สยอง! นักกีฬาทีมชาติ 20 ชีวิตซ้อมพายเรือ เจอศพถูกฆ่ายัดกระเป๋าทิ้งในอ่าง

สยอง! นักกีฬาทีมชาติ 20 ชีวิตซ้อมพายเรือ เจอศพถูกฆ่ายัดกระเป๋ามีโซ่พัน ทิ้งในอ่าง
เมื่อเวลา 06.30 น. วันที่ 3 กันยายน ร.ต.ท. มินทราทิตย์ ทองใส รองสารวัตร (สอบสวน) สภ.ห้วยใหญ่ ได้รับแจ้งว่าพบกระเป๋าเดินทางถูกล่ามโซ่ ส่งกลิ่นเหม็นเน่า ลอยอยู่ในอ่างเก็บ คลองบางไผ่ ม.11 ต.ห้วยใหญ่ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี หลังรับแจ้งรายงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบ แล้วพร้อมด้วย ตำรวจชุดสืบสวน ตำรวจพิสูจน์หลักฐาน 2 ชลบุรี ( พฐ.) แพทย์เวร และ หน่วยกู้ภัยมูลนิธิสว่างบริบูรณ์ธรรมสถาน เมืองพัทยา
ที่เกิดเหตุเป็นอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ และเป็นสถานที่ฝึกซ้อม นักกีฬาทีมชาติเรือพาย ของสมาคมกีฬาเรือพายแห่งประเทศไทย โดยจากการตรวจสอบเบื้องต้น พบกระเป๋าเดินทางขนาดใหญ่ สีดำ มีโซ่เหล็กพันล้อมรอบกระเป๋า และมีกลิ่นเน่าเผยพุ่งออกมา
ร.ท.เกษมสิทธิ์ บริบูรณ์วศิน นักกีฬาเรือพายทีมชาติ ให้ข้อมูลว่า เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาพร้อมนักกีฬากว่า 20 คน ได้เดินทางมาฝึกซ้อมเรือพายเพื่อเตรียมสู้ศึกซีเกมส์ ระหว่างที่กำลังซ้อมอยู่บริเวณลู่สุดท้าย กลางอ่างอาบน้ำ ก็เจอกระเป๋าเดินทางขนาดใหญ่ สีดำ มีโซ่ล่าม และมีเลือด-น้ำเหลืองไหลออกมา แถมยังมีกลิ่นเหม็นเน่าฟุ้งไปทั่วบริเวณ จึงตัดสินใจลากกระเป๋าเข้าฝั่ง
ครั้งก่อนหน้านี้เมื่อช่วงเมื่อวานที่ผ่านมา เลิกซ้อมช่วงประมาณหนึ่งทุ่ม ยืนยันว่าไม่พบกระเป๋า แต่พอมาช่วงเช้า ระหว่างที่ซ้อม ก็มาพบศพดังกล่าว
ซึ่งในขณะนี้เจ้าหน้าที่ ระหว่างการรอนำกระเป๋าขึ้นจากน้ำเพื่อมาตรวจสอบ ว่าในกระเป๋ามีอะไรกันแน่ ซึ่งเบื้องต้นคาดว่าน่าจะเป็นร่างของมนุษย์ อีกทั้งลักษณะดังกล่าวคล้ายกับเหตุการณ์ ฆ่ายัดหญิงสาวแล้วยัดกระเป๋าในพื้นที่อำเภอบ้านฉาง เมื่อช่วง ต้นเดือนกุมภาพันธ์ 68 ที่ผ่านมา