เยาวชนนับร้อยร่วมติวทักษะลูกสักหลาด “100 PLUS Tennis Clinic by Tamarine” ปี 2 สนามสุดท้าย

บริษัท ไทยดริ้งค์ จำกัด โดยผลิตภัณฑ์ “เครื่องดื่มอัดลมทางเลือกเพื่อสุขภาพ 100 พลัส” ร่วมกับ “แทมมี่” แทมมารีน ธนสุกาญจน์ อดีตนักเทนนิสมือวางอันดับ 1 ของไทยและมือวางอันดับ 19 ของโลก เปิดคลินิก “100 PLUS Tennis Clinic by Tamarine” เดินหน้ามอบโอกาสเปิดสอนทักษะกีฬาเทนนิสขั้นพื้นฐานเยาวชนทั่วประเทศ ต่อเนื่องเป็นปีที่ 2

เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2561 ที่สนามเทนนิส มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ จ.นครปฐม คุณภัทริศร์ ถนอมสิงห์ ผู้จัดการโครงการกีฬาเทนนิสไทยเบฟ ไทยทาเล้นท์ บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) พร้อมด้วยรองศาสตราจารย์ ดร.คณิต เขียววิชัย ที่ปรึกษาอธิการบดี และที่ปรึกษาคณบดี คณะศึกษาศาสตร์, อาจารย์ปวริศ มินา ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา, อาจารย์กมล แมลงทับ ผู้อำนวยการกองกิจการนักศึกษา, อาจารย์ ดร. วิชิต อิ่มอารมย์ รองคณบดีคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ จ.นครปฐม, คุณเสถียร มนต์คงธรรม บรรณาธิการอาวุโส นิตยสารเทนนิส Game Set Match และคุณแทมมารีน ธนสุกาญจน์ วิทยากรโครงการ 100 PLUS Tennis Clinic by Tamarine ร่วมพิธีเปิดโครงการ “100 PLUS Tennis Clinic by Tamarine Season 2” ซึ่งมีเยาวชนเข้าร่วม 100 คน

ตลอดระยะเวลากว่า 9 ปีที่ผ่านมา “ไทยเบฟฯ ได้เข้ามามีส่วนร่วมในการสนับสนุนวงการกีฬาเทนนิสไทย มาอย่างยาวนาน โดยบริษัท ไทยดริ้งค์ จำกัด ผู้ผลิต “เครื่องดื่มอัดลมทางเลือกเพื่อสุขภาพ 100 พลัส” เพื่อต้องการยกระดับวงการเทนนิสไทย และเห็นถึงความสำคัญของการสร้างนักกีฬาตั้งแต่ระดับเยาวชน เพื่อที่จะเติบโตไปเป็นกำลังสำคัญของวงการเทนนิสไทยในอนาคต จึงต้องให้การอบรมและปลูกฝังวิธีการเล่นอย่างถูกวิธี จึงได้รึเริ่มโครงการฝึกสอนทักษะกีฬาเทนนิสเปิดคลินิกอบรม“100 PLUS Tennis Clinic by Tamarine”ขึ้นในปีที่ผ่านมา และได้รับการตอบรับอย่างดีเยี่ยมจากน้องๆเยาวชนในพื้นที่มากมาย

ในปีนี้จึงได้จัดเทนนิสคลินิกต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 โดยขยายพื้นที่ไปยังโซนภาคใต้ รวมทั้งสิ้น 4 แห่ง ได้แก่ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, สนามกีฬากลางจังหวัดสุราษฎร์ธานี, โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี, และมหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์แห่งนี้ โดยนำ “แทมมี่” แทมมารีน ธนสุกาญจน์ อดีตนักเทนนิสหญิงชาวไทย มือวางอันดับ 1 ของไทยและมือวางอันดับ 19 ของโลก วิทยากรในโครงการ พร้อมเหล่าสต๊าฟฟ์โค้ช มาลงสนามสอนทักษะกันแบบใกล้ชิด โดยจะเริ่มต้นตั้งแต่การวอร์มอัพร่างกาย, การฝึกเสต็ปเท้า ความคล่องแคล่ว และความยืดหยุ่นของร่างกาย การฝึกการรับ-เสิร์ฟที่ถูกต้องซึ่งสิ่งเหล่านี้เป็นการปูพื้นฐานกีฬาเทนนิสให้มีความมั่นคงแข็งแรง เพื่อให้น้องๆได้นำความรู้ที่ได้ไปฝึกซ้อมและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ยังปลูกฝังความมีน้ำใจนักกีฬา หรือ Sportsmanship ให้น้องๆได้รู้จักและเข้าใจถึงการ รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย และนำแนวคิดนี้ไปปรับใช้ในชีวิตเพื่อเป็นบุคคลที่มีคุณภาพของสังคมต่อไป

นอกจากนี้หากน้องๆคนใดฝีมือดี ก็อาจจะถูกคัดเลือกเข้าร่วมการอบรมเทนนิสขั้นสูง “100 PLUS Tennis Kid Master Camp 2018” ซึ่งจะอบรมศาสตร์ลูกสักกะหลาดกันอย่างเข้มข้น 3 วัน ตั้งแต่วันที่ 14-16 ธันวาคม 2561 ที่เลควิว กอล์ฟ แอนด์ รีสอร์ท อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี โดยมี “แทมมี่” แทมารีน ธนสุกาญจน์ เป็นวิทยากรที่จะสอนถึงเทคนิคต่างๆ รวมถึงหลักโภชนาการสำหรับนักกีฬาเทนนิสโดยเฉพาะ ส่วนในปีหน้า 100 PLUS Tennis Clinic by Tamarine จะขยายพื้นที่การจัดกิจกรรมไปยังโซนภาคเหนือ เพื่อเป็นการมอบโอกาสให้กับน้องๆเยาวชนในทุกภูมิภาคของประเทศไทย นอกจากนี้ยังมีอีกหนึ่งช่องทางให้น้องๆเยาวชนได้ติดตามและฝึกฝนทักษะเทนนิสกับพี่แทมมี่อย่างต่อเนื่อง ผ่านช่อง Tamarine Channel ทางYoutube อีกด้วย

สำหรับคลินิกเทนนิส “100 PLUS Tennis Clinic by Tamarine Season 3 จะเริ่มต้นที่สนามใด ติดตามข่าวสารและความเคลื่อนไหวได้ที่ Facebook, Youtube : ThaiBev ThaiTalent และwww.thaibevthaitalent.com