เปิดโพสต์สุดท้าย หญิง จุฬาลักษณ์ อวยพรวันเกิดลูกสาว แม่รักลูกตลอดไป

เปิดโพสต์สุดท้าย หญิง จุฬาลักษณ์ ก่อนจากไป อวยพรวันเกิดลูกสาว แม่รักลูกมากมายและตลอดไป

หลังจากที่มีข่าวคราวการสูญเสีย อดีตดาราสาว หญิง จุฬาลักษณ์ ที่ผันตัวไปเป็นคุณแม่ดูแลครอบครัวอบอุ่นที่ต่างประเทศ โดยจะมีพิธีรดน้ำศพวันนี้ 16 ม.ค. เวลา 16.00 น. ณ วัดศิริพงษ์ธรรมนิมิต วัชรพล

ทั้งนี้ ได้มีการเปิดเผยเหตุการเสียชีวิตของ หญิง จุฬาลักษณ์ จากช่างแต่งหน้าประจำตัวว่า หญิงเสียชีวิตเมื่อช่วงเวลาประมาณตี 3 ที่ผ่านมา จากการป่วยมะเร็งเต้านม รักษาตัวมาสักพักแล้ว แต่ไม่ได้บอกใครเพราะไม่อยากให้ทุกคนเศร้า และเคยบอกกับคนใกล้ชิดว่างานศพ ขอให้ทุกคนแต่งตัวสีสันสดใส (เรื่องการแต่งตัวอาจต้องรอทางญาติประกาศอีกครั้ง)

Advertisement

ล่าสุดเมื่อย้อนไปดูโพสต์สุดท้ายของนักแสดงสาวผู้ล่วงลับในอินสตาแกรมส่วนตัว เจ้าตัวโพสต์รูปลูกสาวคนสวย แองจี้ แองเจลิน่า อิสมาโลน นักกีฬาฟิกเกอร์สเก็ตทีมชาติไทย พร้อมเขียนข้อความอวยพรวันเกิดว่า

“Happy birthday day my dear Angelina, I love you from the moon and back! I love you forever and ever! Wish all the best and great things to your life mommy love you so much!!!”

แปลเป็นไทยว่า “สุขสันต์วันเกิดแองเจลิน่าลูกรักของฉัน ฉันรักเธอมาก เท่าจากตรงนี้ไปดวงจันทร์แล้วก็กลับมาอีกรอบเลยล่ะ และจะรักคุณตลอดไป ขอให้มีแต่สิ่งดีๆ เข้ามาในชีวิตของคุณ แม่รักลูกมากมาย”

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง