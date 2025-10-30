เจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ ทรงยกย่อง ‘สมเด็จย่า’ ผู้หญิงที่สวยที่สุดในโลก ดีไซเนอร์คนแรกในประวัติศาสตร์ไทย
เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม ในงาน SIRIVANNAVARI Autumn-Winter 2025/26 Bangkok Fashion Show ณ Furst Henry Arena ถนนพหลโยธิน สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา ผู้อำนวยการฝ่ายสร้างสรรค์ แบรนด์ SIRIVANNAVARI ทรงเผยคอลเล็กชั่นฤดูใบไม้ร่วง-ฤดูหนาว 2025/26
ในการนี้ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา พระราชทานสัมภาษณ์ว่า เป็นช่วงที่เหนื่อย เหนื่อยทั้งครอบครัว หนักหนาทั้งครอบครัว พระองค์เปรียบเสมือนผู้ใหญ่ ทรงเลี้ยงเรามานานตั้งแต่ไหนแต่ไร พูดกับตัวเองว่า งานนี้คืองานที่เรารัก และเป็นอาชีพที่เราบอกตัวเองว่า Move on และเราจะเศร้าอย่างนี้ไม่ได้ เพราะตอนแรกก็ฟูมฟายใช้ได้เหมือนกัน สมเด็จพ่อกับสมเด็จป้าบอกว่า ท่านสบายแล้ว ท่านโอเคแล้ว
สำหรับเราอยากให้ทุกคนมองพระค์ว่าคือ The Best Iconic ผู้หญิงที่สวยที่สุดในโลก เราอยากให้คนมองอย่างนั้น ทรงชอบของสวยๆ งามๆ เราก็เลยคิดว่าเราต้องทำงาน ทุกอย่างไม่ควรที่จะหยุดนิ่ง ก็คือ Back on work ทำทุกอย่างให้เหมือนเดิม
วันนี้ทุกคนจะได้เห็นรูปสมเด็จย่าที่ทุกคนไม่เคยเห็น ทรงเป็นดีไซเนอร์คนแรกในประวัติศาสตร์ประเทศไทย