2 ซุป’ตาร์ มาเจอกัน รูปคู่ ‘ลิซ่า’ ร่วมเฟรม ‘เนย์มาร์’ กลายเป็นไวรัลสนั่นโลก

กำลังเป็นกระแสไวรัลในโลกออนไลน์ ที่ทำเอาทั้งแฟนๆ เคป๊อป และ แฟนบอล ปลื้มไม่ไหว เมื่อไอดอลสาวอย่าง “ลิซ่า แบล็คพิงค์” ซึ่งมีผู้ติดตามในอินสตาแกรมกว่า 87.1 ล้านคน ได้โพสต์ภาพประกบคู่ “เนย์มาร์” ซุปเปอร์สตาร์หมายเลขหนึ่งของทัพบราซิล ปารีส แซงต์ แชร์กแมง ผ่านอินตาแกรมสตอรี่ พร้อมติดแฮชแท็กดาวยิง

ก่อนที่ เนย์มาร์ จะแชร์ภาพดังกล่าวไปในอินสตาแกรมของเขา ซึ่งมีผู้ติดตามกว่า 202 ล้านคนด้วย ส่งผลให้ #Lisa เป็นเทรนด์ในอันดับ 1 ในทวิตเตอร์ประเทศบราซิล

ทั้งนี้ สื่อกีฬาต่างประเทศ ได้รายงานข่าวดังกล่าวว่า ไม่แปลกใจที่มีภาพคู่ของทั้งสองคน เพราะเหมือนว่าเนย์มาร์จะเป็นแฟนๆ ของสาวๆ วงแบล็คพิงค์ เพราะเขาเคยแชร์ลิงก์มิวสิควิดีโอเพลงของ 4 สาว ในทวิตเตอร์ของเขา พร้อมระบุว่า ผมชอบเพลงนี้ ทั้งยังเต้นไปกับเพลงของพวกเธอด้วย นอกจากนี้ ยังปรากฎว่า ขณะเขาไลฟ์สตรีมการเล่นเกมของเขา ดาวเตะทีมชาติบราซิลยังได้ซื้อสกินแบล็คพิงค์ สวมให้ตัวละครในเกมของเขาด้วย

สอดคล้องกับที่ สื่อเกาหลี รายงานว่า ลิซ่าประกบถ่ายภาพคู่เนย์มาร์ นี่ไม่ใช่ครั้งแรกที่เขาแสดงให้เห็นถึงความรักของเขาที่มีต่อสาวๆ แบล็คพิงค์

อย่างไรก็ตาม มีรายงานว่า ทั้งคู่เจอกันที่ปารีส ในงานการกุศลเพื่อ Le Gala des Piéces Jaunes ซึ่งจัดโดย สตรีหมายเลขหนึ่งของฝรั่งเศส อย่าง “บริจิตต์ มาครง” โดยภายในงานมีการแสดงคอนเสิร์ต จากศิลปินชาวฝรั่งเศส และศิลปินต่างประเทศ เพื่อระดมทุนช่วยเหลือเด็กและเยาวชนในโรงพยาบาล

ซึ่งปรากฎภาพของ 4 สาวแบล็คพิงค์ร่วมเฟรมกับ บริจิตต์ มาครง สตรีหมายเลขหนึ่งของฝรั่งเศส และ โรเจอร์ เฟเดอเรอร์ อดีตนักเทนนิสผู้โด่งดังด้วย

