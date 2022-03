‘อั้ม พัชราภา’ ร่วมอาลัย ‘แตงโม’ น้องรัก ครั้งสุดท้าย

เมื่อวันที่ 11 มีนาคม ที่คริสตจักรเสรีภาพกรุงเทพ เขตสะพานสูง กทม. ในพิธีไว้อาลัย แตงโม ภัทรธิดา (นิดา) พัชรวีระพงษ์ ได้มีการเตรียมงานที่จะจัดขึ้นในเวลา 18.30 น. ซึ่งมีการเปิดลงทะเบียนผู้เข้าร่วมงานไว้ล่วงหน้า พร้อมจัดมาตรการดูแลโควิด โดยผู้เข้าร่วมงานจะต้องตรวจเอทีเคก่อน

ต่อมาเวลา 14.20 น. คุณแม่ภนิดา ศิริยุทธโยธิน แม่ของแตงโม นิดา แต่งชุดขาวร่วมงานไว้อาลัยลูกสาว โดยมีกลุ่มเพื่อนสนิท คุณฮิปโป และคุณโม อมีนา คอยดูแล ก่อนพาเข้าสู่ขั้นตอนการตรวจเอทีเค และขึ้นไปยังห้องพิธีการชั้น 3 ซึ่งคุณแม่ภนิดาจะเป็นหนึ่งในบุคคลที่กล่าวอาลัยในพิธีด้วย

โดยแม่พูดสั้นๆ ว่า ตอนนี้รู้สึกดีขึ้นแล้ว วันนี้เตรียมอ่านคำไว้อาลัยให้กับลูกสาวเป็นครั้งสุดท้าย จากนั้นทีมงานได้พาคุณแม่ขึ้นไปบนห้องพิธีการจัดงาน

ต่อมาเวลา 15.20 น. ต่อย ดายศ เดชจบ พี่ชายของดาราสาว แตงโม เดินทางมาถึงคริสตจักรเสรีภาพกรุงเทพ ก่อนเข้ารับการตรวจเอเทีเค โดยนายดายศเปิดใจว่า วันนี้มาไว้อาลัยน้องโม เรื่องอื่นยังไม่ขอพูด

จากนั้นเวลา 16.15 น. นางเอกสาว อั้ม พัชราภา ไฮโซกึ้ง เฉลิมชัย มหากิจศิริ และเอ ศุภชัย ศรีวิจิตร เดินทางมาร่วมพิธีไว้อาลัยดาราสาว แตงโม โดยทั้ง อั้ม พัชราภา และเอ ศุภชัย มาในชุดสีขาว

ทั้งนี้ สำหรับกำหนดการพิธีไว้อาลัย แตงโม ภัทรธิดา (นิดา) พัชรวีระพงษ์ ณ คริสตจักรเสรีภาพกรุงเทพ นั้น จะมีขึ้นเวลา 18.30 – 20.30 น. จะมี โบ สุรัตนาวี สุวิพร เป็นผู้ดำเนินรายการ มี ภนิดา ศิระยุทธโยธิน มารดาของแตงโม ร่วมกล่าวชีวประวัติและไว้อาลัย ได้ เอ ศุภชัย ศรีวิจิตร กล่าวไว้อาลัย

ทั้งนี้จะมี อัญชลี จงคดีกิจ ถวายบทเพลงพิเศษ ในเพลง พรุ่งนี้ ขณะที่โรส ศิรินทิพย์ หาญประดิษฐ์ กับเพลง God be with you till we meet again และจะมี ศาสนาจารย์ธงชัย ประดับชนานุรัตน์ แบ่งปันคติธรรม ก่อนที่ นางภนิดา จะได้เป็นผู้แทนครอบครัว กล่าวขอบคุณ และเปิดคลิปพิเศษ จากเพื่อจะพบ ปิดท้ายด้วยการอธิษฐานเผื่อครอบครัวผู้ล่วงลับและอธิษฐานขอพระพรเพื่อปิดพิธี โดย ศาสนาจารย์ธงชัย ประดับชนานุรัตน์