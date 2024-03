อย่าลืมโหลดไว้ใช้!! เพจโฆษกกลาโหม แจกมีม เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ และประชาชน

เมื่อวันที่ 19 มีนาคม เฟซบุ๊กเพจ โฆษกกระทรวงกลาโหม ที่มีผู้ติดตามกว่า 2.6 หมื่นคน ได้โพสต์ภาพมีม (Meme) หรือรูปภาพประกอบด้วยข้อความอันทรงพลังอย่างต่อเนื่อง โดยระบุส่วนมากล้วนมีภาพของกำลังพลต่างๆ กำลังปฏิบัติภารกิจ และข้อความปลุกใจ เช่นว่า

ทหารแจกมีม เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ และประชาชน, เสียสละบางสิ่งในวันนี้เพื่อชีวิตที่ดีในวันข้างหน้า, Friends Life’s better with you. We’re growing separately but we will never grow apart., รอยยิ้มคือสิ่งที่ใช้สร้างมิตรภาพ โดยปราศจากต้นทุน

หรือจะเป็นมีมจากหลากหลายทัพ ที่เพจระบุว่า แจกมีมวันพุธ 19 มีนาคม เป็นภาพกำลังพลจากหน่วยต่างๆ ใส่กรอบด้วยคำว่า “เกิดมาใช่อื่น…เพื่อผืนแผ่นดินไทย #สมัครใจรับใช้ชาติ”