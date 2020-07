ปังมากแม่! คริส บราวน์ โพสต์คลิปเต้น ‘ลิซ่า’ แบล็คพิงก์ ลงไอจี

ลิซ่า – เป็นสาวฮอตที่ไม่ว่าจะหยิบจะจับอะไร ก็กลายเป็นเทรนด์ฮิตได้ตลอด สำหรับ ลิซ่า – ลลิษา มโนบาล สาวน้อยชาวไทยที่เดินทางตามความฝันบนเส้นทางการเป็นไอดอล กระทั่งได้เดบิวต์กับบริษัทใหญ่ในประเทศเกาหลีใต้ กลายเป็นหนึ่งในสมาชิกเกิร์ลกรุ๊ปเกาหลีใต้ “แบล็คพิงก์” (BLACKPINK) ที่ความนิยมพุ่งไม่หยุด

การันตีจากปรากฎการณ์การปล่อยซิงเกิลเพลงล่าสุด อย่าง ฮาว ยู ไลค์ แดท (How You Like That) รอบพรีเมียร์ที่มีผู้เข้าชมพร้อมกันกว่า 1.6 ล้านคนทั่วโลก

ทั้งนี้ ลิซ่า มีความสามารถที่หลากหลาย โดยหนึ่งในทักษะโดดเด่นของเธอคือ “การเต้น” ที่ล่าสุด ลิซ่า ก็ได้ปล่อยคลิปแดนซ์ เพอร์ฟอร์แมนซ์ ในบทเพลง ซิตี้ เกิร์ลส (City Girls) ของ คริส บราวน์ ผ่านชาแนลยูทูบของเธอ Lilifilm Official ซึ่งมีผู้ติดตามถึง 3.44 ล้านคน

และหลังจากที่ปล่อยคลิปวิดีโอดังกล่าวได้เพียง 1 วัน ยอดผู้เข้าชมสะสมก็พุ้งแตะ 4.7 ล้านเป็นที่เรียบร้อย

ล่าสุด ก็เป็นที่ฮือฮา อีกครั้ง เมื่อ คริส บราวน์ (Chris Brown) นักร้อง นักแต่งเพลง และศิลปินฮิปฮอปชื่อดังระดับโลก ได้โพสต์คลิปวิดิโอของลิซ่า ที่เต้นเพลง City Girls ของเขาลงในอินสตาแกรมส่วนตัว ที่มีผู้ติดตามถึง 68.3 ล้านคนทั่วโลก พร้อมแท๊กไอจีลิซ่าอีกด้วย

ทำเอาแฟนคลับของลิซ่าปลาบปลื้มสุดๆ แถมยังการันตีความฮอตความโด่งดังของสาวลิซ่าได้เป็นอย่างดี

ชมคลิปลิซ่า