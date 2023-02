ดราม่า ‘ชุดไต’ มิสแกรนด์แม่ฮ่องสอน คนเมียนมาแห่ถล่มก๊อบปี้ชุดประจำชาติ

แม้การประกวดมิสแกรนด์แม่ฮ่องสอน 2023 รอบตัดสินจะยุติไปแล้วเมื่อค่ำคืนวันที่ 18 กุมภาพันธ์ โดยผู้คว้าตำแหน่ง คือ ชลธิชา แก้วบุตรดี ผู้เข้าประกวด หมายเลข 8 อายุ 25 ปี ได้รับรางวัลรวมมูลค่า 100,000 บาท พร้อมมงกุฎ สายสะพาย แต่ก็ยังคงมีดราม่าตามมา โดยเกิดขึ้นในรอบชุดไต

ทั้งนี้แม่ฮ่องสอน ประชากรส่วนใหญ่เป็นกลุ่มชาติพันธุ์ ชุดไตที่ผู้เข้าร่วมประกวดจึงมีความหลากหลาย โดยชาวเมียนมาเข้ามาคอมเมนต์นับหมื่นคอมเมนต์ทำนองว่าชุดไตที่ผู้เข้าร่วมประกวดสวมใส่นั้น ล้วนเป็นชุดประจำชาติของเมียนมา

คอมเมนต์ของชาวเมียนมาจึงต่อว่าว่าไทยก๊อบชุดประจำชาติของเมียนมา อีกทั้งแดกดันว่าประเทศไทยเป็นดินแลนด์ก๊อบปี้

อาทิ “I am proud to see Thai people wearing our traditional Burmese costumes ฉันภูมิใจที่ได้เห็นคนไทยสวมชุดประจำชาติพม่าของเรา” พร้อมกับโพสต์ภาพประกอบ

“this your thai dress. Don’t miss your traditional” พร้อมโพสต์ภาพประกอบ

– “Thailand ❌ Copyland”

– Don’t copy our traditional dress.Thailand copy Myanmar cultural heritage too much.You should be ashamed 👎

– I’m really proud Thai people in Myanmar traditional costume. Thank you for loving our traditional costume.

– ฉันจะขอบคุณมากถ้าคุณขโมย Min Aung Hlaing จากประเทศไทย

– ฉันภูมิใจที่ได้เห็นคนไทยสวมชุดประจำชาติพม่าของเรา

– I am proud to see Thai people wearing our traditional Burmese costumes

– I love your country, but I really don’t like stealing other people’s traditions.

– This is MYANMAR TRADITIONAL COSTUME 🇲🇲 That owner is MYANMAR

– I am proud to see Thai people wearing our traditional Burmese costumes🇲🇲 ฉันภูมิใจที่ได้เห็นคนไทยสวมชุดประจำชาติพม่าของเรา Thers is no reason to accept copying my own Burmese tradition

– That’s our Ma Hnin and Chuu lay 😁give it back🙄

– ประเทศไทยลอกแบบของพม่า (พม่า) แบบดั้งเดิมทั้งหมด นั่นคือ ทานาคา เทศกาลน้ำติงยาน และเครื่องแต่งกายแบบดั้งเดิมของพม่า โปรดเคารพประเทศและวัฒนธรรมดั้งเดิมของเรา กรุณาอย่าคัดลอก

– ทั้งๆที่เครื่องแต่งกายแบบไทยสวยงามแต่ทำไมคนไทยถึงชอบเครื่องแต่งกายแบบBamaล่ะครับ?ที่ประเทศของผมเวลาที่ไม่สะดวกก็จะใช้ประโยชน์ครับเป็นเพื่อนบ้านแบบไหนเหรอครับ?

ขณะที่คนไทยเข้าไปตอบโต้ว่า “ฉันไม่รู้จะให้คำตอบกับคนประเทศพม่าของคุณได้อย่างไร ประเทศฉันไม่ได้ลอกเลียนแบบแต่อย่างใด แต่หากประเทศฉันตอนเหนือของประเทศนั้นมีหลายเชื้อชาติหลายเผ่าพันธุ์ ชุดที่เห็นเลยออกมาเช่นนั้น ประเทศฉันไม่ได้ลอกเลียนแบบแต่อย่างใด เพราะโพสต์ได้ระบุชื่อชุดที่บ่งบอกถึงเชื้อชาติและประเทศไว้แล้ว แต่พวกคุณกลับมาโจมตีประเทศฉันแบบนี้ ช่างดูไร้ความรู้ยิ่งนัก พวกคุณควรจะแหกตาอ่านให้ดีๆ เสียก่อน แล้วค่อยคอมเมนต์เสียๆ เช่นนี้ คุณควรภูมิใจด้วยซ้ำไป ที่ประเทศไทยเราได้นำวัฒนธรรมการแต่งกายของประเทศพม่ามานำเสนอในทางที่ดี โดยไม่ได้มีเจตนาจะลอกเลียนแบบหรือเคลมว่าเป็นของประเทศไทย แต่นี่อะไรกัน”

– ตอนเเรกรักคนพม่า รักวัฒนธรรมพม่านะ เเต่ตอนนี้คงต้องคิดใหม่ ถ้าการสวมชุดประจำชาติพม่าเเล่วมันคือการลอกเลียนแบบ ชุดที่ฉันเคยซื้อมาใส่ต่อไปนี้คงไม่ใส่ละ เดี๋ยวจะหาว่าขโมยวัฒนธรรม ทั้งๆที่ก็ไม่ได้มีเจตนาเเบบนั้น ทำไมไม่มองมุมกลับกัน มันคือการโปรโมทวัฒนธรรมเเละเครื่องเเต่งกายไปในตัว คนพม่าที่มานั่งดราม่าเเละด่าทอเรื่องนี้คือทำให้ฉันมองคนพม่าเปลี่ยนไปจริงๆ

– โอ้ยย จังหวัดแม่ฮ่องสอนเขามีหลายเชื้อชาติหลายเผ่า หลายชนกลุ่มน้อย เขาจะใส่ชุดอะไรประกวดมันก็เรื่องของเขามั้ย แล้วจะมาทัวร์ลงเพื่อ ดูให้เปนความสวยงามความบันเทิงไปสิ

– เขาก็เขียนชัดเจนนะว่าชุดไทยใหญ่ ไม่ได้บอกว่าชุดไทย