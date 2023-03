สื่อนอกตีข่าวรัว หนุ่มไทยยืนหนึ่ง แชมป์ ‘พันลำกัญชา’ เร็วที่สุดในโลก 43 วินาที

เป็นครั้งแรกของจังหวัดภูเก็ต จุดมุ่งหมายของนักท่องเที่ยวจากทั่วโลก กับงาน แสดงผลิตภัณฑ์และประกวดแข่งขันกัญชา “ภูเก็ต แคนาบิส คัพ ครั้งที่ 1” (The 1st Phuket Cannabis Cup) โดยสมาคมกัญชาภูเก็ต ร่วมกับผู้ประกอบการ และองค์กรภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวกัญชาในประเทศไทย ที่รวมผู้เข้าแข่งขันมากถึง 50 แห่ง จัดขึ้นเมื่อวันที่ 25 มีนาคมที่ผ่านมา

ซึ่ง นายปูรณ์วริทธิ์ หวังภัทราวานิช นายกสมาคมกัญชาภูเก็ต กล่าวถึงวัตถุประสงค์ในการจัดงาน เมื่อครั้งแถลงข่าว (21 มีนาคม) ว่า เพื่อสร้างมาตรฐาน คุณภาพและความปลอดภัยในการใช้กัญชาให้กับผู้บริโภค โดยเฉพาะนักท่องเที่ยวต่างชาติซึ่งกำลังจะหลั่งไหลเข้ามาในตลาดประเทศไทย เพื่อจะได้พัฒนาอุตสาหกรรมนี้แบบองค์รวมและมีประโยชน์สูงสุดต่อไป

อย่างไรก็ตาม ภายในงานมีกิจกรรมที่หลากหลาย ทั้ง การจับคู่ทางธุรกิจ, แข่งขันประกวดช่อดอก, ประชันความรู้เกี่ยวกับกัญชา, กัญชาพืนเพื่อการรักษา, กฎหมายเรื่องกัญชา รวมไปถึงการออกบูธต่างๆ

ทว่า มี 1 การแข่งขันที่ได้รับการจับตามองอย่างมากทั้งในกลุ่มผู้เข้าร่วมงานและสื่อมวลชนต่างประเทศ นำเสนอข่าวรัวๆ ไม่ว่าจะเป็น สำนักข่าวรอยเตอร์ เซาท์ไชน่ามอร์นิ่งโพสต์ และยาฮู นิวส์ นั่นก็คือ การประชันความเร็วในการพันลำกัญชา (Fastest joint roller) โดยจะต้องพันลำกัญชาให้สมบูรณ์แบบและเร็วที่สุด โดยมีเงินรางวัล 5,000 บาท

ผลปรากฎว่า หนุ่มชาวไทย ทำผลงานได้ดีที่สุด ในเวลา 43 วินาที คว้าแชมป์ไปครอง โดยเพื่อนของเขาเผยว่า “จากประสบการณ์ร่วม 5 ปี เขาเร็วมากจริงๆ ให้หลับตาพันลำก็ยังได้”

ที่มา : Reuters | South China Morning Post | Yahoo news

With nimble fingers and years of practice, Ativat Janmuangthai beat other cannabis enthusiasts to roll a perfect, 1-gram joint in 43 seconds, becoming the fastest joint roller in Thailand's city of Phuket https://t.co/KgYYEPKnEx pic.twitter.com/Vd58sbm7V0

— Reuters (@Reuters) March 26, 2023