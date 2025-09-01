ในหลวง มีพระราชสาส์นอำนวยพร ปธน.อุซเบกิสถาน ในโอกาสวันเอกราช
เมื่อวันที่ 1 กันยายน พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่ง
ข้อความพระราชสาส์นอำนวยพรไปยังประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐอุซเบกิสถาน ในโอกาสวันเอกราชของสาธารณรัฐอุซเบกิสถาน ซึ่งตรงกับวันที่ 1 กันยายน 2568 ความว่า
ฯพณฯ นายชัฟคัต มีร์ซีโยเยฟ
ประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐอุซเบกิสถาน
กรุงทาชเคนต์
ในโอกาสวันเอกราชของสาธารณรัฐอุซเบกิสถาน ข้าพเจ้าขอส่งคำอำนวยพร และความปรารถนาดี เพื่อความสุขสวัสดีและพลานามัยที่สมบูรณ์แข็งแรงของท่านประธานาธิบดี ทั้งเพื่อความสงบสุขและความเจริญรุ่งเรืองของประเทศและประชาชนชาวอุซเบกิสถาน
ไมตรีจิตมิตรภาพระหว่างประเทศไทยกับสาธารณรัฐอุซเบกิสถานในช่วงหลายปีที่ผ่านมา ได้เจริญงอกงามอย่างรวดเร็วด้วยความร่วมมือกันในกิจการด้านการค้า การท่องเที่ยว และการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรม ความสัมพันธ์ระหว่างประชาชนที่เพิ่มพูนขึ้นอย่างเด่นชัดสะท้อน ให้เห็นถึงความมุ่งมั่นร่วมกันอย่างเข้มแข็งในการกระชับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศของเราทั้งสอง ข้าพเจ้าเชื่อมั่นว่า ความพยายามที่มีร่วมกันจะสร้างโอกาสและขยายขอบเขตความร่วมมือให้เพิ่มขึ้น อันจะก่อเกิดประโยชน์สุขเป็นอเนกประการแก่ประเทศและประชาชนทั้งสองฝ่าย
(พระปรมาภิไธย) มหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว