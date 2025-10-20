ชาวบ้านฮือไล่ ‘นายอำเภอ-ปลัดอำเภอ’ นาตาล 48 ชม. อ้างปลุกปั่น-สร้างความแตกแยก

อุบลฯ เดือด ชาวบ้านอำเภอนาตาล ชุมนุมเรียกร้องให้ย้ายนายอำเภอนาตาล และปลัดอำเภอ อ้างสร้างความแตกแยกและบิดเบือนข้อเท็จจริง ปมต้านยกสถานะอบต.พังเคน ขึ้นเป็น เทศบาลเมืองพังเคน
เมื่อเวลา 14.00 น. วันที่ 20 ตุลาคม ที่ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี ชาวบ้านตำบลพังเคน 40 คน นำโดยนายวิบูลย์ ตุละ รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลพังเคน อ.นาตาล จ.อุบลราชธานี ชูป้ายข้อความเรียกร้องให้ย้าย นายศราวุธ ทรงโฉม นายอำเภอนาตาล นายธวัชชัย ตระการกสิกิจ ปลัดอาวุโสอำเภอนาตาล และนางชญานันท์ สุภาษร ปลัดอำเภอฝ่ายปกครอง ออกนอกพื้นที่ อ้างสร้างความแตกแยกระหว่างท้องถิ่นและท้องที่ โดยยุยงส่งเสริมและปลุกปั่นให้กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และ อบต. แตกแยกกัน โดยภายหลังจาก อบต.พังเคน ได้เสนอหนังสือขอจัดตั้งเป็นเทศบาลเมืองพังเคน
ต่อมานายชำนาญ ชื่นตา ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี พร้อมด้วย นายสมมาฏฐ์ โพธิ ปลัดจังหวัดอุบลราชธานี ได้มาพบและรับหนังสือร้องเรียนโดยแจ้งกับกลุ่มผู้ร้องเรียนว่าถ้าชาวบ้านมีความประสงค์จะย้ายนายอำเภอ ทางจังหวัดก็จะส่งข้อมูลคำร้องเรียนไปยังปลัดกระทรวงมหาดไทย ส่วนปลัดอำเภออยู่ในอำนาจของจังหวัดก็จะมอบมายให้ปลัดจังหวัดตรวจสอบข้อมูล ข้อเท็จจริงถ้าดูแล้วขัดขวางความเจริญของท้องถิ่น หรือมีพฤติกรรมอย่างอื่นที่ไม่สมควรอยู่ก็ต้องย้าย แต่อย่างไรก็ต้องให้ความเป็นธรรมด้วย ต้องดูเหตุดูผลด้วย
ด้านนายปรีดา ตัวแทนชาวบ้าน กล่าวว่า ชาวบ้านต้องการให้ทางจังหวัดย้ายนายอำเภอนาตาลและปลัดอำเภอนาตาล 2 คน เนื่องจากสร้างความแตกแยกให้ท้องถิ่นในตำบลพังเคน อ.นาตาล จ.อุบลราชธานี เพราะ อบต.พังเคน สามารถยกสถานะขึ้นเป็นเทศบาลเมืองพังเคน โดยผ่านประชาคม ทุกอย่างตามระเบียบข้อกฎหมายแล้ว และมีหนังสือแจ้งกลับมาแล้วว่าสามารถยกสถานะจาก อบต.พังเคนเป็นเทศบาลเมืองพังเคนได้ แต่ต่อมานายอำเภอและปลัดอำเภอได้ยุยง ปลุกปั่น ผู้นำชุมชน ผู้ใหญ่บ้าน กำนัน ให้คัดค้านเพราะตำแหน่ง ผู้ใหญ่บ้าน กำนัน เมื่อยกสถานะเป็นเทศบาลเมืองพังเคนแล้วตำแหน่งต่างๆ จะถูกยุบ ทำให้ ผู้ใหญ่บ้าน กำนัน กลัวถูกยุบตำแหน่งจึงได้พากันคัดค้าน ไม่ให้มีการยกสถานะจากอบต.เป็นเทศบาลเมือง ซึ่งชาวบ้านในพื้นที่ 19 หมู่บ้าน ของ ต.พังเคน ต้องการยกสถานะเพื่อจะได้มีเม็ดเงินมาพัฒนา ด้วยเหตุนี้ชาวบ้านในพื้นที่ จึงได้ส่งตัวแทนเดินทางมายื่นหนังสือต่อผู้ว่าราชการจังหวัดขอให้ย้ายนายอำเภอและปลัดอำเภอนาตาล ออกนอกพื้นที่ภายใน 48 ชั่วโมง