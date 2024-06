เจาะ MV ลิซ่า เปิดเนื้อหาเพลง Rockstar สลัดกลิ่นอาย K-Pop ซ่อนความเป็นไทย โดนใจเอฟซี

เจาะเอ็มวีลิซ่า ซ่อนความเป็นไทย สลัดกลิ่นอาย K-Pop โดนใจเอฟซี พร้อมนักแสดงคุณภาพคับคั่ง

เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน ลิซ่าปล่อยเอ็มวี เพลง Rockstar ผ่าน LLOUD Official ในฐานะศิลปินเดี่ยวอย่างเต็มตัว โดยล่าสุดยอดวิวทะยานพุ่งทะยานสู่ 6 ล้านแล้ว ภายในเวลา 3 ชั่วโมง

สำหรับฉากเปิดฮือฮาที่สุดคงหนีไม่พ้น เยาวราช ที่เผยให้เห็นร้านค้าดังต่างๆ เด่นสุดคงเป็น เท็กซัส สุกี้, สุราเชียงชุนซัวเถา, ห้างทองโซวเช่งเฮง

ตัดมายังฉากบันไดของโรงหนัง ออสก้าเก่า อีกทั้งยังเคยเป็นสถานบันเทิงที่อาจจะดูเงียบเหงาไปบ้าง ก็มาปรับให้เห็นในรูปแบบใหม่ โดยในเอ็มวีจะเห็นว่าลิซ่าร้อง และเต้นระเบิดความมันอย่างสุดพลัง ท่ามกลางคู่สายตาที่จับจ้องความปังอยู่รอบๆ

รวมถึงฉากรถฮาเลย์ ที่ก่อนหน้านี้ 1 ในสมาชิกของกลุ่มรถฮาเลย์เคยออกมาเปิดใจว่า “เมื่อเห็นลิซ่าแล้ว หน้าชาทันที อะไรก็ยอม”

ความมันส์ยังไม่หมด ภายในเอ็มวีจะเห็นรถตุ๊ก ตุ๊ก ที่ถือเป็นของคู่บ้านคู่เมืองสำหรับกรุงเทพ ตุ๊ก ตุ๊ก จัดว่าเป็นสิ่งตื่นตา ตื่นใจสำหรับต่างชาติเมื่อเดินทางมาประเทศไทย ก่อนหน้านี้ก็มีคนดังระดับโลกมากมาย ถ่ายรูปเช็กอินกับตุ๊ก ตุ๊กด้วย เช่น เอ็ด ชีแรน,จอห์น เลเจนด์,บรูโน่ มาร์ส

แต่ดูเหมือนความปังลิซ่าจะฉุดไม่อยู่ เมื่อผู้ใช้เฟซบุ๊กจำนวนมากถูกบล็อก เพราะแชร์ลิงก์เอ็มวี Rockstar เยอะเกินไป จนเพจ Diva Phoenix Thailand ที่มีผู้ติดตามกว่า 1 แสน โพสต์เตือนภัยว่า “เตือนภัยยย! ชั้นคือผู้รอดชีวิตอยู่เลยขออกมาเตือนก่อน เพราะมีคนโดนล็อกเฟสไปหลายคนมากๆ เพียงเพราะแค่แชร์ลิ้งค์ MV “Rockstar”

สำหรับเนื้อเพลง Rockstar จะเห็นได้ว่าเนื้องเพลงได้บ่งบอกถึงตัวตนลิซ่า เช่นว่า Been M-I-A, BKK so pretty Every city that I go’s my city แปลว่า ฉันหายไปนาน กทม. ยังสวยงามเหมือนเคย ทุกเมืองที่ฉันไปก็จะกลายเป็นเมืองของฉัน

อีกทั้งความเห็นในโลกโซเชียลได้วิเคราะห์ท่องร้อง “Lisa, can you teach me Japanese?” I said, “はい, はい!” ที่แปลได้ว่า “ลิซ่าช่วยสอนภาษาญี่ปุ่นให้ฉันได้ไหม” ฉันบอกว่า , “はい, はい!” สะท้อนว่า ลิซ่าที่เป็นคนเอเชียในประเทศไทย มักจะโดนคนต่างชาติส่วนมาก มองว่าลิซ่าเป็นคนเอเชียที่เป็นคนญี่ปุ่นแทบทั้งสิ้น

โดยในเอ็มวีจะเห็นเลยว่า ลิซ่าไหว้ และพูดว่า “ไฮ ไฮ” เหมือนเป็นการไม่ทนต่อการถูกตัดสินแล้ว

อย่างไรก็ตามท่อนที่ร้องว่า “Make your favorite singer wanna rap, baby, la-la” ซึ่งแปลได้ว่า “นักร้องคนโปรดของเธอยังต้องแร็พตามฉัน, เบบี้, ลา-ลา” นั้น สะท้อนว่าลิซ่าเชี่ยวชาญในด้านแร็พ โดยเมื่อตอนร่วมงานกับวงแบล็กพิงค์ พร้อมเพื่อนร่วมวงอีก 3 สาว คือ จีซู เจนนี และโรเซ ลิซ่ามักได้รับหน้าที่เป็นผู้ร้องท่อนแร็พ และเต้นซะส่วนใหญ่ ลิซ่าจึงได้กลายเป็นตัวแม่ด้านแร็พ ร่วมงานกับศิลปินระดับโลกมากมาย อาทิ DJ Snake

นอกจากนี้สาวที่ร่วมเอ็มวีนี้ ซึ่งเป็นที่ฮือฮาในโซเชียลขณะนี้คือ ชินนี่ ชินรวดี ปัญญารัศมิ์สกุล Miss Trans ที่โด่งดังในติ๊กต็อก ทำคอนเทนต์พาเพื่อนต่างชาติใช้ชีวิตในไทย

รวมถึงหมอบรูซ คชิสรา ศรีดาโคตร เจ้าของตำแหน่ง รองอันดับ 1 Miss Tiffany 25th เธอจบปริญญาตรี สาขาแพทยศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ปัจจุบันเป็นแพทย์เวชปฏิบัติทั่วไปและนักเพศวิทยาคลินิก และเป็นแพทย์คนแรกที่ได้รับรางวัลของเวทีมิสทิฟฟานี

ทั้งนี้เนื้อเพลง Rockstar แปลไทยทั้งหมดได้ดังนี้

ฟันทองพร้อมสาดส่อง, เธอเป็นร็อคสตาร์

นักร้องคนโปรดของเธอยังต้องแร็พตามฉัน, เบบี้, ลา-ลา

“ลิซ่าช่วยสอนภาษาญี่ปุ่นให้ฉันได้ไหม” ฉันบอกว่า , “はい, はい!”

นั่นคือชีวิตของฉันที่รัก ฉันเป็นร็อคสตาร์

ฉันกำลังอยู่ในภารกิจไอ้หนู พวกเขาเรียกฉันว่าเป็นนักฆ่า

ฉันขโมยเพชร, ให้พวกเขาไล่ตามฉันเพื่อความตื่นเต้น

ฉันหายไปนาน, กทม. ยังสวยงามเหมือนเคย

ทุกเมืองที่ฉันไปจะกลายเป็นเมืองของฉัน

ฉันเป็นร็อคสตาร์ ฉันเป็นร็อคสตาร์

ไม่ได้เกินจริงไปเลยที่รัก ฉันทำให้เธอมากกว่านี้เอง

อธิฐานสิที่รัก , เธอปรารถนาอะไรกันล่ะ

ฉันจากลาจากเมืองใหญ่อย่างซอสพอนสึ

ชีวิตมันติดจรวจ มันคือวิถีทาง

จดวันลงในปฎิทินของเธอเลย แล้วบอกฉันว่าเธอพร้อมเมื่อไหร่

ใช่, ใช่, ฉันจัดหาให้ได้

ใช่, ใช่, ไม่หลอกลวงแน่นอน

ชุดรัดรูปนี้หรอ LV ส่งมาให้

ว้าว , ลิซ่าใส่แล้วปัง

โอ้, บทเพลงกำลังขับขาน

โอ้, สาวๆ กำลังโพสต์ท่า

โอ้ , อย่าบอกฉันว่าเธอไม่สนุกไปกับมัน

ไม่ได้เกินจริงไปเลยที่รัก ฉันคือร็อคสตาร์

เรียกว่าเป็นเอ็มวี ที่แสดงตัวตนความเป็น ลิซ่า ซูเปอร์สตาร์จากประเทศไทย ในแบบที่เป็นตัวของลิซ่า อย่างแท้จริง

ทั้งนี้ TFO Thailand Film Office ได้โพสต์เฟซบุ๊ก ถึงสถานที่ถ่ายทำ โดยว่า

“3 Location ถ่ายทำ MV. ROCKSTAR ของศิลปินระดับโลก ‘ลิซ่า’ ลลิษา มโนบาล หรือ ‘ลิซ่า BLACKPINK’”

กลายเป็นกระแสยอดฮิตหลังจาก ‘ลิซ่า’ ลลิษา มโนบาล หรือ ‘ลิซ่า BLACKPINK’ ศิลปินระดับโลก ได้ปล่อย MV เพลง “ROCKSTAR” เมื่อเช้าวันนี้ (28 มิถุนายน 2567) และปรากฏภาพถนนเยาวราช เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร จนเป็นกระแสตามรอยสถานที่ถ่ายทำ โดยคณะถ่ายทำและศิลปินได้ใช้เวลา 3 วัน ถ่ายทำในประเทศไทย เมื่อช่วงปลายเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมา และได้เข้าไปถ่ายทำในโลเคชั่นยอดฮิตของกรุงเทพมหานคร จำนวน 3 แห่ง ได้แก่

1. ถนนเยาวราช เขตสัมพันธวงศ์ ซึ่งถือเป็นไฮไลท์ของ MV นี้ เนื่องจากปรากฏภาพ ‘ลิซ่า’ ยืนเด่นอยู่กลางถนนยามค่ำคืน ที่ไม่มีแม้แต่รถยนต์หรือผู้คนสัญจร ซึ่งต่างจากความเป็นจริงของถนนเส้นนี้ที่มักการจราจรหนาแน่น และมีผู้คนเดินกันขวักไขว่ คณะถ่ายทำได้เลือกถ่ายทำในช่วงกลางดึกของคืนวันธรรมดา และประสานหน่วยงานในพื้นที่ ขอความร่วมมือจากร้านค้า และประชาชนในพื้นที่ถ่ายทำ ทำให้ภาพที่ปรากฏออกมากลายเป็นเอกลักษณ์ของ MV นี้

2. โรงหนังเก่าออสการ์ ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ เขตราชเทวี เป็นอีก Location ที่คณะถ่ายทำภาพยนตร์ต่างประเทศเลือกใช้ เนื่องจากมีพื้นที่ที่สามารถจำลองฉากต่าง ๆ ได้โดยไม่กระทบต่อชุมชนโดยรอบ และขนาดของพื้นที่สามารถรองรับกองถ่ายทำขนาดใหญ่ได้

3. มนตรีสตูดิโอ เขตบางกะปิ สตูดิโอยอดนิยมของกองถ่ายทำภาพยนตร์ต่างประเทศ

TFO Thailand Film Office ในฐานะหน่วยงานพิจารณาอนุญาตถ่ายทำภาพยนตร์มิวสิควิดีโอดังกล่าว หวังเป็นอย่างยิ่งว่าภาพสถานที่ท่องเที่ยวที่ปรากฏใน MV ของศิลปินชาวไทยที่โด่งดังระดับโลก จะทำให้เกิดการกระแสตามรอยสถานที่ถ่ายทำ อันจะก่อให้เกิดรายได้จากการท่องเที่ยว สามารถสร้างงานให้กับภาคอุตสาหกรรมท่องเที่ยว และส่งเสริมภาพลักษณ์ของประเทศไทยในการเป็นเมืองท่องเที่ยว และสถานที่ถ่ายทำภาพยนตร์ระดับโลกต่อไป”