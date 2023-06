LGBTQ+ แห่ร่วมงาน Esan Pride Carnival 2023 ที่โคราช ‘แพรรี่’ ร่วมส่งต่อความเข้าใจเปิดรับความเท่าเทียม

เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน ที่ลานมอลล์ พาร์ค ชั้น 1 และวาไรตี้ ฮอลล์ ชั้น 3 เดอะมอลล์ โคราช จังหวัดนครราชสีมา จัดงาน “Celebrate Pride In love ส่งต่อความเข้าใจ เปิดรับความเท่าเทียม ให้ LGBTQ+สู่อิสระเป็นตัวเองอย่างภาคภูมิใจ” ในกิจกรรม “Esan Pride Carnival 2023” ขึ้นอย่างยิ่งใหญ่ ระหว่างวันที่ 17-18 มิถุนายน 2566 ตั้งแต่เวลา 14.00 น. เพื่อสนับสนุนความเท่าเทียมและความหลากหลายทางเพศ เฉลิมฉลอง Pride Month ในเดือนมิถุนายนของทุกปี เปิดพื้นที่ให้ LGBTQ+ และจัดขบวนพาเหรดสุดยิ่งใหญ่ยาวที่สุดในภาคอีสาน สร้างแลนด์มาร์กให้ชาว LGBTQ+ ได้เป็นตัวเองอย่างภาคภูมิใจ และกระตุ้นการท่องเที่ยวให้เกิดขึ้นในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เทียบเท่ากับงานคาร์นิวัลใหญ่ที่ต่างประเทศ เพื่อส่งต่อความเข้าใจ เปิดรับความเท่าเทียมทางเพศ โดยตั้งเป้าหมุดหมายไว้ในปฏิทินการท่องเที่ยวของภาคอีสาน

โดยมีนายชรินทร์ ทองสุข รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา เป็นประธานในพิธี และตัวแทนนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดฯ, กังฟู-วสวรรธน์ พวงพรศรี หัวหน้าพรรคเพื่อไทรวมพลัง 1 ใน 8 พรรคร่วมจัดตั้งรัฐบาล, นายฉัตร สุภัทรวณิชย์ ว่าที่ ส.ส.นครราชสีมา เขต 1, แพรรี่-ไพรวัลย์ วรรณบุตร, ตัวแทนจากภาคส่วนต่างๆ เข้าร่วมในงาน และรวมตัวกันตั้งขบวน Pride Carnival ที่บริเวณอุโมงค์สีรุ้งประตูทางเข้าห้าง ซึ่งขบวน Pride Carnival สุดปังยาวที่สุดในภาคอีสาน นำโดย แพรรี่-ไพรวัลย์ วรรณบุตร ไอดอล ครีเอเตอร์ พิธีกรชื่อดัง และอีกหลายบริบท มานำเดินขบวนพาเหรดไปทั่วศูนย์การค้า แสดงออกเชิงสัญลักษณ์ภายใต้แนวคิด “ส่งต่อความเข้าใจเปิดรับความเท่าเทียม สู่อิสระเป็นตัวเองอย่างภาคภูมิใจ” ให้สีรุ้งเจิดจรัสทั่วทุกแห่งหน เป็นการเดินขบวนพาเหรดของกลุ่ม LGBTQ+ ในจังหวัดนครราชสีมา จำนวนกว่า 200 คน ที่ร่วมกันแต่งกายในคอนเซ็ปต์ “Pride Month Fashion Freedom” ซึ่งมีเหล่าสาวงาม LGBTQ+ บิ๊กไซซ์ ข้ามเพศผู้ครองตำแหน่งธิดาช้างและธิดาช้างควีนไทยแลนด์ 2023, Miss Universe ตัวแทนผู้เข้าประกวดจังหวัดนครราชสีมา, ผู้เข้าประกวด Miss Queen M Plus Nakhon Ratchasima 2023, มิสแกรนด์นครราชสีมา, น้องสุ สุรชยา ผู้ครองตำแหน่ง The Winner Of Best Swimsuit จากการประกวดเวที Universe is U 2022, คอสเพลย์และทีมเต้นปอมปอมเชียร์จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เข้าร่วมเดินพาเหรดจากลานมอลล์พาร์ค ชั้น 1 ไปยังวาไรตี้ฮอลล์ ชั้น 3 ของศูนย์การค้า

เข้าสู่การแสดงชุดพิเศษ Grand Opening เปิดงาน Esan Pride Carnival 2023 ก่อนที่ตัวแทนจากภาคส่วนต่างๆ จะขึ้นกล่าวสุนทรพจน์ ซึ่งในจำนวนนี้มีนายฉัตร สุภัทรวณิชย์ มาในนามตัวแทน ว่าที่ ส.ส.นครราชสีมา เขต 1 เขต 2 และเขต 3 รวมทั้ง แพรรี่-ไพรวัลย์ วรรณบุตร มาร่วมกล่าวสุนทรพจน์ในงาน Pride Carnival ครั้งนี้ด้วย ซึ่งเรียกเสียงฮือฮาและสร้างสีสันให้กับงานเป็นอย่างมาก นอกจากนี้ มีการประกวดการแต่งกาย “Pride Month Fashion Freedom” ชิงเงินรางวัลรวมมูลค่ากว่า 20,000 บาท เพื่อร่วมแสดงความภาคภูมิใจและยืนหยัดในความเท่าเทียมและความหลากหลายของกลุ่ม LGBTQ+ ในช่วงเดือนมิถุนายนนี้ ส่วนวันที่ 18 มิถุนายน 2566 ตั้งแต่เวลา 13.00 น. จะเป็นการประกวด Miss Queen M Plus นครราชสีมา ปีที่ 2 ส่งต่อความงามและความรู้ ชิงเงินรางวัลกว่า 23,000 บาท เพื่อส่งเสริมการเข้าถึงบริการสุขภาพและรณรงค์ให้ชาว LGBTQ+ มีสุขภาพที่ดี ห่างไกลจากโรคเอดส์ และกิจกรรมกล่าวสุนทรพจน์เกี่ยวกับกฎหมายสมรส โดย Miss Queen Mplus Nakhon Ratchasima 2023 เพื่อร่วมกันผลักดันให้ พ.ร.บ.สมรสเท่าเทียมเกิดขึ้น ก่อนจะปิดท้ายกิจกรรมด้วยโฟล์คซองและวงดนตรีจากน้องๆ ทีม “อีสาน ยัง” ที่มาร่วมแสดงความสามารถและแสดงพลังแห่งความเท่าเทียม

