ภรรยา ‘เอส กันตพงศ์’ แจงข่าวลือสามีออกจากรพ.แล้ว ลั่น ไม่ใช่เรื่องตลก เผยอธิษฐานให้ฟื้นทุกวัน

หลังจากที่พระเอกดัง เอส กันตพงศ์ บำรุงรักษ์ วูบหมดสติกลางงานอีเวนต์ จนต้องเข้ารับการรักษาตัวเป็นการด่วน ซึ่งแม้ตอนนี้ย้ายออกจากห้อง ICU มาพักรักษาตัวที่ห้องพักได้แล้ว แต่แฟนๆ ก็ยังเป็นห่วงและส่งกำลังใจให้อย่างต่อเนื่อง

Advertisment

ล่าสุด คิตตี้ คริสติน่า วิงเคลอร์ ภรรยาของเอส โพสต์ไอจีสตอรี่ว่า “It’s really hurts…. Nobody wishes more for S to come home then us. We hope and pray for it every day. It is not a joke to just say something like this”

“มันเจ็บปวดจริง ไม่มีใครอยากให้เอส กลับบ้านมากเท่าเราแล้ว เราอธิษฐานให้เขาทุกวัน มันไม่ใช่เรื่องตลกที่พูดอะไรแบบนี้”

Advertisement

เนื่องจากมีข่าวลือว่า เอส ออกจากโรงพยาบาลแล้ว ซึ่งภรรยา ยืนยันว่า เอสยังรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาล และจะขอบคุณมาก หากไม่มีข่าวลือเช่นนี้ ทั้งนี้เธอจะพยายามอัปเดตข้อมูลต่อสาธารณชนมากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้

อ่านข่าวเพิ่มเติม