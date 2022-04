เซลฟี่มือสั่น! นักกอล์ฟสาว ทำบุญมาดี ขึ้นลิฟต์เจอะ นักเตะ ‘เปแอสเช’ แทบทั้งทีม

จะต้องทำบุญมาดีขนาดไหน ถึงจะมีโอกาสเจอกับนักเตะในดวงใจแทบทั้งทีม แบบใกล้ชิดในลิฟต์เดียวกัน ซึ่งเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับ “มาร์ธา ไชเลนโก” วัย 17 ปี นักกอล์ฟสมัครเล่น มือวางอันดับ 234 ของโลก

โดยสำนักข่าวเดอะซัน รายงานเมื่อวันที่ 18 เมษายน ว่า มาร์ธา ได้เข้าร่วมการแข่งขันกอล์ฟที่สนามชานเมือง ในเมืองหลวงของประเทศฝรั่งเศสเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา หลังจากเสร็จสิ้นภารกิจในยิมช่วงบ่ายของวันอาทิตย์ เธอได้เข้าไปในลิฟต์ และพบกับนักเตะดาวเด่นแห่ง “เปแอสเช” ปารีส แซงต์แชร์แมง สโมสรยักษ์ใหญ่ในลีกเอิง ฝรั่งเศส ซึ่งประกอบด้วย ลิโอเนล เมสซี่, คีเลียน เอ็มบัปเป้ และเนย์มาร์

นักกอล์ฟสาวจึงรีบควักมือถือขึ้นมาเซลฟี่ ขณะที่เอ็มบัปเป้และเมสซี่ กำลังมองมาเหมือนกับกำลังตกใจ แต่ “มาร์ควินญอส” กองหลังของทีม กำลังยิ้มแป้น เช่นเดียวกับ “เซร์คิโอ้ รามอส” ที่กำลังเอี้ยวตัวหันมามองตามสายตาของทุกคน

อย่างไรก็ตาม มาร์ธา ได้โพสต์ภาพดังกล่าวผ่านอินสตราแกรมของเธอ (@marta_silchenko_golf) โดยระบุว่า “วันสบายๆ ที่ยิมวันนี้ แค่ผ่านไปเจอนักฟุตบอลยอดเยี่ยมที่สุดในโลกในลิฟต์แหล่ะ”

(Casual day at the gym today!😜🤩❤️ Just passed the best football players in the world in the elevator)

หลังจากที่เผยแพร่ภาพเซลฟี่ดังกล่าวออกไป ก็ได้รับความสนใจจากโลกออนไลน์ในทันที

ภาพ : @marta_silchenko_golf, the sun