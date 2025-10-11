เกาะกระแสโซเชียล

แม่ๆ ใจหาย แบรนด์สินค้าเด็กชื่อดัง ปิดฉาก 40 ปี เตรียมยุติจำหน่ายในไทย มิ.ย.69

เมื่อวันที่ 10 ตุลาคมที่ผ่านมา ทำเอาเหล่าผู้ปกครองใจหาย หลัง Absorba เสื้อผ้าเด็กและผลิตภัณฑ์สำหรับเด็ก แบรนด์ดังจากฝรั่งเศส ประกาศเตรียมยุติจำหน่ายในประเทศไทย หลังดำเนินธุรกิจมานานกว่า 40 ปี โดยระบุว่า

“Thank you for 40 years of love / Absorba TH ขอขอบคุณคุณแม่ทุกท่านจากหัวใจ ที่ให้เราได้ร่วมเคียงข้าง และสร้างรอยยิ้มให้กับลูกน้อย ตลอดระยะเวลากว่า 40 ปีที่ผ่านมา Absorba TH จะยุติการจำหน่ายในประเทศไทย ตั้งแต่วันที่ 30 มิถุนายน 2569 เป็นต้นไป” พร้อมทั้งเปิดตัวคอลเล็กชั่นสุดท้ายที่จะจำหน่ายในประเทศไทยด้วย

งานนี้มีเหล่าคุณแม่เข้าไปคอมเมนต์จำนวนมาก เช่นว่า

– โห เสียดาย ชอบพวกผลิตภัณฑ์ดูแลผิวพรรณของแบรนด์นี้มาก อาบน้ำเด็กก็ใช้ดี โลชั่นก็หอมแถมผิวนุ่มนิ่ม
– เสื้อผ้า ชุดนอน ที่นอน ผ้าห่มของลูก ส่วนใหญ่จะใช้แบรนด์นี้มาตลอดตั้งแต่เกิด เสียดายมากจริงๆ เพราะผ้านิ่ม ปลอดภัย และคุณภาพดีมาก
– เสียดายจังค่ะ ปกติตั้งแต่มีลูก ของใช้เด็ก ผ้าห่อตัว ถุงมือ ถุงเท้า บิฟกันเปื้อน ชุดหมี เครื่องนอน เสื้อผ้า เราใช้ของ Absorba มาตลอด ผ้าคุณภาพดี น่ารัก สมราคาค่ะ
– ใจหายเลยค่ะ ได้ยินแบรนดนี้มาตั้งแต่จำความได้ จนมามีลูกเอง ชอบผลิตภัณฑ์ของ Absorba TH มาก อ่อนโยน กลิ่นหอมอ่อนๆ เสื้อผ้าก็ดี เนื้อผ้าดีต่อผิวเด็กๆมากค่ะ เสียดายมากๆเลยค่ะ ไม่รู้จะพูดยังไง แต่รู้สึกโชคดีที่อย่างน้อยเราเคยได้ร่วมงานกับ Absorba ขอบคุณมากๆๆเลยนะคะ
– ลูกและหลานที่บ้าน ทั้ง 3 คน โตมากับที่ตอน Absorba ติดที่นอนกันจนถึงทุกวัน นี้
– เสียดายมากๆเลยค่ะ ตั้งแต่สมัยเด็กก็ใช้แบรนด์นี้ พอมีลูกก็ซื้อให้ลูกใช้อยู่ ชอบเสื้อผ้าของ absorba มากเพราะระบายอากาศดีและราคาเหมาะสม เสียดายลูกเรายังอายุไม่ถึงขวบเลยแบรนด์จะไม่อยู่แล้ว คงคิดถึงแบรนด์นี้มากๆ
– แอบเสียใจ ชอบผลิตภัณฑ์มากๆเลยค่าา ใช้ดีมากจริงๆ ชุดลูกก็นุ่มผ้าดี ใส่สบายสุดๆเลย

