ไอดอลดังเกาหลี เที่ยวไทยจอยเว่อร์ แวะสวนลุมเจอน้อนเหี้ย-ได้นั่งตุ๊กตุ๊กตะลอนทัวร์

ไม่บ่อยครั้งนัก ที่ประเทศไทย หรือแทกุก ที่คนเกาหลีเรียกนั้น จะได้มีโอกาสต้อนรับศิลปินเกาหลีหลาย 10 วงไปพร้อมๆ กัน โดยกับงานประกาศรางวัล Golden Disc Awards ครั้งที่ 37 ที่มาจัดขึ้นครั้งแรกในประเทศไทย ก็มีเหล่าไอดอลเกาหลีเดินทางมาเยือนไทยคับคั่ง

1 ในนั้น คือ รุกกี้สาวที่คว้ารางวัลศิลปินหน้าใหม่ของปีที่ผ่านมา อย่างวง IVE ที่แม้ครั้งนี้ 3 สมาชิกจะติดโควิด จนไม่สามารถเดินทางมาได้ แต่ 3 สมาชิก นำโดยพี่ใหญ่ กาอึล, เรย์ และวอนยอง ก็ไม่พลาดเดินทางมาพบกับแฟนๆ ในครั้งนี้

และดูเหมือนว่า กาอึลและเรย์ จะเอ็นจอยกับกรุงเทพฯไม่เบา เพราะได้ขึ้นตุ๊กตุ๊ก ที่คุ้นตาของเหล่านักท่องเที่ยว ทัวร์เมืองไทย

ด้านหนุ่มๆ สมบัติ หรือวง Treasure ที่กำลังจะมามีคอนเสิร์ตเดี่ยวในประเทศไทย อีกหนึ่งกรุ๊ปที่ได้เดินทางมาร่วมงาน ก็ถือโอกาสใช้วันเวลา หลังบินมาถึงประเทศไทย ไปเดินช้อปปิ้งสยาม และไปเดินเที่ยวที่สวนลุม

ซึ่งชาวเน็ตรายหนึ่งได้เจอกับพวกเขาโดยบังเอิญ และได้โพสต์คลิปวิดีโอดังกล่าว ระหว่างที่หนุ่มๆ อย่าง ฮยอนซอก จีฮุน โดยอง กำลังถ่ายภาพกับตัวเหี้ย และมีท่าทีตกใจเล็กน้อยเมื่อมันเดินอีกด้วย

นอกจากนี้ เมมเบอร์ Treasure ดูจะเอนจอยกับประเทศไทยไม่น้อย อย่างโดยอง ก็ได้โพสต์ภาพระหว่างซ้อมที่ราชมังคลากีฬาสถานลงในแอพพลิเคชั่น Weverse ทั้งยังได้โพสต์ข้อความต่างๆ เกี่ยวกับประเทศไทยในแอพพ์อีกด้วย ทั้งบอกว่าได้กินอาหารไทย อย่างแตงโมปั่น ไปนวดคลายกล้ามเนื้อ และว่า ได้เจอกิ้งก่าด้วย อเมซิ่งมาก

I CANT STOP LAUGHING AT HYUNSUK HE GOT SCARED HES SO CUTE 🥹 pic.twitter.com/bUODQfFeRv

— 훈석 ٩(◕‿◕。)۶ (@12solamifasol) January 6, 2023