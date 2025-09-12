เฒ่าผู้ดีหนีตาย เที่ยวพัทยา เรียกสาวคลายเหงา ได้ LGBTQ รีดเงิน 4 หมื่น ไม่ให้รุมตีหัวแล้วหนี

LGBTQ พัทยา รุมตีหัวชาวอังกฤษเจ็บสาหัส
เมื่อเวลา 05.40 น. วันที่ 12 กันยายน ร.ต.ท.มานะศักดิ์ พลเยี่ยม รอง สว.(สอบสวน) สภ.เมืองพัทยา รับแจ้งเหตุทำร้ายร่างกายมี ผู้ได้รับบาดเจ็บ เหตุเกิดที่คอนโดมิเนียมแห่งหนึ่งย่านพัทยาใต้สาย 2 ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี หลังรับแจ้งจึงนำกำลังเจ้าหน้าที่อาสาสมัครกู้ภัยสว่างบริบูรณ์ธรรมสถานเมืองพัทยา เจ้าหน้าที่ตำรวจสายตรวจเขต สภ.เมืองพัทยา รุดไปตรวจสอบ
ที่เกิดเหตุพบ นายดันแคน ฮามิช เคิร์กวูด อายุ 65 ปี สัญชาติอังกฤษ ได้รับบาดเจ็บมีบาดแผลฉีกขาดหลายแผลกลางศีรษะ มีเลือดไหลอาบใบหน้า เจ้าที่กู้ภัยฯ ให้การช่วยเหลือปฐมพยาบาลเบื้องต้น ก่อนเคลื่อนย้ายส่งโรงพยาบาลอย่างเร่งด่วน ตรวจสอบทราบว่าที่เกิดเหตุนั้นภายในห้องพักชั้น 20 ส่วนผู้ก่อเหตุนั้นเป็นสาวประเภทสองทั้งหมด 4 ราย ได้หลบหนีไปก่อนที่เจ้าหน้าที่จะมาถึง
สอบถาม นายดันแคน ให้ข้อมูลว่า ตนเรียกใช้บริการสาวคลายเหงา 2 คน เมื่อมาถึงปรากฎว่าเป็นสาวประเภทสองถึง 4 คน ตนจึงปฏิเสธ แต่สาวประเภทสองไม่ยอมกลับ แถมยังเรียกค่าตัวถึงคนละ 10,000 บาท รวม 40,000 บาท ตนไม่ยินยอมจ่ายจนเกิดมีปากเสียงกันภายในห้อง สาวประเภทสองจึงรุมทำร้ายใช้อาวุธมีดอีโต้ ฟันเข้าที่ศีรษะของตน จนได้รับบาดเจ็บ ตนทำได้เพียงวิ่งหนีตายลงมาขอความช่วยเหลือจากพนักงานรักษาความปลอดภัย ก่อนที่กลุ่มผู้ก่อเหตุจะรีบพากันหลบหนีไป
เบื้องต้น ร.ต.ท. มานะศักดิ์ พลเยี่ยม รอง สว.(สอบสวน) สภ.เมืองพัทยา ได้ให้ผู้ได้รับบาดเจ็บเข้ารักษาตัวที่โรงพยาบาลก่อน จะเชิญมาสอบปากคำอย่างละเอียดอีกครั้ง พร้อมประสานเจ้าหน้าที่ตำรวจชุดสืบสวนลงพื้นที่หาเบาะแสกลุ่มผู้ก่อเหตุ เชื่อว่าภาพจากกล้องวงจรปิดภายมนคอนโดสามารถจับภาพไว้ได้ทั้งหมด ซึ่งอยู่ระหว่างการติดตามตัวมาดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป