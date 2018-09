ชิงแชมป์โลก2คู่ – เผยโปรแกรม 2 ไฟต์สุดมันส์ในศึก ONE: HEART OF A LION 9 พ.ย. ที่สิงคโปร์

วัน แชมเปี้ยนชิพ (ONE Championship) รายการกีฬาศิลปะป้องกันตัวระดับโลกที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์ของเอเชีย ประกาศศึกซูเปอร์ไฟต์ระหว่าง “The Panda” ซง จิง หนาน แชมป์ ONE รุ่นสตรอว์เวตหญิง ซึ่งจะขึ้นสังเวียนป้องกันตำแหน่งกับผู้ท้าชิง “Unstoppable” แองเจล่า ลี แชมป์ ONE รุ่นอะตอมเวตหญิง ในฐานะคู่เอกของศึก ONE: HEART OF A LION ที่จะระเบิดความมันส์ในวันศุกร์ที่ 9 พฤศจิกายนนี้ ที่สิงคโปร์ อินดอร์ สเตเดี้ยม ประเทศสิงคโปร์

นายชาตรี ศิษย์ยอดธง ประธาน ONE Championship กล่าวว่า “ONE Championship จะได้กลับมาแข่งที่สิงคโปร์อีกครั้งในเดือนพฤศจิกายนนี้ ทางเรามีแผนจะทำให้เป็นค่ำคืนที่น่าตื่นตาตื่นใจเพื่อแฟนๆกีฬาศิลปะป้องกันตัว เมื่อสองยอดแชมป์โลก ที่เก่งที่สุดในรุ่นของตัวเองจะได้โคจรมาพบกัน นั่นก็คือ ซง จิง หนาน แชมป์ ONE รุ่นสตรอว์เวตหญิง ที่จะป้องกันเข็มขัดของเธอจากผู้ท้าชิง แองเจล่า ลี แชมป์ ONE รุ่นอะตอมเวตหญิง แน่นอนว่านี่จะเป็นอีกหนึ่งไฟต์ที่น่าตื่นเต้นที่สุดในทวีปเอเชียประจำปีนี้ จะเป็นการแข่งขันที่ผู้ชมต้องตื่นเต้นจนนั่งไม่ติดเก้าอี้เมื่อสองซุปตาร์มาพบกัน ซึ่งนอกจากคู่นี้แล้ว บิเบียโน่ เฟอร์นันเดส (Bibiano Fernandes) แชมป์ ONE รุ่นแบนตั้มเวต ก็จะขึ้นเวทีรีแมตช์ป้องกันแชมป์กับผู้ท้าชิงจากฟิลิปปินส์ เควิน เบลิงกอน (Kevin Belingon) แน่นอนว่าแฟนๆก็ไม่ควรพลาดชมด้วยประการทั้งปวง

สำหรับ “The Panda” ซง จิง หนาน เริ่มต้นด้วยการชกมวยอาชีพ โดยได้รับแรงบันดาลใจจากคุณพ่อของเธอที่พร่ำสอนให้เห็นถึงคุณค่าของความกล้าหาญและความซื่อสัตย์ไปพร้อมๆกัน เธอมีดีกรีชนะเลิศเหรียญทองจากการแข่งขันบราซิเลียน ยูยิตสู ของประเทศจีนเมื่อปี 2017 ก่อนประกาศศักดาคว้าแชมป์ ONE รุ่นสตรอว์เวตหญิงได้สำเร็จเมื่อเดือนมกราคมที่ผ่านมาที่กรุงปักกิ่ง ที่ผ่านมายอดฝีมือสาวเลือดมังกรป้องกันตำแหน่งแชมป์ได้แล้วสองครั้ง ในไฟต์ล่าสุด เธอชนะน็อก ซามาร่า ซานโต๊ส (Samara Santos) จากบราซิลได้สำเร็จ และเพิ่มสถิติในอาชีพเป็นชนะ 16 แพ้ 1 ด้วยวัย 30 ปี เธอพร้อมแล้วที่จะป้องกันแชมป์อีกครั้งกับ แองเจล่า ลี

ด้าน “Unstoppable” แองเจล่า ลี เธอได้รับการยอมรับให้เป็นหนึ่งในนักกีฬาที่ยอดเยี่ยมที่สุดของ ONE Championship สาวสิงคโปร์กระชากเข็มขัดแชมป์ ONE รุ่นอะตอมเวตหญิง มาได้สำเร็จด้วยการเอาชนะ เม ยามากูชิ (Mei Yamaguchi) เมื่อเดือนพฤษภาคม 2016 และป้องกันแชมป์ได้สำเร็จมาแล้วหลายครั้ง ความสวยงามบนสังเวียนของลี คือการผสมผสานการสู้ทั้งท่ายืนและท่านอนได้อย่างลงตัว นั่นทำให้เธอยังไม่เคยปราชัยต่อคู่แข่งเลยแม้แต่ครั้งเดียว ในไฟต์ล่าสุดของเธอคือการคว่ำ ยามากูชิ ได้อีกครั้ง ด้วยการชนะคะแนนอย่างเป็นเอกฉันท์ ก่อนล่าสุดเธอพร้อมจะก้าวไปอีกขั้นด้วยการท้าชิงแชมป์รุ่นสตรอว์เวตจาก ซง จิง หนาน

บิเบียโน่ “The Flash” เฟอร์นันเดส วัย 38 ปีชาวบราซิล เจ้าของตำแหน่งแชมป์ ONE รุ่นแบนตั้มเวต และถูกยอมรับให้เป็นนักกีฬาที่เก่งที่สุดในโลกชนิดหาใครเทียบได้ยากคนนึงของวงการ เขาเข้าสู่ ONE Championship เมื่อปี 2012 ก่อนได้แชมป์แบนตั้มเวตในปี 2013 และนับตั้งแต่นั้นมา เขาก็ไม่เคยแพ้ใครอีกเลยบนสังเวียน ONE Championship สำหรับบิเบียโน่นั้นมีความเชี่ยวชาญทั้งการโจมตีและปล้ำท่านอนในระดับปรมาจารย์ ไฟต์ล่าสุดของเขาคือการเอาชนะคะแนน มาร์ติน เหงียน (Martin Nguyen) แชมป์โลกสองรุ่นที่หวังมาท้าชิงเข็มขัดเส้นที่สามให้ตัวเอง แต่ก็ไม่สำเร็จ ส่วนไฟต์ที่จะมาถึง บิเบียโน่จะได้ป้องกันแชมป์กับซูเปอร์สตาร์จากฟิลิปปินส์ เควิน เบลิงกอน

ด้าน เควิน “The Silencer” เบลิงกอน ชาวฟิลิปปินส์วัย 30 ปี จากทีม ลาเคย์ (Team Lakay) เขาเริ่มต้นอาชีพในสังเวียนกรงเมื่อปี 2007 ก่อนชนะเก้าไฟต์รวดจนขึ้นเป็นแชมป์ฟลายเวตระดับท้องถิ่น จากนั้นเขาเข้าร่วมกับ ONE Championship เมื่อปี 2012 ก่อนสร้างผลงานยอดเยี่ยมด้วยเอกลักษณ์เฉพาะตัวคือการเผด็จศึกคู่ต่อสู้แบบดุเดือด โดยเขาเคยท้าชิงแชมป์เข็มขัดแชมป์รุ่นแบนตั้มเวตนี้กับ บิเบียโน่ เฟอร์นันเดส มาแล้วเมื่อปี 2016 แต่ก็ต้องพ่ายไป แต่นับจากนั้นมาเขาก็เก็บชัยชนะหกไฟต์รวดได้อย่างยิ่งใหญ่ โดยไฟต์ล่าสุดที่ผ่านมาเขาก็สามารถเอาชนะคะแนน มาร์ติน เหงียน เจ้าของแชมป์โลกสองรุ่นได้ด้วยคะแนนเอกฉันท์ จนได้สิทธิ์มาเป็นผู้ท้าชิงรุ่นแบนตั้มเวตกับ บิเบียโน่ เฟอร์นันเดส อีกครั้งนั่นเอง