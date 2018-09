5เหตุผลที่แฟนกำปั้นต้องห้ามพลาดศึก ONE: KINGDOM OF HEROES วันที่ 6 ต.ค นี้

หลังจากศึกใหญ่ที่จาการ์ต้า ประเทศอินโดนีเซีย เมื่อวันเสาร์ที่ 22 กันยายนนี้ เวทีต่อไปของ ONE Championship จะมีคิวจัดขึ้นที่ประเทศไทย วันที่ 6 ตุลาคม โดยจะเป็นศึกที่ยิ่งใหญ่ที่สุด ซึ่งมาพร้อมกับการเติบโตขึ้นของวงการศิลปะป้องกันตัวด้วย

ทั้งนี้ เพื่อเป็นการยืนยันว่านี่คือองค์กรศิลปะการป้องกันตัวที่ใหญ่ที่สุดของโลกในยุคปัจจุบัน ทำให้ ONE Championship มุ่งเน้นแต่นำนักกีฬาที่เก่งที่สุดและฉายแววที่สุดของวงการอันหลากหลาย ไม่ว่าจะเป็น มวยสากล, ศิลปะการป้อกันตัวแบบผสม, มวยไทย และคิกบ็อกซิ่ง มาประชันบนสังเวียน

ด้วยการแข่งขันถึง 14 คู่ ที่พร้อมระเบิดความมันส์ ณ อิมแพ็ค อารีน่า นี่คือ 5 เหตุผลสำคัญที่คุณไม่ควรพลาดชมศึก ONE: KINGDOM OF HEROES นี้ด้วยประการทั้งปวง

1.ฮีโร่ชาวไทยจะได้ดวลกับผู้ท้าชิงสุดแกร่งจากเม็กซิโกเป็นครั้งแรกของ ONE Championship ที่จัดการแข่งขันชกมวยชิงแชมป์โลก ซึ่งไฟต์นี้อยู่ในพิกัด 115 ปอนด์ เมื่อเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมา ทาง ONE Championship ได้ประกาศเข้าร่วมสู่วงการมวยสากลด้วยการเป็นพันธมิตรกับค่ายนครหลวงโปรโมชั่น (NKL) จัดไฟต์ป้องกันตำแหน่งแชมป์โลกของกำปั้นซุปตาร์ขวัญใจชาวไทย อย่าง ศรีสะเกษ นครหลวงโปรโมชั่น

ศรีสะเกษ เตรียมขึ้นสังเวียนป้องกันแชมป์สภามวยโลก (WBC) รุ่นซูเปอร์ฟลายเวต พบผู้ท้าชิงชาวเม็กซิกัน อิราน “แมกนิฟีเคโอ” ดิอาซ (Iran “MagnifiKO” Diaz) ในฐานะคู่เอกของศึก ONE: KINGDOM OF HEROES ที่จะมีขึ้น ณ อิมแพ็ค อารีน่า เมืองทองธานี

“เจ้าแหลม” ถือเป็นหนึ่งในนักกีฬาที่มีชื่อเสียงมากที่สุดในประวัติศาสตร์ของไทยและเคยเป็นแชมป์โลกในรุ่นนี้มาแล้วถึงสองครั้ง เป็นเจ้าของสถิติ ชนะ 46 แพ้ 4 เสมอ 1 โดยเป็นการชนะน็อกคู่แข่งถึง 41 ครั้ง ทำให้ศรีสะเกษถูกจัดให้อยู่ในอันดับ 5 ของกำปั้นที่ดีที่สุดในโลกเมื่อเทียบกันปอนด์ต่อปอนด์ของ Boxrec.com และอยู่ในอันดับ 7 ของนิตยสารมวยชื่อดังอย่าง เดอะ ริง

หลังจากได้เข็มขัดเส้นนี้กลับมาครอบครองเมื่อเดือนมีนาคม 2017 และป้องกันแชมป์ได้สองครั้ง ล่าสุดเขาพร้อมแล้วที่จะรักษาเข็มขัดของตัวเองอีกครั้งด้วยการพบกับ ดิอาซ ในศึก ONE: KINGDOM OF HEROES

“นี่คือไฟต์ที่น่าตื่นเต้นมาก แล้วพบกันที่อิมแพ็ค อารีน่า ผมอดใจรอไม่ไหวแล้วที่จะได้ขึ้นสังเวียนอีกครั้งเพื่อแสดงฝีมือให้โลกเห็น” ศรีสะเกษกล่าว

ด้าน ดิอาซ ถือเป็นหนึ่งในดาวรุ่งพุ่งแรงที่สุดของวงการมวยเม็กซิโก ชาติที่ขึ้นชื่อเรื่องผลิตกำปั้นดังมาประดับโลกมากมาย เขาเป็นเจ้าของสถิติ ชนะ 14 แพ้ 2 เสมอ 3 เป็นการชนะน็อก 6 ครั้ง โดยไฟต์ที่น่าประทับใจคือการคว่ำ เฮอร์นัน “ไทสัน” มาร์เกวซ (Hernan “Tyson” Marquez) ดีกรีอดีตแชมป์โลก และ หลุยส์ คอนเซปซิโอน (Luis Concepcion) มาแล้ว

เมื่อมองย้อนกลับไปตามรอยของยอดมวยชาวเม็กซิกัน เช่น ริคาร์โด้ โลเปซ, มาร์โค อันโตนิโอ บาร์เรร่า, เอริก โมราเลส, ฮวน มานูเอล มาร์เกวซ และ ฮูลิโอ เซซ่าร์ ชาเวซ ทำให้เป็นเรื่องท้าทายไม่น้อยสำหรับดิอาซ สำหรับการก้าวสู่ตำแหน่งแชมป์โลกคนที่ 187 ของประเทศ ในการท้าชิงกับศรีสะเกษ เจ้าของแชมป์สภามวยโลก (WBC) รุ่นซูเปอร์ฟลายเวต ในวันที่ 6 ตุลาคมนี้

“ไม่ต้องสงสัยเลยว่านี่จะเป็นไฟต์ใหญ่ที่สุดในอาชีพของผม ผมมีทีมงานที่ยอดเยี่ยมคอยช่วยผมให้พร้อมที่สุด ผมจะขึ้นเวทีด้วยฟอร์มที่ดีที่สุดในชีวิต อดใจไม่ไหวแล้วที่จะได้สร้างประวัติศาสตร์ครั้งใหญ่” ดิอาซกล่าว

สำหรับประวัติศาสตร์ 7 ปีของ ONE Championship นี่จะเป็นครั้งแรกที่ได้จัดการแข่งขันของสภามวยโลก ผ่านการรับรองบนเวทีมวยเชือกห้าเส้น ซึ่งเคยถูกนำมาใช้แล้วในการแข่งขันศิลปะป้องกันตัวทั่วไปในศึก ONE: HEROES OF HONOR ที่กรุงมะนิลา ประเทศฟิลิปปินส์ เมื่อเดือนเมษายนที่ผ่านมา

โดยการแข่งขันทั้งหมดในศึก ONE: KINGDOM OF HEROES นี้จะบังเกิดขึ้นบนสังเวียนของ ONE Championship ที่เต็มไปด้วยการแข่งขันหลากหลายประเภท ไม่ว่าจะเป็น ศิลปะป้องกันตัวแบบผสมผสาน, มวยไทย และ คิกบ็อกซิ่ง

2.ไค่ ถิง ฉวง (Kai Ting Chuang) จะขึ้นป้องกันแชมป์ ONE Super Series ครั้งแรก

หลังจากคว้าชัยเหนือ ยอดเชอร์รี่ ศิษย์ยอดธง ในศึกชิงแชมป์ว่างของ ONE Super Series คิกบ็อกซิ่ง รุ่นอะตอมเวต เมื่อเดือนกรกฎาคม สาว ไค่ ถิง “Killer Bee” ฉวง ก็ได้ฤกษ์ขึ้นเวทีป้องกันตำแหน่งแชมป์เป็นครั้งแรกในฐานะอีกหนึ่งคู่เอกของศึก ONE: KINGDOM OF HEROES โดย ฉวง จะได้พบกับ สแตมป์ แฟร์เท็กซ์ หนึ่งในสมาชิกใหม่คนล่าสุดของ ONE Super Series หญิง

ตัวแทนจากค่ายดังของไทยอย่าง แฟร์เท็กซ์ สาวแสตมป์ได้รับการยกย่องให้เป็นหนึ่งในดาวรุ่งพุ่งแรงที่สุดของวงการคิกบ็อกซิ่ง มีสถิติ ชนะ 60 แพ้ 15 เสมอ 5 ซึ่งเธอมาพร้อมเอกลักษณ์ความเป็นกันเองกับแฟนๆ

ด้าน ฉวง มีสถิติ ชนะ 17 แพ้ 5 ซึ่งรวมชัยชนะเหนือ ยอดเชอร์รี่ และ อายากะ “Little Tiger” มิยาอุชิ แชมป์โลกมวยไทยหลายสมัยด้วย

ไฟต์นี้จะเป็นการพบกันของสองสาวดาวรุ่งที่เต็มไปด้วยพรสวรรค์ และการแข่งขันครั้งนี้จะเป็นการกำหนดมาตรฐานสำหรับการแข่งขันคิกบ็อกซิ่งหญิงใน ONE Super Series รวมไปถึงทั่วโลกด้วยเช่นกัน

3.ในรุ่นไลต์เวตมีตั๋วท้าชิงแชมป์โลกเป็นเดิมพัน

รายการนี้ยังมีอีกคู่ที่น่าสนใจในรุ่นไลต์เวต นั่นคือ ชินยะ “Tobikan Judan” อาโอกิ (Shinya “Tobikan Judan” Aoki) ตำนานชาวญี่ปุ่น พบกับ เอฟ “E.T.” ทิง (Ev “E.T.” Ting) จากมาเลเซีย

โดยอาโอกิคว้าชัยได้สองครั้งหลังสุดใน ONE Championship ด้วยการเผด็จศึก ราซูล ยักห์ยาเอฟ (Rasul Yakhyaev) จากรัสเซียได้ในยกแรก และคว่ำ ชนนภัทร วิรัชชัย จากไทยได้เมื่อสองเดือนที่แล้ว

ด้าน ทิง ก็อยู่ในฟอร์มที่ดีด้วยการชนะสามไฟต์ติด นับตั้งแต่พ่าย เอดูอาร์ด โฟลายัง (Eduard Folayang) เมื่อเมษายนปี 2017 ซึ่งผู้ชนะในไฟต์นี้จะได้อยู่บนเส้นทางท้าชิงแชมป์ ONE รุ่นไลต์เวตในอนาคตกับ มาร์ติน เหงียน (Martin Nguyen) เจ้าของเข็มขัดแชมป์โลกสองรุ่นคนปัจจุบันนั่นเอง

4.การปรากฏตัวของตำนานคิกบ็อกซิ่งบนเวที ONE Super Series

ONE Super Series จะได้สองตำนานแห่งวงการคิกบ็อกซิ่งอย่าง แอนดี้ “The Destroyer” เซาเวอร์ (Andy “The Destroyer” Souwer) จากเนเธอร์แลนด์ ที่จะขึ้นบู๊กับ แอนโธนี่ “The Assassin” เอ็นโจกัวนี่ (Anthony “The Assassin” Njokuani) จากไนจีเรีย

โดยเซาเวอร์ อดีตแชมป์โลก K1 เป็นที่รู้จักในฐานะนักกีฬาที่ประสบความสำเร็จแห่งวงการ โดยมีสถิติ ชนะ 160 แพ้ 20 เสมอ 1 ตอนนี้เขาพร้อมแล้วที่จะมาเฉิดฉายบนเวที ONE Championship ด้วยการประเดิมพบกับ แอนโธนี่ เอ็นโจกัวนี่ ซึ่งถือเป็นยอดฝีมือแห่งโลกคิกบ็อกซิ่งเช่นกัน

นอกจากนี้ไฟต์อื่นๆใน ONE Super Series ยังมีคู่ที่น่าสนใจ เริ่มที่กติกามวยไทยสามยก ระหว่าง น้องโอ๋ ไก่ย่างก้าดาว ที่จะพบกับ เมห์ดี้ ซาตูต์ (Mehdi Zatout), คิกบ็อกซิ่งรุ่นเฮฟวี่เวต อแล็ง เอ็นกาลานี่ (Alain Ngalani) พบ อันเดร เมอนิเย่ร์ (Andre Meunier) และมวยไทยอีกคู่ เพชรมรกต ว.สังข์ประไพ พบกับ อลาเวอร์ดี้ รามาซานอฟ (Alaverdi Ramazanov)

รวมไปถึงอีกสองคู่กติกามวยไทย สิงห์ทองน้อย ป.เตละกุล คืนสังเวียนอีกครั้งพบกับ มาซาฮิเดะ คุโด้ (Masahide Kudo) และ เพชรดำ ไก่ย่างห้าดาว พบ เคนนี่ เจ๋อ (Kenny Tse)

5.นักศิลปะป้องกันตัวแบบผสมชื่อดังขึ้นสังเวียนคับคั่ง

ประกาศตัวว่าเป็น “บ้านแห่งศิลปะการป้องกันตัว” (The Home of Martial Arts) ที่ทาง ONE Championship ได้เริ่มต้นดำเนินการมาตั้งแต่ปี 2011 ในวันที่ 6 ตุลาคมนี้ ONE Championship จะนำศิลปะป้องกันตัวแบบผสมผสานมาระเบิดความมันส์อีกครั้งที่ประเทศไทย สำหรับประเทศไทย ถือเป็นจุดกำเนิดศิลปะการป้องกันตัวในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ซึ่งเป็นชาติที่รู้จักกันดีในฐานะแหล่งกำเนิดมวยไทย

ประเทศนี้มีชื่อเสียงด้านนักกีฬาประเภทต่อสู้ แต่ในช่วงหลายปีที่ผ่านมา เหล่ายอดฝีมือมากมายได้ย้ายมาเข้าร่วมกับ ONE Championship ก่อนได้รับประสบการณ์ใหม่ๆจนประสบความสำเร็จในวงการศิลปะป้องกันตัวแบบผสมผสาน หนึ่งในนั้นก็คือ ริกะ อิชิเกะ ซึ่งครั้งนี้ ริกะ จะได้ขึ้นสังเวียนพบกับ โบเซน่า อันโตนิยาร์ (Bozhena Antoniyar) จากเมียนมาร์ ในการแข่งขันสามยกของรุ่นอะตอมเวต

นอกจากนี้ในรุ่นแบนตั้มเวต ยังมี เลอันโดร “Brodinho” อิสซ่า (Leandro “Brodinho” Issa) จากบราซิล ดวลกับ มูอิน กาฟูรอฟ (Muin Gafurov) จากทาจิกิสถาน รุ่นสตรอว์เวท ยอดนักปล้ำท่านอนชาวญี่ปุ่น ฮายาโตะ ซูซุกิ (Hayato Suzuki) ก็เตรียมทดสอบฝีมือกับ โรบิน คาตาลัน (Robin Catalan) จากฟิลิปปินส์ รวมไปถึง ฟู ฉาง ซิน (Fu Chang Xin ) จากจีน พบ ริน สาโรธ (Rin Saroth) จากกัมพูชา และ โดดี้ มาร์เดียน (Dodi Mardian) จากอินโดนีเซีย พบกับ ราม่อน กอนซาเลส (Ramon Gonzales) จากฟิลิปปินส์

สำรองบัตรชมการแข่งขันได้ที่ www.onefc.com และ www.thaiticketmajor.com และสามารถชมการถ่ายทอดสดได้ทางไทยรัฐทีวี ช่อง 32 และ เวิร์คพ้อยท์ทีวี ช่อง 23 ตั้งแต่เวลา 21.30 น. เป็นต้นไป