‘อิเดมิตสึ’ ประกาศหนุนมอเตอร์สปอร์ตระดับโลกเต็มตัว

เมื่อวันเสาร์ที่ 6 ตุลาคมที่ผ่านมา บริษัท น้ำมันอพอลโล (ไทย) จำกัด ผู้จำหน่ายอิเดมิตซึ (Idemitsu) น้ำมันเครื่องมาตรฐานระดับโลกจากประเทศญี่ปุ่น จัดงานแถลงข่าวภายใต้กิจกรรม Idemitsu Ride Your Passion Follow Your Dream To MotoGP ภายในการแข่งขัน โมโตจีพี ครั้งแรกของประเทศไทย ที่สนามช้าง อินเตอร์เนชั่นแนล เซอร์กิต จ.บุรีรัมย์

ภายในงานได้เปิดโอกาสให้แฟนความเร็วชาวไทย ได้สัมผัสนักบิดระดับโลกซึ่ง อิเดมิตสึ ให้การสนับสนุนอย่างใกล้ชิด นำโดย ทาคาอากิ นาคากามิ นักบิดชาวญี่ปุ่นในศึกโมโตจีพีจาก แอลซีอาร์ ฮอนด้า อิเดมิตสึ และ “ชิพ” นครินทร์ อธิรัฐภูวภัทร์ นักบิดไทยหนึ่งเดียวจาก ฮอนด้า ทีม เอเชีย ที่ลงแข่งขันในศึก โมโตทรีแบบเต็มฤดูกาล

ทาคาอากิ นาคากามิ เปิดเผยว่า “รู้สึกตื่นเต้นมากกับการเดินทางมาแข่งขัน โมโตจีพี ครั้งแรกในประเทศไทย และหวังว่าจะทำผลงานได้ดีต่อหน้าแฟนๆ ความเร็วชาวไทย เพราะนี่คือสนามแรกในทวีปเอเชีย และชาวไทยก็มีความใกล้ชิดกับชาวญี่ปุ่นในฐญานะบ้านพี่เมืองน้อง”

นครินทร์ กล่าวว่า “ครั้งนี้ถือเป็นโฮมเรซที่ผมคาดหวังไว้สูง ผมทำงานหนักมากตลอดทั้งสุดสัปดาห์ ผลการควอลิฟายเป็นที่น่าพอใจครับ เราอยู่ในกลุ่มกลาง และมีโอกาสทะลุขึ้นมาเก็บแต้ม และทำผลงานดีๆ ให้แฟนชาวไทยได้ติดตาม”

ด้าน ดร.ภาวัต กัลล์ประวิทธ์ ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายการตลาด บริษัท น้ำมันอพอลโล (ไทย) จำกัด กล่าวว่า “นี่คือโอกาสสำคัญที่เราจะประกาสว่า อิเดมิตสึ พร้อมเดินหน้าสนับสนุนวงการมอเตอร์สปอร์ตอย่างเต็มตัว ซึ่งในวันนี้เราเปิดโอกาสให้แฟนๆ ความเร็วได้ มี๊ต แอนด์ กรี๊ด กับนักบิดระดับโลกที่ อิเดมิตสึ ให้การสนับสนุนอยู่ ทั้ง ทากาฮาชิ ในโมโตจีพี และ ชิพ-นครินทร์ ในรุ่น โมโตทรี ผมหวังว่าแฟนๆ ชาวไทยจะมีความสุขกับการร่วมงานของเราในครั้งนี้”

“ในอนาคตเรจะยังคงเดินหน้ารุกในตลาดมอเตอร์สปอร์ตอย่างเต็มตัว โดยในปีหน้า อิเดมิตสึ ก็ยังคงสนับสนุนทีมแข่งในศึกจักยานยนต์ทางเรียบชิลแชมป์โลก โดยเฉพาะในรุ่น โมโตทู ซึ่งจะมีนักแข่งไทยอย่าง สมเกียรติ จันทรา ลงแข่งขันในนามทีม อิเดมิตสึ ฮอนด้า ทีม เอเชีย” ดร.ภาวัต เผย

สำหรับ อิเดมิตสึ นอกจากจะจัดบูธในงาน โมโตจีพี ครั้งนี้แล้ว ยังชวนไบค์เกอร์ชาวไทยร่วมเปิดประสบการณ์มอเตอร์สปอร์ตครั้งประวัติศาสตร์ กับการแข่งขันในรายการ MotoGP ครั้งแรกในประเทศไทย ณ สนามช้าง อินเตอร์เนชั่นแนล เซอร์กิต จ.บุรีรัมย์ ในระหว่างวันที่ 4-7 ตุลาคม 2561 ภายใต้ชื่อกิจกรรม Idemitsu Ride Your Passion Follow Your Dream To MotoGP ครั้งแรกกับทริปตามฝัน ร่วมเชียร์นักแข่งไทยในโมโตจีพี