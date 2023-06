วรวรรณ ปธ.บลจ.บัวหลวง ขอบคุณกำลังใจล้นหลาม หลังเจอทัวร์

วรวรรณ ปธ.บลจ.บัวหลวง เคลื่อนไหวหลังเจอทัวร์ด้อมส้ม ‘ขอบคุณ-ซาบซึ้ง’ คนที่ส่งกำลังใจมาให้โดยไม่ขลาดกลัว ทั้งที่ช่วงนี้หลายคนกลัวที่จะแปดเปื้อน-ต้องสงวนท่าที

เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน ผู้สื่อข่าวรายงานว่าหลังจากที่ นางวรวรรณ ธาราภูมิ ประธานกรรมการบริหาร บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม บัวหลวง จำกัด หยุดโพสต์ไปหลายวันเนื่องจากถูกด้อมส้มถล่มภายหลังโพสต์ข้อความระบุว่า “ยกเลิกทุกนโยบายของว่าที่รัฐบาล เขียวทั้งกระดานทันที”

ล่าสุดเมื่อวันที่ 3 มิถุนายนที่ผ่านมา นางวรวรรณ ได้อัพเดตรูปโปรไฟล์ พร้อมกับเขียนข้อความระบุว่า ไม่ได้เขียนอะไรลงในนี้มา 4-5 วัน เพราะต้องการให้กระแสความร้อนแรงลดลงไป ไม่ใช่กลายเป็นข่าวรายวัน และไม่ต้องการเป็นเครื่องมือทางการเมืองของใคร

แต่ได้อ่านสิ่งที่หลายท่านส่งกำลังใจมาให้มากมาย ทั้งจากผู้ที่เรารู้จักมักคุ้น ผู้ที่ไม่เคยรู้จักหรือพบเจอกันมาก่อนแต่มีใจตรงกัน รวมไปถึงลูกค้าผู้มีอุปการะ ผู้หลักผู้ใหญ่หลายท่าน ฯลฯ

ในความคิดของข้าพเจ้านั้น อะไรที่ถกเถียงกันไปก็เสียเวลาเปล่า ถึงจุดหนึ่งก็จะไม่ไปยุ่งเกี่ยวหรือเถียงกัน เพราะเวลาเป็นสิ่งมีค่า และเวลาในชีวิตมิใช่จะต้องมาจมอยู่กับโซเชียลมีเดีย

มีหลายท่าน ส่งข้อมูลมาให้กำลังใจทาง Messenger บางท่านช่วยแคปหน้าจอที่เข้าข่ายหมิ่นประมาทส่งมาให้เพื่อดำเนินคดีความ

การแคปหน้าจอนี้มันใช้เวลามากในการค้นหาข้อมูลไม่ว่าจะใน Facebook นี้หรือในช่องทางใด แต่พวกท่านได้ช่วยเหลือโดยไม่คำนึงถึงเวลาที่ท่านต้องสละให้ข้าพเจ้า ต้องขอขอบคุณจริงๆ ค่ะ

มีอีกประเด็นที่อยากจะขอบคุณทุกท่านเป็นพิเศษ นั่นก็คือในช่วงเวลาอย่างนี้หลายคนจะกลัวที่จะไปแปดเปื้อน ต้องสงวนท่าที ไม่อาจแสดงออกอย่างที่ใจคิดได้เนื่องจากกลัวผลกระทบ

แต่พวกท่านไม่ได้ขลาดกลัวเลย กลับมาให้กำลังใจข้าพเจ้า และหลายท่านก็ได้พยายามช่วยอธิบายหรือช่วยต่อสู้

ข้าพเจ้าซาบซึ้งใจมากจนไม่ทราบจะขอบคุณพวกท่านอย่างไรดี นอกจากจะขอกล่าวอีกครั้งว่า … “Thank you with all my heart. เป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้ร่วมทางกับท่าน”

