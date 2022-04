กรุ่นดราม่า ‘เพชร ฏีญาร์ภา’ สวมชุดล่องเรือคล้ายแตงโม สังคมถกความเหมาะสม

คดีการเสียชีวิตของนักแสดงสาว แตงโม นิดา เป็นหนึ่งในประเด็นที่สังคมให้ความสนใจอย่างมากในปีนี้ โดยล่าสุดตำรวจได้แถลงสรุปคดีแตงโมไปเมื่อวันที่ 26 เมษายน

กระนั้น เมื่อวันที่ 28 เมษายน “เพชร ฏีญาร์ภา” มิสเอิร์ธ ไทยแลนด์ 2019 – 2020 (Miss Earth Thailand 2019-2020) ได้โพสต์ไอจีสตอรี่ขณะกำลังล่องเรือสปีดโป๊ต กินลมชมวิวแม่น้ำเจ้าพระยา โดนระบุว่าในคลิปว่า “รอคอยภาพถ่ายแฟชั่นชุดใหม่ของฉันเร็วๆนี้” (Waiting for my new portrait fashion set out soon)

ทว่าหลังคลิปวิดีโอดังกล่าวเผยแพร่ออกไป โลกออนไลน์สะกิดใจโฟกัสไปที่ชุดของสาวเพชร ซึ่งหลายคนทักว่า คล้ายกับชุดที่แตงโมสวมใส่ในเหตุการณ์ที่ทำให้จากไป

ส่งผลให้เกิดการวิพากษ์ในวงกว้างถึงความเหมาะสม รวมถึงเจตนาของเพชรในการสวมใส่ชุดดังกล่าว โดยต่างมีความคิดเห็นที่หลากหลาย มีทั้งที่เห็นว่า เป็นสิทธิของนางงามสาวที่จะใส่ชุดอะไรก็ได้ ขณะเดียวกันก็มีคนมองว่าเป็นช่วงเวลาที่ยังไม่เหมาะจะโชว์ซีนนี้ เป็นต้น

อาทิ “เมญ่า รวิสรา” นางแบบสาว หนึ่งในกลุ่มเพื่อนแตงโมก็ได้มาแสดงความคิดเห็นด้วยว่า “เอาจริงๆ ก็พยายามมองที่วัตถุประสงค์ ถ้าพยายามทำให้คนไม่ลืมพี่แตงโม ก็ต้องขอบคุณ แต่ถ้าหากทำเพื่อเรียกร้องกระแสของตนเอง เมญ่าเป็นคนที่อยู่ข้างพี่แอนนา และเพื่อนๆ หลายๆ คน ความเจ็บปวดของเรายังคงไม่จางหาย วิธีที่นำเสนอ มันสะกิดแผลใจไปหน่อย ความคิดส่วนตัวนะคะ”

ทั้งนี้ เพชร ฏีญาร์ภา ยังได้โพสต์ข้อคิดธรรมะ ความว่า “ชีวิตของเราไม่จำเป็นต้องไปชิงดีชิงเด่นกับใคร อะไรที่เป็นของเรา ที่เราได้เคยสร้าง เคยทำไว้ดีแล้ว เมื่อถึงเวลาแล้วก็จะมาเอง ต่อให้เราปฏิเสธให้ตายยังไง..ก็มา”