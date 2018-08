‘เนวิน’ ชวนกดไลค์สมทบทุน1ไลค์1บาทครบล้านซื้อลูกฟุตบอลแจกโรงเรียนทั่วประเทศ

“บิ๊กเน” นายเนวิน ชิดชอบ ประธานบริษัท บุรีรัมย์ ยูไนเต็ด จำกัด ประกาศผ่านแฟนเพจ @ลุงเนวิน ท้าแฟนบอล และคนไทยทั้งประเทศกดไลค์เพจลุงเนวิน โดยหากมียอด like ถึง 1 ล้าน like ภายใน 3 เดือน จะคิด 1 like = 1 บาท ถ้าครบ 1 ล้าน like ก็ 1 ล้านบาท

โดยเริ่มโครงการตั้งแต่ 1 สิงหาคม ถึง 31 ตุลาคม นี้ สำหรับ รางวัล 1 ล้านบาท จะถูกนำไปใช้ในโครงการซื้อฟุตบอล #แจกให้กับเด็กๆ ในโรงเรียนทั่วประเทศที่ขาดแคลน ได้มีโอกาสได้เล่นฟุตบอล เพื่อตามล่าความฝันในการก้าวสู่การเป็นนักฟุตบอลอาชีพในอนาคต

นอกจากนี้หากภายใน 3 เดือน ถ้ามียอดไลค์ #เพจลุงเนวิน มากกว่า 1 ล้านไลค์ ส่วนที่เกิน 1 ล้าน จะคิดเป็นไลค์ ละ 2 บาท เพื่อซื้อลูกฟุตบอลแจกทั่วประเทศ ขอเชิญชวนแฟนบอลชาวไทย ร่วมกดไลค์ เพื่อช่วยกันสร้างปรากฎการณ์ และสร้างกุศลให้เด็กๆ ทั่วประเทศ

โดยสามารถกดไลค์ หรือแชร์ ได้ที่ www.facebook.com/1174812682660166/posts/1196056693869098