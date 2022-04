‘ฉาย บุนนาค’ ควงภรรยาคนสวย ‘มาดามเดียร์’ จดทะเบียนสมรสหวานชื่น

ฉาย บุนนาค ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เนชั่น กรุ๊ป (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) และ “มาดามเดียร์ วทันยา” ส.ส. บัญชีรายชื่อ พรรคพลังประชารัฐ ภรรยาคนสวย ได้แจ้งข่าวดีจดทะเบียนสมรส ที่โรงแรมอินเตอร์คอนติเนนตัล หัวหิน หัวหิน โดย “น้องพอเพียง” และ “น้องพอใจ” ลูกทั้ง 2 คน ร่วมเป็นสักขีพยาน หลังครองคู่กันมายาวนานกว่า 13 ปี โดยมีคนแห่เข้ามาแสดงความยินดีกันอย่างคับคั่ง

ฉาย บุนนาค ได้โพสต์ภาพทะเบียนสมรส และภาพครอบครัวที่น่ารัก พร้อมแคปชั่นว่า “ในชีวิต ความคิดเรื่องการจดทะเบียนสมรส อาจเลือนรางไปจากความทรงจำนานแล้ว เพราะผมเชื่อตลอดว่าสิ่งที่ยึดเหนี่ยวชีวิตคนให้รวมเป็นครอบครัวหาใช่กระดาษเพียงแผ่นหนึ่ง หรือวัตถุรูปใดๆ แต่คือ ความเมตตา อาทรและความเข้าอกเข้าใจ อย่างไรก็ตามเมื่อ เทวดาตัวน้อย 2 คน เรียกร้อง ก็คงถึงแก่กาลในการจดทะเบียนสมรสครั้งนี้ ขอบคุณโรงแรม InterCon หัวหินที่อำนวยความสะดวกสบายบนความเรียบง่ายในครั้งนี้”

ส่วนของ “มาดามเดียร์” ได้โพสต์ภาพสุดอบอุ่นลงเฟซบุ๊ก พร้อมระบุข้อความว่า “What really matter is the two angels that bond us together. แม้ใบทะเบียนสมรสจะเป็นเพียงกระดาษใบหนึ่ง แต่ในวันที่ชีวิตคู่ผ่านประสบการณ์ทั้งร้าย-ดี การให้อภัย กำลังใจที่คอยสนับสนุนยืนเคียงข้างกันมาโดยเสมอ จนก้าวข้ามจากความรักเพื่อสร้างครอบครัวมาเป็นความมั่นคงและการเป็น “Life partner” ก็ถือโอกาสเติมเต็ม “ครอบครัว” ให้ครบถ้วน”

ก่อนหน้านี้ “มาดามเดียร์” เคยให้สัมภาษณ์ถึงเรื่องราวความรักระหว่างเธอและสามีเอาไว้ว่า ส่วนตัวชอบคนสนุกสนานชอบคนตลก คือครั้งแรกก็คุยกันในฐานะเพื่อนมากกว่า เพราะต่างคนก็ต่างมีแฟนของตัวเองอยู่ แต่อาจจะด้วยเพราะตอนที่คุยกันและดูครั้งแรกฉายเหมือนจะเป็นคนขรึมๆ แต่จริงๆ เป็นคนขี้เล่น พอคุยไปเรื่อยๆ ถึงได้รู้ว่าเขาเป็นคนตลก ที่สำคัญเป็นเพื่อนที่พร้อมจะเดินเคียงข้างกันซัพพอร์ตกันและกันในทุกๆเรื่องเป็นรักแบบที่ไม่มีเงื่อนไข