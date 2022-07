ทันใจ! Foodland จัดโปร ‘เซ็ตพี่แจ็ค’ หลังแจ็คสันแอบไปกิน ‘ข้าวผัดอเมริกัน’ กลางดึก

มาไวเวอร์! ฟู้ดแลนด์ จัดโปรเซ็ตพี่แจ็ค หลัง แจ็คสันเผย แอบไปกิน ‘ข้าวผัดอเมริกัน’ กลางดึก

เรียกว่าเป็นที่ฮือฮา ในโลกออนไลน์ไม่น้อย เมื่อ แจ็คสัน หวัง แห่ง GOT 7 บอยแบนด์ชื่อดังจากเกาหลีใต้ ได้เปิดในกับ EFM94 เปิดเผยว่า หลังจากซ้อมคอนเสิร์ต ช่วงเวลา 02.00-03.00 น. เขาได้แอบออกไป Foodland ซูเปอร์มาร์เก็ต โดยไม่มีใครรู้ว่าเขาเป็นใคร ทั้งยังบอกว่า The Best, Best of the Best ผมรัก Foodland ร้านอาหารที่นั่นคือ Oh My God! มันดีมาก

ทั้งยังได้เปิดเผยเมนู ที่สั่งมารับประทานอย่าง ข้าวผัดอเมริกัน ที่ยังพูดด้วยว่า รู้ว่าไม่มีขายที่อเมริกัน มันเหมือนข้าวผัดมะเขือเทศมากกว่า และ มันยอดเยี่ยมมาก นอกจากนี้ ยังได้สั่งเมนู ซุปข้าวโพด ที่อร่อย และได้เร็วมากๆ มาด้วย

ล่าสุด ฟู้ดแลนด์ ก็ประกาศโปรโมชั่น อย่างด่วนอย่างไว เอาใจแฟนคลับ จัดเซ็ตเมนู ข้าวผัดอเมริกัน และ ซุปข้าวโพด จากราคา 180 เหลือ 99 บาท ต่อเซ็ต เริ่มตั้งแต่ วันนี้ – 24 กรกฎาคม โดยให้ทานที่ร้านเท่านั้น

ทำให้เหล่าบรรดาแฟนคลับ ต่างเข้าไปคอมเมนต์ถึงเซ็ตพี่แจ็ค จำนวนไม่น้อย บ้างก็ได้โพสต์ภาพวาดแฟนอาร์ต แจ็คสัน กับเมนูอาหารที่ได้รับประทานอีกด้วย