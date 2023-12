สายบิวตี้เศร้า! KOH GEN DO โบกมือลา ยุติจำหน่ายในไทย 31 ธ.ค.นี้

เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม ผู้สื่อข่าวรายงาน KOH GEN DO (โกเก็นโดะ) เครื่องสำอางคุณภาพจากประเทศญี่ปุ่นที่สร้างชื่อเสียงโด่งดังในแวดวงของช่างแต่งหน้าฮอลลีวูด และเป็นหนึ่งในแบรนด์โปรดของซูเปอร์สตาร์ระดับโลก ได้ประกาศผ่านทางบัญชีอินสตาแกรมทางการของแบรนด์ ยุติการจำหน่ายในประเทศไทยแล้ว

โดย ระบุว่า “Koh Gen Do Thailand ขอขอบคุณคุณลูกค้าทุกท่านจากใจที่ให้การสนับสนุนแบรนด์ตลอดมา ทั้งนี้ ทางแบรนด์ขอเรียนแจ้งให้ทราบว่า Koh Gen Do Thailand จะยุติการขายในประเทศไทยทุกช่องทางในวันที่ 31 ธันวาคม 2566 นี้ ขอบคุณทุกท่านที่ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเดินทางของเรา With love,Koh Gen Do Thailand”

ท่ามกลางแฟนๆ ที่เข้ามาแสดงความเสียใจ และสอบถามช่องทางอุดหนุนต่อไป