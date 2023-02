เพลง ‘เลือดกรุ๊ปบี’ แรงเกินต้าน ขึ้นอันดับ 1 บนชาร์ต LINE MELODY ประจำเดือน ม.ค.

เพลง ‘เลือดกรุ๊ปบี’ แรงเกินต้าน ขึ้นอันดับ 1 บน LINE MELODY MUSIC CHARTS ประจำเดือน ม.ค.

LINE MELODY MUSIC CHARTS ประจำเดือนมกราคม 2566 ประกาศ 5 อันดับชาร์ตเพลงมาแรงทั้ งไทยและสากล พร้อมประกาศผลรางวัล BLACK MELODY ให้กับเมโลดี้เพลงสุดฮิต และแคมเปญพิเศษสุดเซอร์ไพรส์ลุ้ นบัตรคอนเสิร์ต Bowkylion Lanta Concert

TOP CHARTS เพลงไทย ประจำเดือนมกราคม 2566

อันดับที่ 1 : เลือดกรุ๊ปบี (B Blood Type) – CHRRISSA

อันดับที่ 2 : ผู้ถูกเลือกให้ผิดหวัง(ดอกไม้ฤดูหนาว) – เรนิษรา

อันดับที่ 3 : Mr. Everything – Billkin

อันดับที่ 4 : คำตอบคือเธอ – PEET MODEL

อันดับที่ 5 : เส้นบางๆ – Indigo

TOP CHARTS เพลงสากล ประจำเดือนมกราคม 2566

อันดับที่ 1 : Cotton Candy – Jinyoung

อันดับที่ 2 : Give Me Your Forever (Hook – Zack) – Zack Tabudlo, Billkin

อันดับที่ 3 : I Like You (A Happier Song) – Post Malone, Doja Cat

อันดับที่ 4 : Love Me Like You Do (From Fifty Shades Of Grey) – Ellie Goulding

อันดับที่ 5 : Shortcut To Heaven – lullaboy

สำหรับรางวัล BLACK MELODY ในเดือนมกราคม 2566 เพลงและศิลปินที่ได้รับรางวัล ได้แก่ ผู้ถูกเลือกให้ผิดหวัง(ดอกไม้ฤดูหนาว)-เรนิษรา

พิเศษประจำเดือนนี้! LINE MELODY จัดกิจกรรมแจกบัตรคอนเสิร์ต Bowkylion Lanta Concert เพียงสะสมยอดดาวน์โหลด LINE MELODY เพลงของ Bowkylion (https://lin.ee/WhU0QDb/ddkh) ให้ได้มากที่สุดในระหว่างวันที่ 30 ม.ค.66 – 5 ก.พ. 66 นี้ โดยสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่ มเติมได้ที่ https://lin.ee/Giny0XS/ddkh

สามารถรับชม LINE MELODY MUSIC CHARTS ตอนต่อไปได้ผ่านทุกช่องทางของ LINE MELODY แล้วพบกันใหม่ทุกๆ วันพุธแรกของเดือน เวลา 1 ทุ่มตรง ทาง LINE MELODY Official Account, Facebook และ YouTube #LMMCHARTS #LINEMELODYMUSICCHARTS

