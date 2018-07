แทงดับ! ฮีโร่โอลิมปิกชาวคาซัคสถาน หลังพยายามต่อสู้กับคนร้ายในบ้านเกิด

เดนิส เท็น นักกีฬาฟิกเกอร์ สเก็ต (สเก็ตลีลา) ชาวคาซัคสถาน วัย 25 ปี ถูกผู้ร้ายแทงจนเสียชีวิต ในกรุงอัลมาตี ประเทศบ้านเกิด เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 19 กรกฎาคมที่ผ่านมา

เจ้าหน้าที่ตำรวจของเมืองอัลมาตี เปิดเผยถึงเหตุการณ์ครั้งนี้ว่า เท็น ถูกผู้ร้าย 2 คนเข้ามาแทงจนได้รับบาดเจ็บสาหัส ขณะพยายามต่อสู้ขัดขวางคนร้ายที่กำลังทำการงัดแงะกระจกรถของเจ้าตัว และถูกส่งตัวไปที่โรงพยาบาลก่อนจะเสียชีวิตในเวลาต่อมา

ด้านสหพันธ์สเก็ตนานาชาติ (ไอเอสยู) ซึ่งเป็นองค์กรกีฬาระดับโลก เปิดเผยว่า เสียใจอย่างที่สุดต่อการเสียชีวิตของเดนิส เท็น นักกีฬาฟิกเกอร์สเก็ต ผู้ที่เคยคว้าเหรียญทองแดง ประจำการแข่งขันโอลิมปิกฤดูหนาว ปี 2014 ที่เมืองโซชิ ประเทศรัสเซีย ซึ่งเป็นนักกีฬาสเก็ตจากคาซัคสถานคนแรกที่คว้าแชมป์ได้ในการแข่งขันโอลิมปิก นอกจากนี้ยังคว้าตำแหน่งชนะเลิศในการแข่งขันเวิลด์ แชมเปี้ยนชิพ ในปีเดียวกัน รวมถึงเคยคว้าที่ 2 ได้ในปี 2013 และคว้าอันดับ 3 ได้ในปี 2015

โดยในช่วงหลังแม้ว่า เท็น จะถูกอาการบาดเจ็บรบกวนมาตลอด แต่การแข่งขันโอลิมปิกฤดูหนาวที่กรุงเปียงยาง ประเทศเกาหลีใต้ ช่วงเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมา เจ้าตัวก็ได้ทำการลงแข่งขันด้วยเช่นกัน แถมยังได้รับเสียงเชียร์จากแฟนกีฬาในเมืองโสมขาวอีกด้วย เพราะมีเชื้อสายของเกาหลีใต้อยู่ในตัวเช่นกัน แต่ก็ทำผลงานด้วยการจบอันดับที่ 27 เนื่องจากอาการบาดเจ็บรบกวนจนซ้อมได้ไม่เพียงพอ

ด้านนายอริสตันเบค มูคาเมดิวลี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกีฬาและวัฒนธรรมของประเทศ กล่าวว่าเหตุการณ์ครั้งนี้เป็นการสูญเสียครั้งใหญ่ของคาซักสถาน เป็นการกระทำที่แย่และขาดความเที่ยงธรรมในจิตใจ เป็นความเศร้าโศกอย่างหาที่สุดมิได้ของครอบครัวของเขาและคนรอบข้าง ที่ต่างรักและเคารพในความสามารถของเทนเสมอมา

นอกจากนี้บรรดานักฟิกเกอร์สเก็ตทั่วโลกต่างรู้สึกเสียใจต่อเหตุการณ์นี้เป็นอย่างมาก โดยฮาเวียร์ แฟร์นานเดส นักกีฬาจากสเปน ได้โพสต์รูปคู่กับเท็น ลงบนอินสตาแกรมส่วนตัวพร้อมข้อความว่า “ไปสู่สุคตินะ”

รวมถึงเมแแกน ดูฮาเมล อดีตนักกีฬาฟิกเกอร์สเก็ต ประเภทคู่ จากแคนาดา โพสต์ข้อความว่า “ไม่อยากเชื่อเลยว่าเหตุการณ์นี้จะเกิดขึ้น เขายังหนุ่มและมีพลังในการใช้ชีวิตที่เต็มเปี่ยม ข่าวนี้ทำให้ตนเสียใจมากๆ”

