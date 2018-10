สุรินทร์ ซิตี้ ฟัด คลองโคน – การท่าเรือ ชน มหาจักร เปิดโปรแกรม CP-Meiji Cup 2018 Qualify

ความเคลื่อนไหวการแข่งขันฟุตบอลเยาวชนนานาชาติ “CP-Meiji Cup U-14 International Champions 2018” รอบคัดเลือก 16 ทีมสุดท้าย เพื่อหาอีก 1 ตัวแทนของไทย เข้าสู่รอบสุดท้าย ที่จะมีขึ้นระหว่างวันที่ 30 ตุลาคม – 3 พฤศจิกายน ที่จังหวัดบุรีรัมย์

โดยโปรแกรมการแข่งขัน รอบคัดเลือก ที่จะแข่งแบบน็อกเอาท์ วันเดียวจบ ในวันที่ 9 ตุลาคม 2561 ที่สนามฝึกซ้อมบุรีรัมย์ ยูไนเต็ด บางบ่อ มีดังนี้ คู่แรกเริ่ม 08.00 น. ฉะเชิงเทรา ไฮเทค อะคาเดมี VS โรงเรียนสตรีอ่างทอง และพีทีที ระยอง อะคาเดมี VS หนองคล้าใหม่ อะคาเดมี

คู่ที่ 2 เริ่มเวลา 09.00 น. โรงเรียนกีฬาจังหวัดศรีสะเกษ VS โรงเรียนพิชญบัณฑิต และราชพฤกษ์ อะคาเดมี VS ทหารอากาศทับทอง, คู่ที่ 3 เวลา 10.00 น. โรงเรียนสุรวิทยาคาร VS ราชบุรี มิตรผล เอฟซี และสุรินทร์ ซิตี้ อะคาเดมี VS คลองโคน อะคาเดมี คู่ที่ 4 เวลา 11.00 น. สโมสรฟุตบอลเยาวชนบางจาก VS Chelsea FC IDC BKK และการท่าเรือ เอฟซี อะคาเดมี VS มหาจักร เอฟซี

สำหรับทีมแชมป์รอบคัดเลือก จะได้ร่วมเปิดประสบการณ์ฟุตบอลกับยอดทีมทั้งไทย และต่างประเทศอย่าง บุรีรัมย์ ยูไนเต็ด, ชลบุรี เอฟซี, เมืองทอง ยูไนเต็ด, แบงค็อก ยูไนเต็ด, สุพรรณบุรี เอฟซี, ทีมชาติมาเลเซีย, จูบิโล่ อิวาตะ (ญี่ปุ่น), พนมเปญ คราวน์ เอฟซี (กัมพูชา), คิตฉี เอสซี (ฮ่องกง), ฟาเจียโน โอคายาม่า (ญี่ปุ่น) และแอสไพร์ อะคาเดมี (กาตาร์)

ทั้งนี้สามารถติดตามความเคลื่อนไหวศึกฟุตบอลเยาวชนนานาชาติ “CP-Meiji Cup U-14 International Champions 2018” ได้ที่ แฟนเพจเฟซบุ๊ค www.facebook.com/CPmeijiCup