ พร้อมชื่อและวันที่ ระบุว่า Sorry, I Suicide. Goodbye everybody away all of You con throw stuff 6/Feh/2023 แปลได้ว่า ฉันเสียใจ ฉันฆ่าตัวตาย ลาก่อนทุกคน ของของฉันทิ้งได้เลย จึงเก็บไว้เป็นหลักฐาน ก่อนสั่งการให้เจ้าหน้าที่กู้ภัยเคลื่อนย้ายร่างส่งไปตรวจชันสูตรพลิกศพยังสถาบันนิติเวชโรงพยาบาลตำรวจ เพื่อสรุปสาเหตุการตายที่แท้จริงต่อไป