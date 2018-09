หายไปไหนหว่า? มาดู ‘โคลอลลี่’ แข้งเอฟซี ซูริกฉลองประตูในยูโรป้าลีก (คลิป)

การแข่งขันฟุตบอลยูโรป้าลีก ระหว่างเอฟซี ซูริก กับเออีเค ลาร์นาก้า มีเรื่องฮาๆ เกิดขึ้น เมื่อเบนจามิน โคลอลลี่ นักเตะเอฟซี ซูริก ที่เป็นฮีโร่ซัดประตูชัยให้ทีมชนะไป 1-0 ตั้งเป้าจะวิ่งไปฉลองกับแฟนบอลบนอัฒจันทร์ แต่ผิดพลาดทางเทคนิคนิดหน่อย มาดูกันว่าพ่อนักเตะสวิสคนนี้ผิดพลาดตรงไหน ถึงทำเอาโซเชียลต้องแห่แชร์เหตุการณ์นี้กันเพียบ

Haha I don’t think this FC Zurich player realised how deep the drop was! 😅 pic.twitter.com/il9i1GqdwK

— EPL Bible (@EPLBible) September 20, 2018